Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Columbus Awards; 42ND STREET Leads Best Musical!

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Columbus Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Columbus Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Francesca DiFranceso
- MAE WEST: AFTER DARK
- Abbey Theatre of Dublin
45%
Que Jones
- DON'T TELL GRETTA CABARET
- DistrictWest
29%
Patricia Wallace-Winbush
- THANK GOD I LOOK GOOD IN PINK
- Up Front Performance Space
26%Best Choreography Of A Play Or Musical
Taya Lukacsko
- 42ND STREET
- GLHS alumni summer theatre
20%
Conner Triplett
- GREASE
- Weathervane Playhouse
10%
Anna Elliott
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Otterbein Theatre and Dance
10%
Jill Henwood
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
8%
Jamie Markovich McMahon
- FUN HOME
- The Abbey Theatre of Dublin
6%
Frankie Mitchell
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
6%
Tracey Williamson
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
5%
Stella Hiatt Kane
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
5%
Dionysia Williams Velazco
- WAITRESS
- Short North Stage
4%
Edward Carignan and Dionysia Williams Velasco
- A CHORUS LINE
- Short North Stage
4%
Remi Wörtmeyer
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, CAPA, BalletMet
4%
Jennifer Sansfacon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
3%
Jennifer Sansfacon and Nik Blocker
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
3%
Amy Lang
- JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
2%
Nicholas Wilson
- ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
2%
Caroline Grace Williams
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
2%
Ivory Mazur
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%
Brandon Shaw McKnight
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
2%
Nicholas Wilson
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
1%
Nicholas Wilson
- BEAUTIFUL
- Gallery Players
0%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Marci Hain
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
22%
Alexa Rybinski
- FUN HOME
- The Abbey Theatre of Dublin/Evolution Theatre Company
10%
Wagner Costumes
- GREASE
- Weathervane Playhouse
9%
Melissa Sponseller
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
9%
Anna Grywalski
- URINETOWN
- Otterbein Theatre and Dance
9%
Wagner Costumes
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
8%
Mackenzie Leland
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
7%
Max Cotman
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
6%
Adam Crawford
- FIREFLIES
- Curtain Players
4%
Linda Turske
- THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
4%
Ivory Mazur
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
3%
Neil Fortin
- MARRIAGE FIGARO
- Opera Columbus
3%
Austin Conlee
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
2%
Linda Turske
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
2%
Neil Fortin
- THE MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
2%Best Dance Production 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
35%A CHORUS LINE
- Short North Stage
30%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
25%THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
10%Best Direction Of A Musical
Cindi Macioce
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
23%
Joe Bishara
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
9%
Melissa Lusher
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
9%
Brian Gray
- GREASE
- Weathervane Playhouse
8%
Jennifer Sansfacon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
7%
Allegra Libonati
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, Columbus Association for the Performing Arts, BalletMet
6%
Dionysia Williams Velasco
- WAITRESS
- Short North Stage
6%
Mackenzie Leland & Dan Hildebrand
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
4%
Austin Regan
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
3%
Lisa Napier-Garcia
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
3%
David J. Glover
- NEXT TO NORMAL
- CCT
3%
Leda Hoffmann
- ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
3%
Scott Clay
- AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
3%
Edward Carignan and Dionysia Williams Velasco
- A CHORUS LINE
- Short North Stage
3%
Ivory Mazur
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
3%
Ryan Shealy
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Renaissance Theatre
3%
Michael Thomas
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
1%
Ryan Shealy
- SOUTH PACIFIC
- Renaissance Theatre
1%Best Direction Of A Play
Carmel Avegnon Sanders
- NINA'S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
16%
Jessie Glover
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
10%
Joe Bishara
- BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
10%
Jennifer Sansfacon
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
9%
Aaron Turnbull
- THE VILLIAN WORE A DIRTY SHIRT
- Weathervane Playhouse
9%
Zac DelMonte
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
8%
Lenny Leibowitz
- THE GLASS MENAGERIE
- Otterbein Summer Theatre
8%
David Glover
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
6%
Mary McMullen
