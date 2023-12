BWW Awards: DID AWARDS (Premio Destaque Imprensa Digital) Announces the Highlights of Musical Theater in 2023, in Sao Paulo City

The Premio Destaque Imprensa Digital (Digital Press Highlight Award), also known as the DID Award, has reached its sixth edition, the only one dedicated exclusively to musical theater in Brazil, focusing on the seasons held in São Paulo City, on the night of December 6th, for the first time on the stage of Teatro VillaLobos, located in the shopping mall of the same name.

In a light and relaxed atmosphere, the event was marked by great surprises, illustrious presences and exclusive musical performances in a night aimed at recognizing and valuing the art of musical theater, which has been consolidating and growing in the country for more than two decades, combining singing, dancing and interpretation in an exceptional way. Among the nominees present were names such as Marcos Veras, George Sauma, Claudio Lins, Fafy Siqueira, Bruna Guerin, Eline Porto, Bel Lima, Tiago Barbosa, Giulia Nadruz, Carol Costa, Beto Sargentelli, as well as talented creatives such as Keila Bueno, João Pimenta, Marcos Padilha, Fábio Namatame, Alonso Barros, Carlos Pazetto Jr., among others.



Giulia Nadruz: Best Actress for Funny Girl – A Garota Genial

photo by: Andy Santana

Beto Sargentelli: Best Actor for Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway

photo by: Andy Santana

Em 2023, o júri do Prêmio DID foi composto por 11 representantes da imprensa digital, dedicados a divulgar o gênero cultural durante todo o ano, contemplando produções que cumpriram temporada na capital paulista entre 1º de novembro de 2022 e 31 de outubro de 2023, atendendo aos critérios de elegibilidade. Na primeira etapa da votação, mais de 160 profissionais foram indicados pelos jurados entre todas as categorias e 21 espetáculos receberam indicações entre os 35 avaliados. Ao todo 10 produções saíram premiadas, entre elas "Alguma Coisa Podre!", que liderou a lista com 13 indicações e conquistou cinco troféus, incluindo Destaque Musical Estrangeiro. Já a edição especial de 10 anos de “Elis - A Musical” foi eleita Destaque Musical Brasileiro, enquanto “Luther King - O Musical” foi escolhido pelo público, em votação aberta pelo site oficial, o Destaque Musical - Voto Popular, com mais de 8.000 votos computados.

Jurados do Prêmio DID:

A premiação, comandada este ano por Adriano Tunes e Mariana Grandi, já conhecida por seus números musicais diferenciados, apresentados de forma digital até 2021, manteve a nova tradição de realizar as apresentações inéditas ao vivo, intercalando as performances exclusivas das produções indicadas a Destaque Musical Brasileiro e Destaque Musical Estrangeiro, com o anúncio das 18 categorias, além do in memoriam exclusivo, dedicado ao cofundador Pedro de Landa, e o esperado medley de encerramento dirigido por Daniel Salve.

Claudia Raia honored on the night for her 40-year career

photo by: Andy Santana

A noite, reservou ainda o momento Destaque Homenagem, entregue à atriz, cantora, bailarina e produtora Claudia Raia, por sua contribuição histórica e relevante para o Teatro Musical no Brasil.

Com uma carreira ilustre e que, em 2023, Raia celebra em 2023 quatro décadas, desde sua estreia aos 16 anos, no musical "A Chorus Line", traduzido por Millor Fernandes e produzido por Walter Clark. A estrela se consagrou como referência no universo dos musicais brasileiros, dentro e fora dos palcos, ao estrelar e produzir outros grandes títulos como “O Beijo da Mulher Aranha”, “Sweet Charity”, “Cabaret”, “Crazy For You”, “Raia 30”, “Cantando na Chuva”, “ConSerto para Dois”, eleito Destaque Musical Brasileiro em 2021, e, em breve, “Tarsila, a Brasileira”, que estreia dia 25 de janeiro, em São Paulo.



CONHEÇA A LISTA DE DESTAQUES 2023:

.DESTAQUE HOMENAGEM



.MUSICAL BRASILEIRO (Brazilian Musical)



.MUSICAL ESTRANGEIRO (Foreign Musical)



.DIREÇÃO (Direction)

GUSTAVO BARCHILON | Alguma Coisa Podre!

| Alguma Coisa Podre! DUDA MAIA | Mundaréu de Mim

JOÃO FONSECA | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway

ZÉ HENRIQUE DE PAULA | Once, o Musical

DENNIS CARVALHO | Elis, A Musical



.ATOR (Actor)

BETO SARGENTELLI | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway

| Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway MARCOS VERAS | Alguma Coisa Podre!

