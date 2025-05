LADY TEMPESTADE: Andrea BeltrÃ£o in a Powerful Monologue Bringing Justice and History to Life

Enter Your Email to Unlock This Article



São Paulo, Brazil — Starting May 30th, the stage at Sesc Consolação’s Teatro Anchieta will come alive with the compelling performance of Lady Tempestade, a monologue starring the acclaimed actress Andrea Beltrão. After two seasons of critical and public success in Rio de Janeiro, with six nominations for the APTR Award (leading actress, direction, dramaturgy, show, non-musical production and young talent), this production promises to be an emotional journey through Brazil’s turbulent past, highlighting stories of courage, justice, and resilience.

Based on the diaries of Mércia Albuquerque (1934-2003), a brave Pernambuco native lawyer who defended political prisoners during Brazil’s military dictatorship, Lady Tempestade explores the collision of past and present. The play begins with a mysterious phone call that sets the stage for a deep dive into Mércia’s life and work—her relentless fight for justice amid violence and repression in the 1970s.

Written by Silvia Gomez and directed by Yara de Novaes, the play features Andrea Beltrão as "A.", a woman who receives Mércia’s diaries and becomes immersed in her stories. As she reads, she confronts the brutal realities faced by those fighting for freedom, including the desperate pleas of mothers searching for their disappeared loved ones.

Andrea Beltrão as "A." in Lady Tempestade.

photo by Gil Tuchtenhagen.

Com direção de Yara de Novaes e dramaturgia de Sílvia Gomez, monólogo estrelado por Andrea Beltrão chega a São Paulo após temporadas esgotadas no Rio de Janeiro, trazendo à cena a luta da advogada Mércia Albuquerque na defesa de presos políticos durante a ditadura

Espetáculo ganhará uma versão para o cinema com direção de Maurício Farias

A partir de 30 de maio, o palco do Teatro Anchieta, do Sesc Consolação, ganhará vida com a envolvente apresentação de Lady Tempestade, um monólogo estrelado pela aclamada atriz Andrea Beltrão. Após duas temporadas de sucesso de público e crítica no Rio, com seis indicações ao Prêmio APTR (atriz protagonista, direção, dramaturgia, espetáculo, produção não-musical e jovem talento), esta produção promete ser uma jornada emocionante pelo passado turbulento do Brasil, destacando histórias de coragem, justiça e resiliência.

Baseado nos diários de Mércia Albuquerque (1934-2003), uma corajosa advogada pernambucana que defendeu presos políticos durante a ditadura militar brasileira, Lady Tempestade explora a colisão entre passado e presente. A peça começa com um misterioso telefonema que prepara o cenário para um mergulho profundo na vida e obra de Mércia — sua luta incansável por justiça em meio à violência e à repressão na década de 1970.

A timeless message in a story rooted in history and reflection.

photo by Gil Tuchtenhagen.

Escrita por Silvia Gomez e dirigida por Yara de Novaes, a peça apresenta Andrea Beltrão como "A.", uma mulher que recebe os diários de Mércia e se envolve em suas histórias. À medida que lê, ela confronta as realidades brutais enfrentadas por aqueles que lutam pela liberdade, incluindo os apelos desesperados de mães em busca de seus entes queridos desaparecidos.

Lady Tempestade é mais do que uma performance teatral; é uma reflexão sobre as lutas contínuas por justiça. A peça traça paralelos entre o ativismo de Mércia e questões contemporâneas, incluindo uma gravação de áudio comovente de uma mãe cujo filho foi morto pela polícia em 2022. Essa conexão leva os espectadores a se perguntarem: o que podemos fazer com as verdades que descobrimos? Como levamos essas histórias adiante?

Andrea Beltrão, que já foi aclamada pela crítica por seu papel em Antígona — uma peça sobre justiça e luto — retorna aos temas de resistência e memória. Sua interpretação de "A." convida o público a refletir sobre a importância de contar histórias como um ato amoroso de recordação e uma ferramenta para a compreensão da nossa história coletiva.

A história de Mércia Albuquerque é de extraordinária bravura. Ela foi presa 12 vezes, tendo enviado uma mensagem em uma garrafa para sua vizinha, enquanto estava sozinha com seu bebê, pedindo ajuda. Seu momento mais marcante ocorreu em 1964, quando testemunhou a tortura de Gregório Bezerra na rua e decidiu dedicar sua vida à defesa dos perseguidos pelo regime.

Apesar de suas contribuições significativas, Mércia permanece relativamente desconhecida fora de certos círculos. "Sua história nos lembra que heroísmo nem sempre é sobre fama", diz Silvia Gomez. "Muitas mulheres como Mércia lutaram silenciosamente, mas com poder, e suas histórias merecem ser lembradas."

Dando continuidade ao sucesso de seus trabalhos anteriores, Lady Tempestade também será adaptado para o cinema, com direção de Mauricio Farias. O filme explorará os mesmos temas, mesclando o espaço físico do palco com a intimidade da casa da personagem, oferecendo uma nova perspectiva sobre esta importante história.

Nos 60 anos do golpe militar no Brasil, Lady Tempestade serve como um lembrete vital da importância da memória, da justiça e da resistência. Por meio dos diários de Mércia e da poderosa atuação de Andrea Beltrão, a peça nos convida a refletir sobre nossa história e a considerar que tipo de futuro queremos construir.

Não perca esta produção comovente no Sesc Consolação — uma oportunidade de testemunhar a história ganhar vida e homenagear aqueles que lutaram pela liberdade com coragem e convicção.



The play is a reflection on justice and memory.

photo by Gil Tuchtenhagen.

Ficha Técnica:

LADY TEMPESTADE, com Andrea Beltrão

Direção: Yara de Novaes

Dramaturgia: Silvia Gomez

Cenografia: Dina Salem Levy

Desenho de luz: Sarah Salgado e Ricardo Vívian

Figurinos: Marie Salles

Criação e operação de trilha sonora: Chico Beltrão

Desenho de som: Arthur Ferreira

Assistente de direção: Murillo Basso

Assistente de cenografia: Alice Cruz

Identidade visual: Fábio Arruda e Rodrigo Bleque | Cubículos

Fotografia: Nana Moraes

Assessoria de Comunicação: Vanessa Cardoso | Factoria Comunicação

Assessoria de Imprensa: Daniella Cavalcanti

Produção: Boa Vida e Quintal Produções

Direção de produção: Verônica Prates

Coordenação de projetos: Valencia Losada

Produção executiva: Camila Camuso

Realização: Sesc São Paulo

Serviço:

Sesc Consolação – Teatro Anchieta

Endereço: Rua Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque - São Paulo - SP

Telefone: (11) 3234-3000

Horário: Quinta a Sábado, às 20h | Domingo, às 18h (dia 04/06, quarta, sessão extra, às 15h)

Ingressos: 70,00 (inteira) | 35,00 (meia entrada) | 21,00 (credencial plena)

Lotação: 280 lugares

Duração: 70 minutos

Classificação: 12 anos

Temporada: de 30 de maio a 06 de julho

Vendas on-line: www.centralrelacionamento.sescsp.org.br e no app Credencial Sesc SP e nas bilheterias das unidades. Sempre a partir das 17h.

Instagram @quintalproducoes

