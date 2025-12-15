Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Columbus Awards; 42ND STREET Leads Best Musical!

Click Here for More on BWW Regional Awards

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Columbus Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Columbus Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Francesca DiFranceso - MAE WEST: AFTER DARK - Abbey Theatre of Dublin 45%

DON'T TELL GRETTA CABARET

29%

Que Jones -- DistrictWest

THANK GOD I LOOK GOOD IN PINK

26%

Patricia Wallace-Winbush -- Up Front Performance Space

42ND STREET

20%

Taya Lukacsko -- GLHS alumni summer theatre

GREASE

10%

Conner Triplett -- Weathervane Playhouse

FOOTLOOSE THE MUSICAL

10%

Anna Elliott -- Otterbein Theatre and Dance

BEETLEJUICE

8%

Jill Henwood -- Victoria Players Children’s Theater

FUN HOME

6%

Jamie Markovich McMahon -- The Abbey Theatre of Dublin

ROCK OF AGES

6%

Frankie Mitchell -- Little Theatre Off Broadway

MARY POPPINS

5%

Tracey Williamson -- Morrow Little Theatre

NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812

5%

Stella Hiatt Kane -- Otterbein Theatre and Dance

WAITRESS

4%

Dionysia Williams Velazco -- Short North Stage

A CHORUS LINE

4%

Edward Carignan and Dionysia Williams Velasco -- Short North Stage

WEST SIDE STORY

4%

Remi Wörtmeyer -- Opera Columbus, Columbus Symphony, CAPA, BalletMet

JESUS CHRIST SUPERSTAR

3%

Jennifer Sansfacon -- Weathervane Playhouse

JESUS CHRIST SUPERSTAR

3%

Jennifer Sansfacon and Nik Blocker -- Weathervane Playhouse

JUMANJI: THE PARODY MUSICAL

2%

Amy Lang -- C.A.M.P.Y. Columbus

ALICE BY HEART

2%

Nicholas Wilson -- The Contemporary Theatre of Ohio

THE PRODUCERS

2%

Caroline Grace Williams -- Renaissance Theatre

EVIL DEAD: THE MUSICAL

2%

Ivory Mazur -- IMP/JB3Entertainment

THREEPENNY OPERA

2%

Brandon Shaw McKnight -- Opera Columbus

FAT HAM

1%

Nicholas Wilson -- The Contemporary Theatre of Ohio

BEAUTIFUL

0%

Nicholas Wilson -- Gallery Players

42ND STREET

22%

Marci Hain -- Gahanna Lincoln Summer

FUN HOME

10%

Alexa Rybinski -- The Abbey Theatre of Dublin/Evolution Theatre Company

GREASE

9%

Wagner Costumes -- Weathervane Playhouse

BEETLEJUICE

9%

Melissa Sponseller -- Victoria Players Children’s Theater

URINETOWN

9%

Anna Grywalski -- Otterbein Theatre and Dance

PRIDE & PREJUDICE

8%

Wagner Costumes -- Weathervane Playhouse

LITTLE WOMEN

7%

Mackenzie Leland -- Curtain Players

NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812

6%

Max Cotman -- Otterbein Theatre and Dance

FIREFLIES

4%

Adam Crawford -- Curtain Players

THE WIZARD OF OZ

4%

Linda Turske -- Renaissance Theatre

VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS

3%

Ivory Mazur -- IMP at MadLab

MARRIAGE FIGARO

3%

Neil Fortin -- Opera Columbus

THREEPENNY OPERA

2%

Austin Conlee -- Opera Columbus

THE PRODUCERS

2%

Linda Turske -- Renaissance Theatre

THE MARRIAGE OF FIGARO

2%

Neil Fortin -- Opera Columbus

42ND STREET

35%

- Gahanna Lincoln Summer

A CHORUS LINE

30%

- Short North Stage

JESUS CHRIST SUPERSTAR

25%

- Weathervane Playhouse

THREEPENNY OPERA

10%

- Opera Columbus

42ND STREET

23%

Cindi Macioce -- Gahanna Lincoln Summer Theatre

FUN HOME

9%

Joe Bishara -- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin

NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812

9%

Melissa Lusher -- Otterbein Theatre and Dance

GREASE

8%

Brian Gray -- Weathervane Playhouse

JESUS CHRIST SUPERSTAR

7%

Jennifer Sansfacon -- Weathervane Playhouse

WEST SIDE STORY

6%

Allegra Libonati -- Opera Columbus, Columbus Symphony, Columbus Association for the Performing Arts, BalletMet