MATEUS RIBEIRO | Bob Esponja – O Musical

MIGUEL FALABELLA | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

Rodrigo Garcia | Anastasia – O Musical

TIAGO BARBOSA | Clube da Esquina – Os Sonhos Não Envelhecem



.ATRIZ (Actrees)

GIULIA NADRUZ | Funny Girl – A Garota Genial

| Funny Girl – A Garota Genial BRUNA GUERIN | Once, o Musical

ELINE PORTO| Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway

GIOVANNA RANGEL | Anastasia – O Musical

LAILA GARIN | Elis, a Musical

LUCIANA BRAGA | Judy – O Arco-Íris é Aqui



.ATOR COADJUVANTE (Supporting Actor)

GEORGE SAUMA | Alguma Coisa Podre!

| Alguma Coisa Podre! CLAUDIO LINS | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway

LEO BAHIA | Alguma Coisa Podre!

LUCAS CÂNDIDO | O Rei Leão

MARCEL OCTAVIO | O Rei Leão

TIAGO ABRAVANEL | Anastasia – O Musical



.ATRIZ COADJUVANTE (Supporting Actress)

BEL LIMA | Alguma Coisa Podre!

| Alguma Coisa Podre! BRUNA GUERIN | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

CAROL COSTA | Anastasia – O Musical

FAFY SIQUEIRA | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

LETÍCIA SOARES | IRON: O Homem da Máscara de Ferro



.DIREÇÃO MUSICAL (Musical Direction)

FERNANDA MAIA | Once, o Musical

| Once, o Musical CARLOS BAUZYS | Funny Girl – A Garota Genial

PAULO OCANHA | Luther King – O Musical

THIAGO GIMENES | Alguma Coisa Podre!

THIAGO GIMENES | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway



.REVELAÇÃO (Newcommer Actor/Actress)

LUCAS LIMA | Once, o Musical

| Once, o Musical DAVI SÁ | Bob Esponja – O Musical

FLÁVIO PACATO | Mundaréu de Mim

GUI GIANNETTO | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway

LUÍS VASCONCELOS | Sidney Magal: Muito Mais que um Amante Latino

MATTILLA | Los Hermanos – Musical Pré-Fabricado



.ELENCO (Cast)

ALGUMA COISA PODRE!

A IGREJA DO DIABO – UM MUSICAL IMORAL E HILÁRIO

BOB ESPONJA – O MUSICAL

BONNIE & CLYDE – O MUSICAL DA BROADWAY

ONCE, O MUSICAL



.LETRA ORIGINAL (Lyrics)

VITOR ROCHA | Mundaréu de Mim

| Mundaréu de Mim CAIQUE OLIVEIRA | Luther King – O Musical

ELTON TOWERSEY | IRON: O Homem da Máscara de Ferro

GUILHERME GILA | A Igreja do Diabo – Um Musical imoral e Hilário

MAU ALVES E DANILO MOURA | Glam! O Musical



.DRAMATURGIA ORIGINAL (Book)

GUILHERME GILA | A Igreja do Diabo – Um Musical imoral e Hilário

| A Igreja do Diabo – Um Musical imoral e Hilário FERNANDA BRANDALISE | Clube da Esquina – Os Sonhos Não Envelhecem

FLAVIO MARINHO | Judy – O Arco-Íris é Aqui

NELSON MOTTA E PATRÍCIA ANDRADE | Elis, A MusicalVITOR ROCHA | Mundaréu de Mim



.COREOGRAFIA (Coreography)

ALONSO BARROS | Alguma Coisa Podre!

| Alguma Coisa Podre! ALONSO BARROS | Elis, A Musical

ALONSO BARROS | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

GABRIEL MALO | Once, o Musical

KEILA BUENO | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway



.CENOGRAFIA (Set Design)

NATÁLIA LANA | Bob Esponja – O Musical

| Bob Esponja – O Musical Adam Koch | Uma Linda Mulher – O Musical

ANDERSON DIAS | Mundaréu de Mim

CESAR COSTA E ZÉ HENRIQUE DE PAULA | Once, o Musical

DUDA ARRUK | Alguma Coisa Podre!



.ILUMINAÇÃO (Light Design)

PAULO CÉSAR MEDEIROS | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway

| Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway CAETANO VILELA | IRON: O Homem da Máscara de Ferro

FRAN BARROS E TULIO PEZZONI | Once, o Musical

MANECO QUINDERