Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Cabaret Awards

Click Here for More on BWW Regional Awards

🎭 NEW! Cabaret Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Cabaret & beyond. ✨ Sign Up

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Cabaret Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Cabaret Standings

Best Alternative Cabaret Show

A VERY JEWISH CHRISTMAS STORY - Don't Tell Mama 57%



MESHELLE & MIKE TROY - Joe's Pub/Public Theater 43%



Best Big Band/Swing Show

JENNIFER PACE QUINTET - SWING 46 Jazz club 55%



THE JAZZ CATZ - El Barrio's Artspace 45%



Best Burlesque Show

QUEERLESQUE - Club Cumming 59%



BROLESQUE - Balcon 41%



Best Comedy Act

RITA RUDNER - 54 Below 28%



Rachel Green: I'VE GOTTA BE ME - The Green Room 42 27%



GIANMARCO SORESI: Theater Adult - The Green Room 42 18%



INDULGENCE WITH LUCY DARLING - The Triad 18%



MICHAEL JOHN CISZEWSKI: TGIF (TESTING GAY IDEAS, FUNNY) - The People's Improv Theatre 9%



Best Debut Show - One Night Only

Joseph C. Townsend: Hummingbird - 54 Below 30%



SAM BRACKLEY: Gaiety & Glamour - The Green Room 42 26%



ASHLEY WOOL: THE BROADWAY ERA - Laurie Beechman Theatre 26%



MAMA ALTO: TRANSCENDENT - Joe's Pub 17%



Best Debut Show - Run of Shows

ANNE-MARIE KAVULA: SONGS FOR A MIDLIFE CRISIS - Joe's Pub, Beechman 26%



ETHAN MATHIAS - OUTSIDE THE LINES - Don't Tell Mama 24%



BRENT COMER - 54 Below 22%



MACON PRICKETT, MACON HIS OWN WAY! - 54 Below 17%



CHAD PETERSON: LATE BLOOMER - Don't Tell Mama 11%



Best Director

Anthony Allocca - A SHARP APPLAUDS… - GREEN ROOM 42 13%



Faith Prince - MICHAEL KIRK LANE: RIGHT WHERE I BELONG; RACHEL MATZ HUNTER IN TAKE TWO - Beechman 9%



Frank Silletti - AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 7%



Antoinette DiPietropolo - THE RANDY ANDYS Spring Swing; THE RANDY ANDYS HOLIDAY SPECTACULAR - The Green Room 42 7%



Jeff Harnar - CRAIG RUBANO: TAKE THE MOMENT; FOR THE RECORD: CELIA BERK; LOST IN HIS ARMS (RENEE KATZ SINGS IRVING BERLIN;) MERELY MARVELOUS (JUDI MARK SINGS GWEN VERDON) - Laurie Beechman Theater 7%



Lennie Watts - ETHAN MATHIAS - OUTSIDE THE LINES - Don't Tell Mama 5%



Adam Magnacca - GAITY & GLAMOUR, CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 5%



Charles Kirsch - 54 BELOW SINGS COCO; Backstage Babble Live - 54 Below 5%



Tanya Moberly - FRANK SINGS FRANK - Don't Tell Mama 4%



Samantha Roberts - 54 CELEBRATES THE MUSIC OF FRANK WILDHORN, 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE), BATTLE ROYALE, TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME - 54 below 4%



David Sabella - SING HAPPY: THE WONDERFUL WOMEN OF KANDER & EBB - The Triad 3%



Walter Willison - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT; Grand Hotel: The 35th Anniversary Original Broadway Cast Reunion Concert - 54 Below 3%



Michael Kirk Lane - ANNE-MARIE KAVULA, NOEL MACNEAL, LEAH CROCETTO - 54 Below, Joe's Pub, Beechman 3%



Sydney Stephan - SPOOKY SPECTACULAR - 54 Below 3%



Lina Koutrakos - DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - Chelsea Table & Stage 3%



Caleb McCarroll & Cullen Curth - REP BOOK ROULETTE - Green Room 42 3%



Sandy Kost-Sterner - KIDZ CABARET - Don’t Tell Mama, Green Room 42, Laurie Beechman Theater 2%



James Beaman - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 2%



Robbie Rozelle - MATTHEW ROSENSTEIN: MAKE ME FRENCH - The Laurie Beechman Theatre 2%



Rebecca Aparicio - DON’T FORGET ME - Green Room 42 2%



Liam Collins - I’VE BEEN ROBBED!!! - The Green Room 42 1%



Sivan Raz - 54 SINGS ANCIENT GREECE, CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST, PANTHE-ON! - Needs More Work Productions at 54 Below 1%



Mitchell Walker - NIGHT OF THE LIVING DEAD: ALIVE IN CONCERT, FIVE TOWNS COLLEGE CABARET - The Laurie Beechman Theatre 1%



Matthew B Cullen - LET'S BE BAD - 54 Below 1%



Kevin Davis - ONE IN A MILLION IN CONCERT - Don't Tell Mama 1%



Best Drag Artist or Impersonator

Alexis Michelle - 50 WAYS TO LEAVE YOUR LOVER - Joe's Pub 56%



Irene Michaels & Twizm Whyte Piece - GET OUT AWARDS - The Dickens 23%



Xana Dume - THE BRAZILIAN BOMBSHELL - The Duplex 21%



Best Duo Show

Laura & Linda Benanti - MOTHERS KNOW BEST - 54 Below 63%



Billy Stritch & Jim Caruso - LIVE AT BEMELMANS - The Carlyle Hotel, NYC 37%



Best Ensemble Soloist

Elizabeth Fox - 54 SINGS ANCIENT GREECE; The Comeback Cabaret - 54 Below; Don't Tell Mama 24%



Melissa Foreman - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE); The Music of Frank Wildhorn - 54 Below 18%



Jay Aubrey Jones - 54 BELOW SINGS COCO; Here’s Love to The Music Man: A Celebration of Songwriter Meredith Willson - 54 Below 17%



Ndanu Mutisya - TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME; The Music of Frank Wildhorn; 54 Sings Frankie Valli and The Four Seasons - Chelsea Table & Stage 15%



Cameron Moser - TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME; 54 Sings Frankie Valli and The Four Seasons - Chelsea Table & Stage 14%



Sivan Raz - 54 SINGS ANCIENT GREECE, CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST, PANTHE-ON! - Needs More Work Productions at 54 Below 12%



Best Group Show

A SWINGING BIRDLAND CHRISTMAS - Birdland 43%



TAKE TWO - Don't Tell Mama 38%



THE SKIVVIES FILM STRIPS - Joe's Pub 19%



Best Host or Emcee

Susie Mosher - THE LINEUP WITH SUSIE MOSHER - Green Room 42 18%



Jim Caruso - JIM CARUSO'S CAST PARTY - Birdland 13%



Lauren Dodds - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 11%



Charles Kirsch - BACKSTAGE BABBLE - 54 Below 10%



Walter Willison - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT; Grand Hotel: The 35th Anniversary Original Broadway Cast Reunion Concert - 54 Below 6%



Lena Moy-Borgen - MAMA'S NEXT BIG ACT - Don't Tell Mama 6%



Annelise Baker - CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 6%



GOLDIE DVER - SNEAK PEEK - Don't Tell Mama 4%



Samantha Roberts - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE); REPLAY: THE MAYBE MAN; TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME - 2025 4%



Daphne Always - DAPHNE ALWAYS & HER BRILLIANT FRIENDS - Club Cumming 4%



JaeXO - DECADE BY DECADE SERIES, SPOOKY SPECTACULAR - Green Room 42 3%



Michelle Dowdy, Castrata, Sam Benedict - RED IDOL - Red Eye NY 3%



Julie Biancheri - A DREAM (ROLE) COME TRUE - Don’t Tell Mama NYC 3%



Seth Bisen-Hersh - SETH'S TALENT SHOW - Don't Tell Mama 2%



Stephen DeAngelis - AT THIS PERFORMANCE... - The Green Room 42 2%



Kevin Winebold - KEVIN ON THE KEYS - The Green Room 42 2%



Liam Collins - I’VE BEEN ROBBED!!! - The Green Room 42 2%



Laren Dodds & Lucas Babcock - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 1%