- SANTA'S WORKSHOP
- CCT
5%
Ivory Mazur
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
4%
Eleni Papaleonardos
- LUNCH BUNCH
- Available Light Theatre
4%
Jonathan Collura
- A REAL BOY
- Evolution Theatre Company
4%
James F. Petsche
- FIREFLIES
- Curtain Players
3%
James Blackmon
- A.I. V. US
- Madlab
2%
Ellie Levine
- GROWING PAINS
- CCT
2%Best Ensemble 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
16%NINA’S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
11%URINETOWN
- Otterbein Theatre and Dance
9%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
7%BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
6%GREASE
- Weathervane Playhouse
5%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Renaissance Theatre
5%BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
5%WAITRESS
- Short North Stage
5%A CHORUS LINE
- Short North Stage
4%WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
4%ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
4%LITTLE WOMEN
- Curtain Players
2%AMERICAN IDIOT
- Short North Stage
2%ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
2%AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
2%HERE: THE (IMPROVISED) MUSICAL
- The Nest Theatre
2%EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%NEXT TO NORMAL
- CCT
1%FIREFLIES
- Curtain Players
1%THE MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
1%A.I. V. US
- Madlab
1%ANONYMOUS - THE SECRETS SHOW
- The Nest Theatre
1%FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
1%MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Ben Bratton
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
24%
T.J. Gerckens
- NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
16%
Carly Samples
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
12%
Iz Nichols
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
10%
Rae Lake
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
9%
Issac Stewart & Lisa Napier-Garcia
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
7%
Jennifer Sansfacon
- NEXT TO NORMAL
- CCT
7%
Marcella Barbeau
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
6%
Jonathan Allender-Zivic
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
5%
Denise Dumouchelle
- FIREFLIES
- Curtain Players
4%Best Music Direction & Orchestra Performance
Jeff Shellhammer
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
22%
Lisa Huston
- THE LITTLE MERMAID
- Sunbury Performing Arts
16%
Dee Saunders
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
12%
Lori Kay Harvey
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
10%
Carol Hayward
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
8%
Kevin Wines
- GREASE
- Weathervane Playhouse
6%
Emily Foster/Dennis Davenport
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Otterbein Summer Theatre
5%
Emerson Slicer
- NEXT TO NORMAL
- CCT
5%
KatieAnn Bonavita
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
5%
Octavio Mas-Arocas
- FIDDLER ON THE ROOF
- Renaissance Theatre
4%
Dr. Everett McCorvey
- THE THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
3%
Everett McCorvey
- THE THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
3%Best Musical 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
16%THE LITTLE MERMAID
- Sunbury Performing Arts
12%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
10%BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
6%NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
6%GREASE
- Weathervane Playhouse
5%WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
5%WAITRESS
- Short North Stage
5%GUTTENBERG: THE MUSICAL
- The Abbey Theatre of Dublin
4%MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
4%FUN HOME
- Evolution Theatre Company in association with the Abbey Theater of Dublin
3%A CHORUS LINE
- Short North Stage
3%ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
3%HERE: THE (IMPROVISED) MUSICAL
- The Nest Theatre
3%LITTLE WOMEN
- Curtain Players
2%AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
2%NEXT TO NORMAL
- CCT
2%EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
2%AMERICAN IDIOT
- Short North Stage
2%THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
1%THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
1%FIDDLER ON THE ROOF
- Renaissance Theatre
1%JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
0%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Renaissance Theatre
0%Best New Play Or Musical IN THE LAND OF OZ
- CCT
41%BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
25%SANTA'S WORKSHOP
- CCT
14%A.I. V. US
- Madlab
11%VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
9%Best Performer In A Musical
Maya Cidale
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Otterbein Summer Theatre
7%
Andrea Hayes
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
7%
Claire Statler
- THE LITTLE MERMAID
- Sunbury Performing Arts
7%
Kyle Metzler
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
6%
Hadleigh Harris
- THE LITTLE MERMAID
- Sunbury Performing Arts
6%
Aaron Turnbull
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
5%
Nicholas Henwood
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
4%
Siri Nilsen Nguyen
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
4%
Joe Bishara
- GUTENBERG! THE MUSICAL!
- Abbey Theatre of Dublin
4%
Nathan Frewen
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
4%
Brooke Jacob
- WAITRESS
- Short North Stage
3%
Taylor Greny
- GREASE
- Weathervane Playhouse
3%
Briana McCaffrey
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
2%
Tara DeFrancisco
- HERE: THE (IMPROVISED) MUSICAL
- The Nest Theatre
2%
Madison Keally
- GREASE
- Weathervane Playhouse
2%
Ashley James
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
2%
Katie Kress
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
2%
Tom Cardinal
- FUN HOME
- Evolution Theatre Company in association with the Abbey Theater of Dublin
2%
Jace Nguyen
- 42ND STREET
- Gahanna Alumni Summer
2%
Liz Wheeler
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
2%
Christine Monsour
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
2%
Cecilia Violetta López
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, Columbus Association for the Performing Arts, BalletMet
2%
Ben Smallwood
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
2%
Thai Sribanditmongkol
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
1%
Alexa Baker
- JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
1%Best Performer In A Play
Becca Blacksten
- KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
11%
Parker Prenoveau
- NINA'S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
11%
Ella Cornett
- NINA'S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
8%
Kate Maree
- THE GLASS MENAGERIE
- Otterbein Summer Theatre
7%
Tenley Stitzer
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein University
6%
Rachel Scherrer
- BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
5%
Labron Foy
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
5%
Scott Douglas Wilson
- YOU'RE MY BOY
- Abbey Theatre of Dublin
5%
Brandon Anderson
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
4%
Ben Smallwood
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
3%
Blade Bolton
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
3%
Patricia Wallace-Winbush
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
3%
Nik Blocker
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
2%
Megan Lear
- SANTA'S WORKSHOP
- CCT
2%
Leigh
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
2%
Andrew Clemons
- LAURA
- Curtain Players
2%
Bronwynn Hopton
- FIREFLIES
- Curtain Players
2%
Patrick Doss
- A REAL BOY
- Evolution Theatre Company
2%
Claire Stancy
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Otterbein Theatre and Dance
2%
Orion Carter
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
2%
Perseus Wright-Delgado
- SANTA'S WORKSHOP
- CCT
2%
Randy Benge
- FIREFLIES
- Curtain Players
2%
Robyn Medeiros
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
1%
Grace Beikirch
- A.I. V. US
- Madlab
1%
Stuart Yaden
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
1%Best Play THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
15%NINA’S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Oerforming Arts
14%KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
10%IN THE LAND OF OZ
- CCT
9%THE GLASS MENAGERIE
- Otterbein Summer Theatre
9%MAE WEST: AFTER DARK
- Abbey Theatre of Dublin
8%BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
8%THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
8%A.I. V. US
- Madlab
5%FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
5%FIREFLIES
- Curtain Players
4%COMRADES' CHRISTMAS CAROL
- Madlab
2%LUNCH BUNCH
- Available Light
2%COLDER THAN HERE
- Curtain Players
2%Best Production of an Opera WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
61%THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
20%THE MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
19%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Scott Schmidt
- 42ND STREET
- GLHS alumni summer musical
19%
Melissa Sebald
- THE LITTLE MERMAID
- Sunbury Performing Arts
12%
Isaac Ramsey
- URINETOWN
- Otterbein Theatre and Dance
9%
CG Ryan
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater
7%
Ryan Westhoven
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
6%
Samantha Tamulonis
- WAITRESS
- Short North Stage
6%
Jennifer Sansfacon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
6%
Dan Hildebrand
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
5%
Lea Pick
- GREASE
- Weathervane Playhouse
4%
Booth Muller
- FIREFLIES
- Curtain Players
3%
Lea Pick
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
3%
Jennifer Sansfacon
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
3%
Samantha Tamulonis
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
3%
Katherine Simon
- ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
3%
Julia Noulin-Merat
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
3%
Ivory Mazur
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%
Ivory Mazur
- A.I. V. US
- MadLab
1%
Ivory Mazur
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
1%
Samantha Tamulonis
- NEXT TO NORMAL
- CCT
1%
Katherine Simon
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
1%
Ivory Mazur
- COMRADES' CHRISTMAS CAROL
- MadLab
1%
Rick Metzger
- LAURA
- Curtain Players
0%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Linh Ohm
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
27%
Casey Palbicki
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
13%
Brandon Doeringer
- WAITRESS
- Short North Stage
12%
Emma McCalla
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
11%
David Crone
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
10%
Brandon Doeringer
- AMERICAN IDIOT
- Short North Stage
10%
Paul Kavicky
- NEXT TO NORMAL
- CCT
7%
Kurt Mueller
- FIREFLIES
- Curtain Players
6%
Dave Wallingford
- LUNCH BUNCH
- Available Light Theatre
4%Best Supporting Performer In A Musical
Vivie Bishara
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
8%
Sam Bryant
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Otterbein Theatre and Dance
7%
Aaron Turnbull
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
6%
Miralhi Taylor-Martin
- GREASE
- Weathervane Playhouse
5%
Chai Sribanditmongkol
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
5%
Branden Gieseke
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
5%
Alan Tyson
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
4%
Tarrin Clark
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
4%
Jace Nguyen
- 42ND STREET
- GLHS alumni summer theatre
4%
Charlotte Emigh
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
4%
Bailey Shy
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
3%
Kate Kelty
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
3%
Bessie Smith
- WAITRESS
- Short North Stage
3%
Julie Russell
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
3%
Sarah Dove
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
2%
Andrew Caton
- GREASE
- Weathervane Playhouse
2%
Kate Oliver
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
2%
Glen Garcia
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
2%
Cedric Gegel
- WAITRESS
- Short North Stage
2%
David Bahgat
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
2%
Tanner Wink
- NEXT TO NORMAL
- CCT
2%
Jacob Lisek
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
2%
KJ Hippensteel
- WAITRESS
- Short North Stage
2%
Kalee Sribanditmongkol
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
2%
Hannah Bullock
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
2%Best Supporting Performer In A Play
Simone Gelety
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
16%
Becca Blacksten
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
12%
Isaac Tobler
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, Columbus Association for the Performing Arts, BalletMet
11%
Chad Baker
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
8%
Owen Suarez
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
6%
Jacob Erney
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
6%
Madison Keally
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
5%
Taylor Greny
- KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
5%
Lizzie Huelskamp
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
5%
Cody Klimek
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
5%
Zahrohn Nelson
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
4%
Patrick Goldman
- THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE
- Curtain Players
3%
Mallory Kassoy
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
3%
Molly Watson
- FIREFLIES
- Curtain Players
3%
Orion Carter
- KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
3%
Scott Manning
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
3%
Jeff Kemeter
- FIREFLIES
- Curtain Players
2%
Kelly Searfos
- A.I. V. US
- MadLab
2%Best Theatre For Young Audiences Production BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
24%101 DALMATIANS
- Sunbury Performing Arts
17%NINA’S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
15%MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
11%PETE THE CAT
- CCT
8%BROWN BEAR, BROWN BEAR WHAT DO YOU SEE?
- CCT
6%YOUNG WRITERS SHORT PLAY FESTIVAL
- Madlab
6%DRAGONS LOVE TACOS
- CCT
5%IMAGINE THAT!
- CCT
4%VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
3%Favorite Local Theatre
Sunbury Performing Arts
14%
Weathervane Playhouse
13%
Gahanna Lincoln Alumni Summer Theatre
9%
Otterbein Theatre and Dance
9%
Abbey Theater of Dublin
9%
Short North Stage
7%
Victoria Players Children’s Theater
6%
Gahanna Lincoln Summer Theatre
6%
Little Theatre Off Broadway
4%
Columbus Children's Theatre (CCT)
3%
Morrow Little Theatre
3%
MadLab
3%
The Nest Theatre
3%
Opera Columbus
2%
The Contemporary Theatre of Ohio
2%
Curtain Players
2%
The Tipping Point Theatre Company
1%
Available Light Theatre
1%
Renaissance Theatre
1%
Licking County Players
0%
IMP at MadLab
0%
C.A.M.P.Y. Columbus
0%
JB3Entertainment
0%