First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Cleveland Awards; LITTLE SHOP OF HORRORS Leads Best Musical!

The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Cleveland Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Cleveland Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Elicia Kinder
- MISMATCHED CABARET
- French Creek Theater
21%
Hannah Watson
- MISMATCHED CABARET
- French Creek Theater
19%
Brooke Jai
- MISCAST (AMPLIFIED SERIES)
- Rubber City Theater
18%
John Lloyd Young
- AN EVENING WITH JOHN LLOYD YOUNG
- Marathon Center For The Performing Arts
17%
Erin Moran
- MISMATCHED CABARET
- French Creek Theater
15%
Cole Jarred
- MISMATCHED CABARET
- French Creek Theater
9%Best Choreography Of A Play Or Musical
Melanie Leibold
- HAIRSPRAY
- Cassidy Theatre
10%
Kirk Eichelberger
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
9%
Heidi Freas
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
9%
Conni Flemming
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
8%
Kevin Lambes
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
7%
Martin Cespedes
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
6%
Kathleen Faubel
- CABARET
- Weathervane Playhouse Akron
5%
Andrea Belser
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
5%
Madelyn Adamczyk
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
5%
Nicci Cassara Billington
- WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
4%
Jailyn Harris
- THE WILD PARTY
- Western Reserve Playhouse
4%
Jen Justice
- JERSEY BOYS
- Chagrin Valley Little Theatre
3%
Jen Justice
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
3%
Danielle Mentzer
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial theatre company
3%
Maureen Martin-Stocks and Cory Ott
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
3%
Stas Kmiec
- FIDDLER ON THE ROOF
- Cleveland Playhouse
2%
Caroline Grace Williams
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
2%
Liz Baumgartner
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
2%
Danielle Mentzer
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Millennial theatre company
2%
Kevin Lambes
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
2%
Marissa Leenaarts
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
2%
Kylie Casino
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
2%
Danielle Mentzer
- BE MORE CHILL
- Millennial theatre company
1%
Melanie Leibold
- KISS ME, KATE
- Independence Community Theater
1%
Martin Cespedes
- FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
David Glowe Jr.
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
14%
Katie Wells
- BEAUTY AND THE BEAST
- Cassidy Theatre
9%
Luke Scattergood
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
8%
Norene Jones
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
7%
Katie Wells
- WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
7%
Jasen J. Smith
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
7%
Kendra Strickland
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
5%
Jasen J. Smith
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
4%
Jasen J. Smith
- CABARET
- Weathervane Playhouse
4%
Daniel Chiaberta
- BE MORE CHILL
- Millennial theatre company
4%
Kendra Strickland
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
3%
Cherie Stebner
- THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
3%
Daniel Chiaberta
- JOSPEH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial theatre company
3%
Katie Wells
- WILD PARTY
- Western Reserve Playhouse
3%
Jasen J. Smith
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
3%
Kasey Ziska
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
3%
Jasen J. Smith
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%
Ty Hanes
- BE MORE CHILL
- Millennial theatre company
2%
Jasen J. Smith
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
2%
Inda Blatch Geib
- LA VERSION INFINITA
- LatinUs theater Company
2%
Jasen J. Smith
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
2%
Inda Blatch Geib
- QUIEREME HASTA LA LOCURA
- LatinUs theater Company
2%
Linda Turske
- THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
1%
Linda Turske
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
1%
Jasen J. Smith
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
0%Best Direction Of A Musical
Trinidad Snider
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
8%
Douglas F. Bailey II
- WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
7%
Vic Diangelo
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
7%
Claudia Lillibridge
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
6%
Melanie YC Pepe
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
6%
Dane CT Leasure
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
6%
Kirk Eichelberger
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
5%
Jenna Messina
- ANNIE
- Cassidy Theatre
5%
Joanna Cullinan
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
5%
Brenton Cochran
- KISS ME, KATE
- Independence Community Theater
4%
Braelin Andrzejewski
- WILD PARTY
- Western Reserve Playhouse
4%
Cory Ott
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
4%
Brooke Larkin
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
4%
Marc C. Howard
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
4%
Fred Sternfeld
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
3%
Kelley Plats
- MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
3%
Sarah Lynne Bailey
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
3%
Patrick Ciamaccco
- PIPPIN
- Blank Canvas Theatre
3%
Terri Kent
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
2%
Tim Anderson
- A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
2%
Fred Gloor
- CABARET
- Weathervane Playhouse
2%
Brian Westerley
- FREAKY FRIDAY
- Chagrin Valley Little Theatre
1%
Melanie YC Pepe
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
1%
Joshua Larkin
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
1%
Marissa Leenaarts
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Weathervane Playhouse Akron
1%Best Direction Of A Play
Patrick Ciamacco
- THE CRUCIBLE
- Blank Canvas Theatre
12%
Chris Simmons
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
11%
Larry Phillips
- THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
11%
Anne McEvoy
- WAIT UNTIL DARK
- French Creek Theater
8%
Cory Ott
- PUFFS
- Medina County Show Biz
7%
Jimmie Woody
- SHOWIN’ UP BLACK
- The Cleveland Public Theatre
6%
Brian Westerley
- PLAY ON!
- Aurora Community Theatre
6%
Claudia Lillibridge
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
6%
Terrence Spivey
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
6%
Ron Newell
- THE MOUSETRAP
- Clague Playhouse
6%
Chris Bizub
- A FOX ON THE FAIRWAY
- Gates Mills Players
5%
Kevin Lambes & Adam Alderson
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
5%
Dave Stebbins
- THE ILIAD THE ODYSSEY AND ALL OF GREEK MYTHOLOGY IN 99 MINUTES OR LESS
- The Hudson Players
4%
Monica Torres
- QUIEREME HASTA LA LOCURA
- LatinUs theater Company
2%
Jonathon Morgan
- LA VERSION INFINITA
- LatinUs theater Company
2%
Cameron Zona
- THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
2%
Jeannine Gaskin
- MOE KELLY
- Micro Theatre CLE
1%
Robert Haag
- PROOF
- Gates Mills Players
1%Best Ensemble LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
10%SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
7%COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
7%THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
6%ANNIE
- Cassidy Theatre
6%THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
5%MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
5%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
4%GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
4%SEUSICAL THE MUSICAL
- Theatre Agápe
3%SHOWIN’ UP BLACK
- The Cleveland Public Theatre
3%DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
3%THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
3%WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
2%CAMELOT
- The Hudson Players
2%WONKA
- Cassidy Theatre
2%THE ILIAD THE ODYSSEY AND ALL OF GREEK MYTHOLOGY IN 99 MINUTES OR LESS
- The Hudson Players
2%DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
1%PUFFS
- Medina County Show Biz
1%A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
1%CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
1%CABARET
- Weathervane Playhouse
1%THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
1%JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Patrick Ciamacco
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
11%
Jack-Anthony Ina
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
11%
Rob Wachala
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
9%
Claudia Lillibridge
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
8%
David Stoughton
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
8%
Chris Jackson and Cory Ott
- PUFFS
- Medina County Show Biz
8%
Michael Stein
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
6%
Jack-Anthony Ina
- CABARET
- Weathervane Playhouse
6%
Jonathon Hunter
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
5%
Jack-Anthony Ina
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
4%
Wittman Sullivan
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
4%
Jack-Anthony Ina
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Weathervane Playhouse Akron
3%
Tommy Forrer
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
3%
Jack-Anthony Ina
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
3%
Jack-Anthony Ina
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
3%
Joe Asente
- THE PROM
- Millennial Theatre Company
2%
Micah Harvey
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
2%
Joe Asente
- BE MORE CHILL
- Millennial Theatre Company
2%
Jaemin Park
- LA VERSION INFINITA
- LatinUs theater Company
2%
Richard Morris, Jr.
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
Anthony Trifiletti
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
12%
Bradley Wyner
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
9%
Bryan Bird
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
7%
Ron Hazelett & Steven A. Miller
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
7%
Bryan Bird
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
6%
Bradley Lindeman-Wyner
- WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
6%
Ron Jones
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
5%
Matthew Dolan
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
5%
Angelina Nicholas
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
4%
Heidi Herczeg
- MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
4%
D. Keith Stiver
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAST
- Olde Towne Hall Theatre
4%
Jen Korecki
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
3%
Camerson Edmiston
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
3%
Dave Stebbins
- A CHRISTMAS CAROL
- The BOOM Theater
3%
Nick Klein
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
3%
Ron Hazelett
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
2%
Ryan Bergeron
- A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
2%
Cari Auth
- BE MORE CHILL
- Millennial theatre company
2%
Steven A. Miller
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
2%
Lisa Hirzel
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
2%
Ron Hazelett
- CABARET
- Weathervane Playhouse
2%
Jen Korecki
- FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
2%
Steven A. Miller
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
2%
Steven Miller
- BEAUTIFUL
- Weathervane Community Playhouse
1%
Glenn Brackins
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%Best Musical ANNIE
- Cassidy Theatre
10%COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
8%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
7%NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
6%MUSIC MAN
- The Hudson Players
6%SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
6%GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
5%THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
4%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
4%DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
4%WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
3%MATILDA THE MUSICAL
- Happy Ending Lyric Players
3%THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
3%SEUSSICAL
- Theatre Agápe
3%SISTAS
- Karamu
2%PIPPIN
- Blank Canvas Theatre
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
2%25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
2%DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
2%CABARET
- Weathervane Playhouse
2%WONKA
- Cassidy Theatre
2%THE WILD PARTY
- Western Reserve Playhouse
1%THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
1%FREAKY FRIDAY
- Chagrin Valley Little Theatre
1%Best New Play Or Musical SHOWIN’ UP BLACK
- The Cleveland Public Theatre
21%STRANGERS ON A TRAIN
- Weathervane Playhouse
17%40 YEARS LATER
- Weathervane Playhouse
11%THE ROMAN TIE
- Theatre Agápe
9%A FLAWLESS ENCOUNTER
- Weathervane Playhouse
8%ROMAN TIE
- Theater Agape
7%THIS IS YOUR STOP
- Weathervane Playhouse
6%DOPPLEGANGER
- Weathervane Playhouse
6%GOO-GOO EYES
- Weathervane Playhouse
5%NEXT STOP, HELLO
- Weathervane Playhouse
5%MAKING A CONNECTION
- Weathervane Playhouse
4%MOE KELLY
- Micro Theatre CLE
3%Best Performer In A Musical
Shelby Carlisle
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
13%
Olivia Green
- ANNIE
- Cassidy Theatre
12%
Mia Renard
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
5%
Liv Hoffman
- WONKA
- Cassidy Theatre
4%
Pat Miller
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
4%
Sydney Jahnigen
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
3%
Aria Sova
- MATILDA THE MUSICAL
- Happy Ending Lyric Players
3%
Sophia Edwards
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
3%
Brandon Briggs
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
3%
Adam Thompson
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
3%
Emerson Freas
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Patrick Jalbert
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
2%
Hannah Pryseski
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Elicia Kinder
- ANNIE
- Cassidy Theatre
2%
Jackson Gift
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Akemonte Roberson
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
2%
Austin Smith
- BYE BYE BIRDIE
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Alex Craig
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
2%
Jordan Benjamin
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse Akron
2%
Douglas F. Bailey II
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
2%
Kyle Rickert
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Aurora Community Theatre
1%
Tom Millsap-Kijauskas
- BE MORE CHILL
- Millennial Theatre Company
1%
Leah Saltzer
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
1%
Brandon Alexander-Smith
- THE WILD PARTY
- Western Reserve Playhouse
1%
Reed Randall Kruger
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
1%Best Performer In A Play
Riss Nawa
- THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
11%
Drew Pope
- SHOWIN’ UP BLACK
- Cleveland Public Theater
7%
Vince Stillitano
- CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
7%
AJ Lardomita
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
6%
Amanda Vigneault
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
6%
Katie Wells
- PUFFS
- Medina County Show Biz Company
6%
Berlynn Saxon
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
5%
Angela Wunderle
- PUFFS
- Medina County Show Biz
4%
Hannah Rutkowski
- SQUIRRELS
- Convergence-Continuum
4%
Sean Donovan
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
3%
Ella Embry
- NEXT STOP, HELLO
- Weathervane Playhouse
3%
Nathan Cochran
- WAIT UNTIL DARK
- French Creek Theatre
3%
Shaneen Harris
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
3%
James Robert Newton
- THE MOUSETRAP
- Clague Playhouse
3%
Lloyd Wayne Taylor
- ROMEO & JULIET
- Ohio Shakespeare Festival
3%
Spencer Morgan
- PUFFS
- Medina County Show Biz Company
3%
Vince Stillitano
- SQUIRRELS
- Convergence-Continuum
2%
Monica Torres
- UNDER A BASEBALL SKY
- Beck center
2%
Beloved Obeng
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%
Elijah Blower
- STRANGERS ON A TRAIN
- Weathervane Playhouse
2%
Brandy Johanntges
- WHO'S HOLIDAY!
- Millennial theatre company
2%
Jordan Boughner
- GOO-GOO EYES
- Weathervane Playhouse
2%
Christine Wright
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
1%
Kenneth Young
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
1%
Scott Crim
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
1%Best Play CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
13%ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
12%THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
9%DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
8%SHOWIN’ UP BLACK
- The Cleveland Public Theatre
7%PUFFS
- Medina County Show Biz Company
7%UNDER A BASEBALL SKY
- Beck center
7%WAIT UNTIL DARK
- French Creek Theater
6%WHO'S HOLIDAY!
- Millennial Theatre Company
6%THE MOUSETRAP
- Clague Playhouse
5%THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
5%QUIERME HASTA LA LOCURA
- LatinUs theater Company
4%CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
4%PLAY ON!
- Aurora Community Theatre
3%A FOX ON THE FAIRWAY
- Gates Mills Players
2%PROOF
- Gates Mills Players
2%THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
1%MOE KELLY
- Micro Theatre CLE
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Perren Hedderson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
13%
Richard Morris, Jr.
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
10%
Tim Steiner
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
9%
Rob Lepper
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
8%
Cory Ott
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
8%
Cory Ott and Angela Wunderle
- PUFFS
- Medina County Show Biz
7%
Alan Costa
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
6%
Joe Asente
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Millennial theatre company
5%
Rob Lepper
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
5%
Todd Plone
- CAMELOT - THE SMALL CAST VERSION
- The Hudson Players
5%
Elijah Chase
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
5%
Joe Asente
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial Theatre Company
4%
Richard Morris, Jr.
- CABARET
- Weathervane Playhouse
4%
Richard Morris, Jr.
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
3%
Richard Morris, Jr.
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
2%
Richard Morris, Jr.
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
2%
Richard Morris, Jr.
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Christopher Pepe
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
15%
Perren Hedderson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
13%
Eugene Rogers
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
10%
Christopher Pepe
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
8%
Daniel Braun
- CABARET
- Weathervane Playhouse
7%
Lindsay Jones
- FIDDLER ON THE ROOF
- Cleveland Playhouse
6%
Claudia Lillibridge, Sean Donovan, and Christine Wright
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
5%
Eugene Rogers
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
5%
Kevin Lambes
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
4%
Patrick Kiernan
- NOISES OFF!
- Great Lakes Theatre
4%
Devin Brumfield & Richard Morris, Jr.
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
4%
Devin Brumfield
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
4%
Robin Ungerleider
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
3%
Jeff Polunas
- FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
3%
Sean Seaber
- THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
3%
Sean Seaber
- PROOF
- Gates Mills Players
2%
La Version infinita
- ANGIE HAYES
- LatinUs theater Company
2%
Richard Morris, Jr.
