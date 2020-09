BWW Review: OITO (Eight), Directed and Choreographed by Alonso Barros, is Inspired by the Tarot and Makes Comments On the Word, the Body and the Soul.

Only two more streamings on Thursdays (October 1st and 8th ), always at 9pm. Tickets from R$ 30 to 80.

From the union between cinema and theater, the show Oito was born. A contemporary format "phygital" - physically live and digitally transmitted, remembering that the real world and the digital world are increasingly closer together.

Directed and choreographed by the award-winning Alonso Barros, it was written by Luciana Bolina, who stars together with Fernando Mariano. The edition features Renata Sauda, from Casa WaiWai. It is the pioneer tele-theater with a new look.

Only two more streamings on Thursdays (October 1st and 8th ), always at 9pm. Tickets from R$ 30 to 80.

Da união entre o cinema e o teatro, nasce o espetáculo Oito. Um formato contemporâneo "phygital" - fisicamente ao vivo e transmitido digitalmente, lembrando que o mundo real e o mundo digital estão cada vez mais juntos.

Fernando Marianno and Luciana Bollina

photo by Divulgação

O espetáculo conta com 3 câmeras ligadas a uma mesa de corte, onde o montador faz a edição do que o espectador assiste, ao vivo. Uma equipe de cinema por trás do espetáculo, pronta para fazer com que o público se envolva na história criada por Luciana Bollina.

Oito tem como inspiração alguns dos arcanos maiores do tarô. São oito cenas que representam, através dos arquétipos, pontos importantes que atravessam a jornada do ser humano. Dirigida por Alonso Barros e interpretada por Fernando Marianno e Luciana Bollina, as cenas são recortes das vidas de um homem e uma mulher que buscam saber a verdade sobre eles mesmos e sobre a vida. Em alguns momentos eles se confundem, como se fossem dois lados de uma mesma pessoa, em outros, são um casal, amigos, parceiros de jornada. Essa jornada cheia de música, dança, revelações e símbolos, nos guia passo a passo até o número oito. Mas será o fim?

Segundo declarou Alonso "entrei como um amigo e virei pai. Descobri um texto poético, dolorido, que faz mover a alma, o corpo a dois encontrando a harmonia. OITO são dois, duas almas sensíveis, talentosas ... artistas é claro, que amaram, rasgaram e se cortaram para fazer o que sabem melhor : interpretar a palavra , o corpo e a alma".

Fernando Marianno and Luciana Bollina

photo by Divulgação

Serviço:

OITO

Direção: Alonso Barros

Texto: Luciana Bollina

Interpretação: Fernando Marianno e Luciana Bollina

- Uma parceria com a Casa Waiwai

Direção geral: Renata Sauda

Direção de corte: Luciano Rossi

Fotografia: Claus Stellfeld

Designer de luz: Chico Cobra Curta temporada:

Quintas dias 24/09, 01/10, 08/10 sempre às 21h. Ingressos de 30 a 80 reais.

Shows View More Brazil Stories Related Articles