WAITRESS

6%

Dionysia Williams Velasco -- Short North Stage

LITTLE WOMEN

4%

Mackenzie Leland & Dan Hildebrand -- Curtain Players

THREEPENNY OPERA

3%

Austin Regan -- Opera Columbus

ROCK OF AGES

3%

Lisa Napier-Garcia -- Little Theatre Off Broadway

NEXT TO NORMAL

3%

David J. Glover -- CCT

ALICE BY HEART

3%

Leda Hoffmann -- The Contemporary Theatre of Ohio

AVENUE Q

3%

Scott Clay -- Little Theatre Off Broadway

A CHORUS LINE

3%

Edward Carignan and Dionysia Williams Velasco -- Short North Stage

EVIL DEAD: THE MUSICAL

3%

Ivory Mazur -- IMP/JB3Entertainment

JESUS CHRIST SUPERSTAR

3%

Ryan Shealy -- Renaissance Theatre

THE PRODUCERS

1%

Michael Thomas -- Renaissance Theatre

SOUTH PACIFIC

1%

Ryan Shealy -- Renaissance Theatre

NINA'S WUNDERBAR BREAKTHROUGH

16%

Carmel Avegnon Sanders -- Sunbury Performing Arts

THE LARAMIE PROJECT

10%

Jessie Glover -- Otterbein Theatre and Dance

BOBBY AND THE CHIMPS

10%

Joe Bishara -- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin

THE FALL OF THE HOUSE OF USHER

9%

Jennifer Sansfacon -- Weathervane Playhouse

THE VILLIAN WORE A DIRTY SHIRT

9%

Aaron Turnbull -- Weathervane Playhouse

IN THE LAND OF OZ

8%

Zac DelMonte -- CCT

THE GLASS MENAGERIE

8%

Lenny Leibowitz -- Otterbein Summer Theatre

FAT HAM

6%

David Glover -- The Contemporary Theatre of Ohio

SANTA'S WORKSHOP

5%

Mary McMullen -- CCT

VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS

4%

Ivory Mazur -- IMP at MadLab

LUNCH BUNCH

4%

Eleni Papaleonardos -- Available Light Theatre

A REAL BOY

4%

Jonathan Collura -- Evolution Theatre Company

FIREFLIES

3%

James F. Petsche -- Curtain Players

A.I. V. US

2%

James Blackmon -- Madlab

GROWING PAINS

2%

Ellie Levine -- CCT

42ND STREET

16%

- Gahanna Lincoln Summer Theatre

NINA’S WUNDERBAR BREAKTHROUGH

11%

- Sunbury Performing Arts

URINETOWN

9%

- Otterbein Theatre and Dance

JESUS CHRIST SUPERSTAR

7%

- Weathervane Playhouse

BEETLEJUICE

6%

- Victoria Players Children’s Theater

GREASE

5%

- Weathervane Playhouse

JESUS CHRIST SUPERSTAR

5%

- Renaissance Theatre

BOBBY AND THE CHIMPS

5%

- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin

WAITRESS

5%

- Short North Stage

A CHORUS LINE

4%

- Short North Stage

WEST SIDE STORY

4%

- Opera Columbus, CAPA

ROCK OF AGES

4%

- Little Theatre Off Broadway

LITTLE WOMEN

2%

- Curtain Players

AMERICAN IDIOT

2%

- Short North Stage

ALICE BY HEART

2%

- The Contemporary Theatre of Ohio

AVENUE Q

2%

- Little Theatre Off Broadway

HERE: THE (IMPROVISED) MUSICAL

2%

- The Nest Theatre

EVIL DEAD: THE MUSICAL

2%

- IMP/JB3Entertainment

NEXT TO NORMAL

1%

- CCT

FIREFLIES

1%

- Curtain Players

THE MARRIAGE OF FIGARO

1%

- Opera Columbus

A.I. V. US

1%

- Madlab

ANONYMOUS - THE SECRETS SHOW

1%

- The Nest Theatre

FAT HAM

1%

- The Contemporary Theatre of Ohio

MARRIAGE OF FIGARO

1%

- Opera Columbus

42ND STREET

24%

Ben Bratton -- Gahanna Lincoln Summer

NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812

16%

T.J. Gerckens -- Otterbein Theatre and Dance

PRIDE & PREJUDICE

12%

Carly Samples -- Weathervane Playhouse

FUN HOME

10%

Iz Nichols -- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin

JESUS CHRIST SUPERSTAR

9%

Rae Lake -- Weathervane Playhouse

ROCK OF AGES

7%

Issac Stewart & Lisa Napier-Garcia -- Little Theatre Off Broadway

NEXT TO NORMAL

7%

Jennifer Sansfacon -- CCT

THREEPENNY OPERA

6%

Marcella Barbeau -- Opera Columbus

THE FALL OF THE HOUSE OF USHER

5%

Jonathan Allender-Zivic -- Weathervane Playhouse

FIREFLIES

4%

Denise Dumouchelle -- Curtain Players

42ND STREET

22%

Jeff Shellhammer -- Gahanna Lincoln Summer

THE LITTLE MERMAID

16%

Lisa Huston -- Sunbury Performing Arts

JESUS CHRIST SUPERSTAR

12%

Dee Saunders -- Weathervane Playhouse

NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812

10%

Lori Kay Harvey -- Otterbein Theatre and Dance

ROCK OF AGES

8%

Carol Hayward -- Little Theatre Off Broadway

GREASE

6%

Kevin Wines -- Weathervane Playhouse

ALWAYS, PATSY CLINE

5%

Emily Foster/Dennis Davenport -- Otterbein Summer Theatre

NEXT TO NORMAL

5%

Emerson Slicer -- CCT

LITTLE WOMEN

5%

KatieAnn Bonavita -- Curtain Players

FIDDLER ON THE ROOF

4%

Octavio Mas-Arocas -- Renaissance Theatre

THE THREEPENNY OPERA

3%

Dr. Everett McCorvey -- Opera Columbus

THE THREEPENNY OPERA

3%

Everett McCorvey -- Opera Columbus

42ND STREET

16%

- Gahanna Lincoln Summer

THE LITTLE MERMAID

12%

- Sunbury Performing Arts

JESUS CHRIST SUPERSTAR

10%

- Weathervane Playhouse

BEETLEJUICE

6%

- Victoria Players Children’s Theater

NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812

6%

- Otterbein Theatre and Dance

GREASE

5%

- Weathervane Playhouse

WEST SIDE STORY

5%

- Opera Columbus, CAPA

WAITRESS

5%

- Short North Stage

GUTTENBERG: THE MUSICAL

4%

- The Abbey Theatre of Dublin

MARY POPPINS

4%

- Morrow Little Theatre

FUN HOME

3%

- Evolution Theatre Company in association with the Abbey Theater of Dublin

A CHORUS LINE

3%

- Short North Stage

ROCK OF AGES

3%

- Little Theatre Off Broadway

HERE: THE (IMPROVISED) MUSICAL

3%

- The Nest Theatre

LITTLE WOMEN

2%

- Curtain Players

AVENUE Q

2%

- Little Theatre Off Broadway

NEXT TO NORMAL

2%

- CCT

EVIL DEAD: THE MUSICAL

2%

- IMP/JB3Entertainment

ALICE BY HEART

2%

- The Contemporary Theatre of Ohio

AMERICAN IDIOT

2%

- Short North Stage

THE WIZARD OF OZ

1%

- Renaissance Theatre

THREEPENNY OPERA

1%

- Opera Columbus

FIDDLER ON THE ROOF

1%

- Renaissance Theatre

JUMANJI: THE PARODY MUSICAL

0%

- C.A.M.P.Y. Columbus

JESUS CHRIST SUPERSTAR

0%

- Renaissance Theatre

IN THE LAND OF OZ

41%

- CCT

BOBBY AND THE CHIMPS

25%

- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin

SANTA'S WORKSHOP

14%

- CCT

A.I. V. US

11%

- Madlab

VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS

9%

- IMP at MadLab

ALWAYS, PATSY CLINE

7%

Maya Cidale -- Otterbein Summer Theatre

42ND STREET

7%

Andrea Hayes -- Gahanna Lincoln Summer

THE LITTLE MERMAID

7%

Claire Statler -- Sunbury Performing Arts

JESUS CHRIST SUPERSTAR

6%

Kyle Metzler -- Weathervane Playhouse

THE LITTLE MERMAID

6%

Hadleigh Harris -- Sunbury Performing Arts

JESUS CHRIST SUPERSTAR

5%

Aaron Turnbull -- Weathervane Playhouse

BEETLEJUICE

4%

Nicholas Henwood -- Victoria Players Children’s Theater

42ND STREET

4%

Siri Nilsen Nguyen -- Gahanna Lincoln Summer

GUTENBERG! THE MUSICAL!

4%

Joe Bishara -- Abbey Theatre of Dublin

NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812

4%

Nathan Frewen -- Otterbein Theatre and Dance

WAITRESS

3%

Brooke Jacob -- Short North Stage

GREASE

3%

Taylor Greny -- Weathervane Playhouse

MARY POPPINS

2%

Briana McCaffrey -- Morrow Little Theatre

HERE: THE (IMPROVISED) MUSICAL

2%

Tara DeFrancisco -- The Nest Theatre

GREASE

2%

Madison Keally -- Weathervane Playhouse

ROCK OF AGES

2%

Ashley James -- Little Theatre Off Broadway

JESUS CHRIST SUPERSTAR

2%

Katie Kress -- Weathervane Playhouse

FUN HOME

2%

Tom Cardinal -- Evolution Theatre Company in association with the Abbey Theater of Dublin

42ND STREET

2%

Jace Nguyen -- Gahanna Alumni Summer

FUN HOME

2%

Liz Wheeler -- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin

LITTLE WOMEN

2%

Christine Monsour -- Curtain Players

WEST SIDE STORY

2%

Cecilia Violetta López -- Opera Columbus, Columbus Symphony, Columbus Association for the Performing Arts, BalletMet

JESUS CHRIST SUPERSTAR

2%

Ben Smallwood -- Weathervane Playhouse

42ND STREET

1%

Thai Sribanditmongkol -- Gahanna Lincoln Summer Theatre

JUMANJI: THE PARODY MUSICAL

1%

Alexa Baker -- C.A.M.P.Y. Columbus

KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE

11%

Becca Blacksten -- Weathervane Playhouse

NINA'S WUNDERBAR BREAKTHROUGH

11%

Parker Prenoveau -- Sunbury Performing Arts

NINA'S WUNDERBAR BREAKTHROUGH

8%

Ella Cornett -- Sunbury Performing Arts

THE GLASS MENAGERIE

7%

Kate Maree -- Otterbein Summer Theatre

THE LARAMIE PROJECT

6%

Tenley Stitzer -- Otterbein University

BOBBY AND THE CHIMPS

5%

Rachel Scherrer -- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin

THE LARAMIE PROJECT

5%

Labron Foy -- Otterbein Theatre and Dance

YOU'RE MY BOY

5%

Scott Douglas Wilson -- Abbey Theatre of Dublin

FAT HAM

4%

Brandon Anderson -- The Contemporary Theatre of Ohio

THE FALL OF THE HOUSE OF USHER

3%

Ben Smallwood -- Weathervane Playhouse

THE FALL OF THE HOUSE OF USHER

3%

Blade Bolton -- Weathervane Playhouse

IN THE LAND OF OZ

3%

Patricia Wallace-Winbush -- CCT

PRIDE & PREJUDICE

2%

Nik Blocker -- Weathervane Playhouse

SANTA'S WORKSHOP

2%

Megan Lear -- CCT

IN THE LAND OF OZ

2%

Leigh -- CCT

LAURA

2%

Andrew Clemons -- Curtain Players

FIREFLIES

2%

Bronwynn Hopton -- Curtain Players

A REAL BOY

2%

Patrick Doss -- Evolution Theatre Company

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST

2%

Claire Stancy -- Otterbein Theatre and Dance

THE FALL OF THE HOUSE OF USHER

2%

Orion Carter -- Weathervane Playhouse

SANTA'S WORKSHOP

2%

Perseus Wright-Delgado -- CCT

FIREFLIES

2%

Randy Benge -- Curtain Players

VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS

1%

Robyn Medeiros -- IMP at MadLab

A.I. V. US

1%

Grace Beikirch -- Madlab

VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS

1%

Stuart Yaden -- IMP at MadLab

THE LARAMIE PROJECT

15%

- Otterbein Theatre and Dance

NINA’S WUNDERBAR BREAKTHROUGH

14%

- Sunbury Oerforming Arts

KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE

10%

- Weathervane Playhouse

IN THE LAND OF OZ

9%

- CCT

THE GLASS MENAGERIE

9%

- Otterbein Summer Theatre

MAE WEST: AFTER DARK

8%

- Abbey Theatre of Dublin

BOBBY AND THE CHIMPS

8%

- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin

THE FALL OF THE HOUSE OF USHER

8%

- Weathervane Playhouse

A.I. V. US

5%

- Madlab

FAT HAM

5%

- The Contemporary Theatre of Ohio

FIREFLIES

4%

- Curtain Players

COMRADES' CHRISTMAS CAROL

2%

- Madlab

LUNCH BUNCH

2%

- Available Light

COLDER THAN HERE

2%

- Curtain Players

WEST SIDE STORY

61%

- Opera Columbus, CAPA

THREEPENNY OPERA

20%

- Opera Columbus

THE MARRIAGE OF FIGARO

19%

- Opera Columbus

42ND STREET

19%

Scott Schmidt -- GLHS alumni summer musical

THE LITTLE MERMAID

12%

Melissa Sebald -- Sunbury Performing Arts

URINETOWN

9%

Isaac Ramsey -- Otterbein Theatre and Dance

FUN HOME

7%

CG Ryan -- Evolution Theatre/Abbey Theater

BEETLEJUICE

6%

Ryan Westhoven -- Victoria Players Children’s Theater

WAITRESS

6%

Samantha Tamulonis -- Short North Stage

JESUS CHRIST SUPERSTAR

6%

Jennifer Sansfacon -- Weathervane Playhouse

LITTLE WOMEN

5%

Dan Hildebrand -- Curtain Players

GREASE

4%

Lea Pick -- Weathervane Playhouse

FIREFLIES

3%

Booth Muller -- Curtain Players

PRIDE & PREJUDICE

3%

Lea Pick -- Weathervane Playhouse

THE FALL OF THE HOUSE OF USHER

3%

Jennifer Sansfacon -- Weathervane Playhouse

IN THE LAND OF OZ

3%

Samantha Tamulonis -- CCT

ALICE BY HEART

3%

Katherine Simon -- The Contemporary Theatre of Ohio

THREEPENNY OPERA

3%

Julia Noulin-Merat -- Opera Columbus

EVIL DEAD: THE MUSICAL

2%

Ivory Mazur -- IMP/JB3Entertainment

A.I. V. US

1%

Ivory Mazur -- MadLab

VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS

1%

Ivory Mazur -- IMP at MadLab

NEXT TO NORMAL

1%

Samantha Tamulonis -- CCT

FAT HAM

1%

Katherine Simon -- The Contemporary Theatre of Ohio

COMRADES' CHRISTMAS CAROL

1%

Ivory Mazur -- MadLab

LAURA

0%

Rick Metzger -- Curtain Players

42ND STREET

27%

Linh Ohm -- Gahanna Lincoln Summer

THE FALL OF THE HOUSE OF USHER

13%

Casey Palbicki -- Weathervane Playhouse

WAITRESS

12%

Brandon Doeringer -- Short North Stage

IN THE LAND OF OZ

11%

Emma McCalla -- CCT

FUN HOME

10%

David Crone -- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin

AMERICAN IDIOT

10%

Brandon Doeringer -- Short North Stage

NEXT TO NORMAL

7%

Paul Kavicky -- CCT

FIREFLIES

6%

Kurt Mueller -- Curtain Players

LUNCH BUNCH

4%

Dave Wallingford -- Available Light Theatre

FUN HOME

8%

Vivie Bishara -- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin

FOOTLOOSE THE MUSICAL

7%

Sam Bryant -- Otterbein Theatre and Dance

JESUS CHRIST SUPERSTAR

6%

Aaron Turnbull -- Weathervane Playhouse

GREASE

5%

Miralhi Taylor-Martin -- Weathervane Playhouse

42ND STREET

5%

Chai Sribanditmongkol -- Gahanna Lincoln Summer Theatre

BEETLEJUICE

5%

Branden Gieseke -- Victoria Players Children’s Theater

WEST SIDE STORY

4%

Alan Tyson -- Opera Columbus, CAPA

BEETLEJUICE

4%

Tarrin Clark -- Victoria Players Children’s Theater

42ND STREET

4%

Jace Nguyen -- GLHS alumni summer theatre

42ND STREET

4%

Charlotte Emigh -- Gahanna Lincoln Summer

BEETLEJUICE

3%

Bailey Shy -- Victoria Players Children’s Theater