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
1%Best Supporting Performer In A Musical
Ryan Buxton
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
8%
Roman Bossman-Kline
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
7%
Ayla Schmidt
- WONKA
- Cassidy Theatre
6%
Luke Jones
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
5%
Brad Kisner
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
5%
Sydney Noelle Warren
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
5%
Austin Smith
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
4%
Kegan Sulamoyo
- MATILDA THE MUSICAL
- Happy Ending Lyric Players
4%
Brittany Paige
- ANNIE
- Cassidy Theatre
3%
Lou Petrucci
- ANNIE
- Cassidy Theatre
3%
Alex Chapman
- JOSPEH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial Theatre Company
2%
Adam C. Alderson
- CABARET
- Weathervane Playhouse
2%
Jill Bezak
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
2%
Alex Tilson
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
2%
Tim Anderson
- A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
2%
Drew Diangelo
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Miriam Moellmann
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
2%
Tim Bates
- ANNIE
- Cassidy Theatre
2%
Lorna Jane Patterson
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
2%
Randy Wysocky
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Danny Simpson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
2%
Joshua DiSantis
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
1%
Dan Hahn
- ANNIE
- Cassidy Theatre
1%
Alicia Sarafian
- A CHRISTMAS CAROL
- The BOOM Theater
1%
Elicia Kidner
- WONKA
- Cassidy Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Anna Foltz
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
9%
Brandon Alexander-Smith
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
8%
Anna Hernandez-Bucces
- THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
8%
Victoria Kergesner-Hunsicker
- CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
7%
Allison Cirner
- DOPPLEGANGER
- Weathervane Playhouse
7%
Amira Al Amin
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
6%
Preston Postle
- CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
6%
Michael Attali
- THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
6%
Brian Westerley
- CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
5%
Cory Enriquez
- PUFFS
- Medina County Show Biz
5%
Morgan Legg
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
5%
Lloyd Wayne Taylor
- KING LEAR
- Ohio Shakespeare Festival
4%
Maggie Maust
- A FLAWLESS ENCOUNTER
- Weathervane Playhouse
3%
Gia Maglione
- STRANGERS ON A TRAIN
- Weathervane Playhouse
3%
Stephanie Rogoff
- PROOF
- Gates Mills Players
3%
Paul Means
- DOPPLEGANGER
- Weathervane Playhouse
2%
Bella Rin
- NEXT STOP, HELLO
- Weathervane Playhouse
2%
Charlene Dejournett
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%
Emily Schrader
- DOPPLEGANGER
- Weathervane Playhouse
2%
Clay Hoffner
- GOO-GOO EYES
- Weathervane Playhouse
2%
Cameron Zona
- PROOF
- Gates Mills Players
1%
Kevin Gibaldi
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%
Jerald Beard
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%
Jeannie Clarkson
- 40 YEARS LATER
- Weathervane Playhouse
1%
Derwin Rowser
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%Best Theatre For Young Audiences Production THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
19%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
17%THE DECEDENTS
- Olde Towne Hall Theatre
15%MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
13%Seussical the Musical
- THEATRE AGÁPE
13%ALMOST, MAINE
- Medina County Show Biz Company
9%BEDBUGS
- The Wadsworth Footlighters
5%DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
5%STINKY CHEESE MAN
- Rabbit Run
5%Favorite Local Theatre
Cassidy Theatre
15%
Weathervane Playhouse
11%
Rubber City Theater
10%
Near West Theatre
9%
Olde Towne Hall Theatre
7%
The Hudson Players
6%
Blank Canvas Theatre
5%
Theatre Agape
5%
Beck Center
3%
Millennial theatre company
3%
The Wadsworth Footlighters
3%
Workshop Players
2%
French Creek Theater
2%
Western Reserve Playhouse
2%
Ohio Shakespeare Festival
2%
Cleveland Public Theater
2%
Broadview Heights Spotlights
2%
Karamu House
2%
Porthouse Theatre
2%
Happy Ending Lyric Players
1%
Twin Masks Performing Arts Center
1%
Dobama Theatre
1%
Aurora Community Theatre
1%
Clague Playhouse
1%
The BOOM Theater
1%