Best Jazz Show, Instrumental

QUINTIN HARRIS TRIO - Birdland Jazz Club 57%



EMMET COHEN PRESENTS MILES & TRANE CENTENNIAL - Birdland 27%



THE NONET PROJECT “CHAMPIAN FULTON & KLAS LINDQUIST PRESENT THE NONET” - Birdland Jazz Club 16%



Best Jazz Show, Vocal

JENNIFER PACE QUINTET - swing 46 jazz club 35%



QUINTIN HARRIS TRIO - Birdland Jazz 32%



LET’S BE BAD - 54 below 24%



CHAMPIAN FULTON & KLAS LINDQUIST PRESENT THE NONET - Birdland 10%



Best Musical Director

Alex Rybeck - CONFESSIONS OF A NEW YORKER (JEFF HARNAR) - Birdland & 54 Below 9%



Billy Stritch - CAST PARTY - Birdland 9%



Ron Drotos - DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - Chelsea Table & Stage 8%



Cullen Curth - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 8%



Tracy Stark - ETHAN MATHIAS - OUTSIDE THE LINES, RYAN JAMES MONROE: WHAT IF YOU FLY? - Don't Tell Mama 7%



Michael Collum - AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 6%



Adam Magnacca - GAIETY & GLAMOUR STARRING SAM BRACKLEY, CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 6%



Yasuhiko Fukuoka - CITATION NEEDED, GET WHAT YOU WANT, NOT BROADWAY'S MARK MACKILLOP, MICHAEL KIRK LANE: RIGHT WHERE I BELONG - 54 Below, Chelsea Table + Stage, Marjorie S. Deane Little Theatre 5%



Ashley Grace Ryan - LET’S BROADWAY - The Green Room 42 and Sid Gold’s 4%



Molly Guarton - MICHAEL I HABER: A HAPPY HABER HOLIDAY - The Red Eye NYC 4%



Adam Magnacca - CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 3%



Brandon James Gwinn - RYAN RAFTERY'S THE BALLAD OF JON BENET RAMSEY - Joe's Pub 3%



Jason Yeager - ALL JULIE BENKO CONCERTS AND SHOWS - Birdland 3%



Nattalyee Randall - YOUNG, GIFTED, & BROADWAY CELEBRATES BLACK HISTORY MONTH; YOUNG, GIFTED, & BROADWAY: BACK TO SCHOOL – BACK TO BROADWAY! - 54 Below 3%



Bobby Peaco - RACHEL MATZ HUNTER IN TAKE TWO; Faith Kasparian: LAW OF IMAGINATION - Don't Tell Mama 2%



Michael Lavine - 54 BELOW SINGS MANCINI - 54 Below 2%



Dan Pardo - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 2%



Katy Pfaffl - A VERY JEWISH CHRISTMAS STORY - Don't Tell Mama 2%



Ian Herman - SING HAPPY - DAWN DEROW; From Sexy Soaps to Classy Cabaret - The Triad, 54 Below 2%



Julius Laflemme - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE) - 2025 2%



Caleb McCarroll - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 1%



Joshua Turchin - KIDZ CABARET, VILLAINTINE'S - Green Room 42 1%



Michael Cuscheri - MAKE ME FRENCH - The Laurie Beechman Theatre 1%



Jason Wetzel - KIDZ CABARET - Green Room 42, Don’t Tell Mama 1%



Matt Graham - 54 SINGS ANCIENT GREECE, CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST - Needs More Work Productions at 54 Below 1%



Best Open-Mic Show

SCAT SCHOOL - Don't Tell Mama 51%



JIM CARUSO'S CAST PARTY - Birdland 49%



Best Original Song

Randy Edelman - 21 AGAIN (from Waltzing on a High Wire) - Carnegie Hall 19%



Artemisia LeFay's "Phantoms of the Cabaret" - WASTED GIRL - Don't Tell Mama 19%



Ava Nicole Frances “Four Years of Fun” - THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 16%



This is Not a Sad Cabaret Song - CITATION NEEDED - Max Carmel, Miles Walter 10%



Everywhere - MOIPEI ❤️❤️❤️NYC - 54 Below 8%



Ari Afsar & Laura Dadap ('Me and You') - THE LEADING LADY CLUB - 54 Below 8%



Call Me (Whatever you want) - BATTLE ROYALE - Chelsea Table & Stage 8%



Her Story - Michael Mott - DON’T FORGET ME - Green Room 42 8%



I'm Ready - by Kevin Winebold - KEVIN ON THE KEYS: MAIN CHARACTER ENERGY - the Green Room 42 5%