MARY POPPINS

3%

Kate Kelty -- Morrow Little Theatre

WAITRESS

3%

Bessie Smith -- Short North Stage

42ND STREET

3%

Julie Russell -- Gahanna Lincoln Summer

42ND STREET

2%

Sarah Dove -- Gahanna Lincoln Summer

GREASE

2%

Andrew Caton -- Weathervane Playhouse

LITTLE WOMEN

2%

Kate Oliver -- Curtain Players

ROCK OF AGES

2%

Glen Garcia -- Little Theatre Off Broadway

WAITRESS

2%

Cedric Gegel -- Short North Stage

JESUS CHRIST SUPERSTAR

2%

David Bahgat -- Weathervane Playhouse

NEXT TO NORMAL

2%

Tanner Wink -- CCT

42ND STREET

2%

Jacob Lisek -- Gahanna Lincoln Summer

WAITRESS

2%

KJ Hippensteel -- Short North Stage

42ND STREET

2%

Kalee Sribanditmongkol -- Gahanna Lincoln Summer Theatre

WEST SIDE STORY

2%

Hannah Bullock -- Opera Columbus, CAPA

THE LARAMIE PROJECT

16%

Simone Gelety -- Otterbein Theatre and Dance

THE FALL OF THE HOUSE OF USHER

12%

Becca Blacksten -- Weathervane Playhouse

WEST SIDE STORY

11%

Isaac Tobler -- Opera Columbus, Columbus Symphony, Columbus Association for the Performing Arts, BalletMet

IN THE LAND OF OZ

8%

Chad Baker -- CCT

IN THE LAND OF OZ

6%

Owen Suarez -- CCT

IN THE LAND OF OZ

6%

Jacob Erney -- CCT

THE FALL OF THE HOUSE OF USHER

5%

Madison Keally -- Weathervane Playhouse

KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE

5%

Taylor Greny -- Weathervane Playhouse

PRIDE & PREJUDICE

5%

Lizzie Huelskamp -- Weathervane Playhouse

PRIDE & PREJUDICE

5%

Cody Klimek -- Weathervane Playhouse

VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS

4%

Zahrohn Nelson -- IMP at MadLab

THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE

3%

Patrick Goldman -- Curtain Players

IN THE LAND OF OZ

3%

Mallory Kassoy -- CCT

FIREFLIES

3%

Molly Watson -- Curtain Players

KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE

3%

Orion Carter -- Weathervane Playhouse

VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS

3%

Scott Manning -- IMP at MadLab

FIREFLIES

2%

Jeff Kemeter -- Curtain Players

A.I. V. US

2%

Kelly Searfos -- MadLab

BEETLEJUICE

24%

- Victoria Players Children’s Theater

101 DALMATIANS

17%

- Sunbury Performing Arts

NINA’S WUNDERBAR BREAKTHROUGH

15%

- Sunbury Performing Arts

MARY POPPINS

11%

- Morrow Little Theatre

PETE THE CAT

8%

- CCT

BROWN BEAR, BROWN BEAR WHAT DO YOU SEE?

6%

- CCT

YOUNG WRITERS SHORT PLAY FESTIVAL

6%

- Madlab

DRAGONS LOVE TACOS

5%

- CCT

IMAGINE THAT!

4%

- CCT

VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS

3%

- IMP at MadLab

14%

Sunbury Performing Arts

13%

Weathervane Playhouse

9%

Gahanna Lincoln Alumni Summer Theatre

9%

Otterbein Theatre and Dance

9%

Abbey Theater of Dublin

7%

Short North Stage

6%

Victoria Players Children’s Theater

6%

Gahanna Lincoln Summer Theatre

4%

Little Theatre Off Broadway

3%

Columbus Children's Theatre (CCT)

3%

Morrow Little Theatre

3%

MadLab

3%

The Nest Theatre

2%

Opera Columbus

2%

The Contemporary Theatre of Ohio

2%

Curtain Players

1%

The Tipping Point Theatre Company

1%

Available Light Theatre

1%

Renaissance Theatre

0%

Licking County Players

0%

IMP at MadLab

0%

C.A.M.P.Y. Columbus

0%

JB3Entertainment