Best Piano Bar Entertainer, Instrumental,

Quintin Harris - QUINTIN HARRIS DUO/TRIO - The Wallace Lounge 20%



Brandon James Gwinn Marie's Crisis 14%



Dan Pardo Brandy's 13%



Sydney Stephan - PIANO BAR ENTERTAINER - Bo Peep Cocktail Lounge 10%



Joe Regan Don't Tell Mama 9%



JD Smurthwaite Brandys, Don't Tell Mama 8%



Michael Garin - ROXY LIVE PRESENTS - Roxy Hotel 8%



Steven Wenslawski Don't Tell Mama 8%



Elijah Caldwell Brandys 6%



John Bronston Brandys 4%



Best Piano Bar Entertainer, Vocalist

Nicholas King - NICHOLAS KING - So & So’s 16%



Jennifer Pace - BRANDY’S PIANO BAR, MARIE’S CRISIS - 2025 13%



Anna Anderson - OPEN MIC NIGHTLY - Don’t Tell Mama, Brandy’s 12%



Maddie McClouskey Marie's Crisis 12%



Andre Jordan Don't Tell Mama 10%



Tara Martinez Don't Tell Mama 10%



Michelle Dowdy - OPEN MIC NIGHTLY - Don’t Tell Mama, Red Eye, The Ice Palace, Reflections 10%



Sydney Stephan - PIANO BAR ENTERTAINER - Bo Peep Cocktail Louge 7%



Joseph Redd - OPEN MIC NIGHTLY - Don't Tell Mama 6%



Elaine Brier - OPEN MIC NIGHTLY - Don't Tell Mama 5%



Best Record Producer

ROBBIE ROZELLE & MICHAEL FINKE, PRODUCER - GET WHAT YOU WANT: THE SONGS OF MICHAEL FINKE - 2025 35%



FRANK COLEMAN - 2025 23%



TOMMY KRASKER - 2025 17%



MITCHELL WALKER (COOL RIDER EP) - 2025 14%



DYLAN GLATTHORN (COOL RIDER EP) - 2025 10%



Best Recording, Commercial

'AVALON' ON JIM CARUSO'S THE SWING SET, WITH JANE MONHEIT & BILLY STRITCH, CLUB44 RECORDS - 2025 48%



ARI AXELROD: A PLACE FOR US - 2025 40%



BEX LINDSEY, THE PROCESS II - 2025 13%



Best Recording, Independent

AVA NICOLE FRANCES :THE DREAM THAT I SEE-LIVE AT THE GREEN ROOM 42 - 2025 21%



RITA HAYWORTH REVEALED, QUINN LEMLEY - 2025 19%



MARK WILLIAM: IF I CAN DREAM LIVE FROM THE GREEN ROOM 42 14%



COOL RIDER EP BY MICHELLE DOWDY - 2025 12%



DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - 2025 7%



IRENE MICHAELS: MY HEART - 2025 5%



GET WHAT YOU WANT: THE SONGS OF MICHAEL FINKE (ROBBIE ROZELLE & MICHAEL FINKE, PRODUCER) - 2025 5%



PAINTING THE TOWN - 2025 5%



WALTZING ON A HIGH WIRE/ RANDY EDELMAN - 2025 5%



D.C. ANDERSON - SONGS STAY SUNG - 2025 4%



SECRET AGENT [REDACTED] - 2025 2%



Best Revue or Recurring Series

THE LINEUP WITH SUSIE MOSHER - Green Room 42 18%



“REP BOOK ROULETTE” - Green Room 42 17%



YOUNG, GIFTED, & BROADWAY CELEBRATES BLACK HISTORY MONTH; YOUNG, GIFTED, & BROADWAY: BACK TO SCHOOL – BACK TO BROADWAY! - 54 Below 9%



MAMA'S NEXT BIG ACT - Don't tell mama 8%



AT THIS PERFORMANCE... - Green Room 42 5%



QUEERLESQUE - Club Cumming 5%



A DREAM (ROLE) COME TRUE - Don’t Tell Mama NYC 5%



DECADE BY DECADE: MUSIC SERIES - Green Room 42 4%



I’VE BEEN ROBBED!!! - 2025 4%



“A SHARP APPLAUDS” - Green Room 42 4%



THE RANDY ANDYS spring Swing; THE RANDY ANDYS HOLIDAY SPECTACULAR - The Green Room 42 4%



CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 3%



TINY COUCH CONCERT SERIES - Miss Nellie's 3%



KIDZ CABARET - Green Room 42, Don’t Tell Mama 3%



SONGBOOK SUNDAYS - Dizzy's 2%



RYAN JAMES MONROE IN RESIDENCE - chelsea table 2%



HAPPY HOUR SESSIONS - Winnie Said 1%



LET’S BROADWAY - The Green Room 42 and Sid Gold’s 1%



SNEAK PEEK - Don't Tell Mama 1%



KEVIN ON THE KEYS - The Green Room 42 1%



STAGE TIME - The Slipper Room 1%



Best Rock Show

BROADWAY SINGS QUEEN - the Cutting Room 62%



Fenix Rising Series (Fenix360) - The Bitter End 38%



Best Show

Julie Benko - A STAR IS BORN - Cafe Carlyle 20%



CONFESSIONS OF A NEW YORKER (JEFF HARNAR) - Birdland & 54 Below 14%



BRADLEY GIBSON, SONGS OF MY HEART - 54 Below 13%



A PLACE FOR US - 54 Below 9%



SEAN HARKNESS, JUST ME - Don't Tell Mama 9%



ASHLEY BROWN - The Green Room 42 8%



KIDZ CABARET - Green Room 42, Don’t Tell Mama 7%



DAVID MARINO - Birdland 6%



MICHAEL KIRK LANE: RIGHT WHERE I BELONG - Beechman 5%



LET’S BE BAD BROADWAY VILLAINS - 2025 5%



RACHEL MATZ HUNTER IN TAKE TWO - Don't Tell Mama 4%



Best Show Musician, Non-Musical Director

Jon Weber - Violin - THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 16%



Abigail Rodriguez - REPLAY: THE MAYBE MAN; 54 CELEBRATES THE MUSIC OF FRANK WILDHORN - Green Room 42, 54 Below 10%



Sean Harkness - DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - Chelsea Table & Stage 10%



Ben Harris - VILLAINTINE'S - Green Room 42 8%



Steve Doyle/Bass - CAST PARTY - Birdland 7%



Lauren Molina - ROCKY HORROR SKIVVIES SHOW - Joe's Pub 7%



Daniel Glass/Drums - CAST PARTY - Birdland 5%



Matt Scharfglass - DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - Chelsea Table & Stage 4%



Caitlin Shorey - KIDZ GIVING BACK - Green Room 42 4%



Catherine Christian - MICHAEL I. HABER: A HAPPY HABER HOLIDAY - The Red Eye NY 3%



Claudio Raino - IN PURSUIT OF JOY - The Green Room 42 3%



Chris McWilliams - RYAN JAMES MONROE: A PRIDE CELEBRATION - Chelsea Table & Stage 3%



Priscilla Tam - 54 CELEBRATES THE MUSIC OF FRANK WILDHORN, REPLAY: THE MAYBE MAN - 54 below, Green Room 42 3%



Sunny Sheu - RYAN JAMES MONROE: A PRIDE CELEBRATION - Chelsea Table & Stage 3%



Mike Rosengarten - JOE ICONIS AND FAMILY - 54 Below 2%



Eric Wharton- Bass - THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 2%



Sarah Overton - RYAN JAMES MONROE: WHAT IF YOU FLY? - Chelsea Table & Stage 2%



Hannah Lee - MICHAEL I. HABER: A HAPPY HABER HOLIDAY - The Red Eye NY 2%



Emma Kroll - MICHAEL I. HABER: A HAPPY HABER HOLIDAY - The Red Eye NY 2%



Perry Cavari - MOIPEI ❤️❤️❤️NYC - 54 Below 1%



Michael Kuennen - MOIPEI ❤️❤️❤️NYC - 54 Below 1%



Matt Graham - PANTHE-ON! - Needs More Work Productions at The Green Room 42 1%



Jon Berger-Drums - THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 1%



Best Show, Celebrity

Ann Hampton Callaway - THE BEST OF ANN HAMPTON CALLAWAY - 54 Below 20%



ELIZABETH GILLIES AT THE CAFE CARLYLE - Elizabeth Gillies 14%



Jenn Colella - BIG DYKE ENERGY - The Laurie Beechman Theatre 12%



CAROLE DEMAS: FIREFLY - 54 Below 11%



Lee Roy Reams - ME & BETTY (AKA LAUREN BACALL) - 54 Below 11%



Norbert Leo Butz - GIRLS, GIRLS, GIRLS - 54 Below 9%



Tracie Thoms - TRACIE THOMS - 54 Below 6%



Tom Kitt - TOM KITT AND FRIENDS - 54 Below 6%



Jennifer Bassey - FROM SEXY SOAPS TO CLASSY CABARET - 54 Below 6%



John Lloyd Young - JOHN LLOYD YOUNG AT CAFE CARLYLE - Cafe Carlyle 5%



Best Special Event, Multiple

50 SHADES OF GAY: A CHRISTMAS CABARET - The Copacabana 14%



IRENE MICHAELS – PAUSE FOR PEACE - Times Square, NYCQuinn Lemley – The Heat Is On 13%



Billy Stritch & Gabrielle Stravelli - 'FREQUENTLY SECRETLY FOND OF EACH OTHER” - Birdland 13%



54 BELOW SINGS THE BRITISH INVASION & BEYOND VOL 2 - 54 Below 8%



54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE) - 2025 4%



Punk Goes Broadway! Vol 2 - 54 Below / Underbelly Theatre Co. 4%



54 SINGS ANCIENT GREECE - Needs More Work Productions at 54 Below 3%



BACHELORETTE DUETS - 54 Below 3%



MOIPEI ❤️❤️❤️NYC - 54 Below 3%



THE SKIVVIES LAURIE AND THE SIGHS - Laurie Beechman 3%



LET'S BE BAD: BROADWAY VILLAINS - 2025 3%



54 CELEBRATES THE MUSIC OF FRANK WILDHORN - 54 Below 2%



SINGNASIUM BOOTCAMP - Don't Tell Mama 2%



Eric Comstock & Barbara Fasano - PAINTING THE TOWN CD RELEASE - Birdland 2%



Sharpe Family Singers - SONGS OF HOPE - Green Room 42 2%



FIVE TOWNS COLLEGE CABARET - Don't Tell Mama 2%



QUEER Cowfolk: The Gay Rodeo Musical - 54 BELOW 2%



THE SKIVVIES MASHMAKER MASHMAKER - Laurie Beechman 2%



The J2 Cabaret Series - Take One: Smile Concert Presentation - AMT Theatre 2%



HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT - 54 Below 1%



Bryce Edwards & Mike Davis - HOT COMBINATION - Birdland 1%



SPOOKY SPECTACULAR - 54 Below 1%



CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST - Needs More Work Productions at Don’t Tell Mama 1%



PAVE THE WAY CABARET, VOICES TO END HUNGER - Don't Tell Mama 1%



THE LEADING LADY CLUB - 54 Below 1%



Best Special Event, Solo

AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 11%



THE MUSIC OF RANDY EDELMAN - Carnegie Hall 11%



AN EVENING WITH ALEX NEWELL - 92NY 7%



AN INTIMATE EVENING WITH DAVID MARINO - PANGEA 6%



JULIE BENKO: MY FANNY VALENTINE - Birdland 5%



Hannah Jane - LADY LEGENDS OF BROADWAY - The Green Room 42 4%



Artemisia LeFay's WASTED GIRL - Don't Tell Mama 4%



Laverne Cox - GURRL HOW DID I GET HERE? - City Winery 4%



THE EV SULLIVAN SHOW - Don't tell mama 3%



Cara Rose DiPietro: MY MOTHER’S DAUGHTER - 54 Below 3%



Lee Roy Reams - UNCENSORED - 54 Below 3%



Karen Mason - 'KAREN'S BACK...AT BIRDLAND' - Birdland 3%



Sarah Anne Fernandez - DON’T FORGET ME - Green Room 42 2%



Frank McDonough - FRANK SINGS FRANK - Don't Tell Mama 2%



Karen Akers - 'COME WITH ME TO PARIS' - Birdland 2%



JULIE HALSTON - Birdland 2%



BRYCE EDWARDS - Birdland 2%



Carol Sue Gershman: SOMETHING NEW JUST FOR YOU - 54 below 2%



AYANA BEY - IN PURSUIT OF JOY - The Green Room 42 2%



AYANNA NICOLE THOMAS: IN HER KEY - Laurie Beechman Theatre 2%



LEAH CROCETTO: A QUIET THING - 54 Below 1%



Robbie Rozelle - CITATION NEEDED - 54 Below 1%



FRANKIE MORENO - Birdland 1%



ONE IN A MILLION IN CONCERT - Don't Tell Mama 1%



MICHAEL CUSHIERI: YOU THINK YOU JUST FELL OUT OF A CHRISTMAS TREE? - Chelsea Table & Stage 1%



Best Tech Design, Lighting

Sheridan Glover - REP BOOK ROULETTE, PANTHE-ON!, AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE, and various other shows - The Greenroom 42 31%



Kelly Wohlford - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 21%



Amanda Raymond - 54 SINGS ANCIENT GREECE - Needs More Work Productions at 54 Below 19%



Alison Nusbaum - CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST - Needs More Work Productions at Don’t Tell Mama 12%



Matt Lazarus - RYAN JAMES MONROE: A PRIDE CELEBRATION - Chelsea Table & Stage 8%



Becky Morris - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT - 54 Below 8%



Best Tech Design, Sound

Sheridan Glover - REP BOOK ROULETTE, PANTHE-ON!, AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE, and various other shows - The Green Room 42 30%



Kelly Wohlford - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 24%



Amanda Raymond - 54 SINGS ANCIENT GREECE, HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT - Needs More Work Productions at 54 Below 23%



Alison Nusbaum - CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST - Needs More Work Productions at Don’t Tell Mama 16%



Eric Ripps - RYAN JAMES MONROE: A PRIDE CELEBRATION; RYAN JAMES MONROE: WHAT IF YOU FLY? - Chelsea Table & Stage 8%



Best Tribute Show

LIZ CALLAWAY, THE WIZARD AND I - 54 Below 22%



BETH LEAVEL SINGS SONDHEIM - 54 Below 18%



A SHARP APPLAUDS - The Green Room 42 17%



WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 17%



HATS OFF TO LIZA - Triad 7%



Dawn Derrow - SING HAPPY - THE WONDERFUL WOMEN OF KANDER & EBB - Triad Theater NYC 7%



TONY YAZBECK, TONY YAZBECK CELEBRATES TONY BENNETT - 54 Below 7%



MERELY MARVELOUS (JUDI MARK SINGS GWEN VERDON) - Triad Theater & Don’t Tell Mama 4%



Best Vocalist

Jake Pedersen - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 9%



Ari Axelrod - A PLACE FOR US - 54 Below 8%



Julie Benko - 'MY FANNY VALENTINE: JULIE BENKO SINGS RICHARD RODGERS' - Birdland 8%



Lena Josephine Marano - HEROES & VILLAINS - Triad Theater 8%



Jeff Harnar - 'THE 1959 BROADWAY SONGBOOK', CONFESSIONS OF A NEW YORKER - Birdland 6%



Quintin Harris - THE QUINTIN HARRIS TRIO - Birdland Jazz Club 6%



Ann Kittredge - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT; When in Love - 54 Below, Chelsea Table 5%



Scarlett London Diviney - YOUNG, GIFTED, & BROADWAY CELEBRATES BLACK HISTORY MONTH - 54 Below 4%



David Marino - 'I WISH YOU LOVE' - Birdland 4%



Christine Andreas - 54 BELOW SINGS COCO; High Spirits: The 60th Anniversary Concert of An Improbable Musical Comedy - 54 Below 4%



Sydney Stephan - DECADE BY DECADE - Green Room 42 3%



Elizabeth Gillies - LIVE AT THE CAFE CARLYLE - Cafe Carlyle 2%



Arianna Gomez - TAKE TWO - Don't Tell Mama 2%



Diane Phelan - LET'S BE BAD, Filipinos on Broadway - 54 Below 2%



T’Bone Rube - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE) - 54 Below 2%



Judy Kaye - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT - 54 Below 2%



Ava Gallo - TAKE TWO - Don't Tell Mama 2%



Wendy Moten - 'WENDY MOTEN LIVE AT BIRDLAND' - Birdland 2%



Walter Willison - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT & Grand Hotel Reunion - 54 Below 2%



Ashley Wool - THE BROADWAY ERA - Laurie Beechman Theatre 1%



RYAN JAMES MONROE - WHAT IF YOU FLY, A PRIDE CELEBRATION - CHELSEA TABLE & STAGE 1%



Dawn Derow - SING HAPPY: THE WONDERFULWOMEN OF KANDER & EBB - Triad theater 1%



Ashley Grace Ryan - LET’S BROADWAY - Sid Gold’s 1%



Michael Kirk Lane - RIGHT WHERE I BELONG - Beechman 1%



Goldie Dver - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 1%



Wrong region? Click here.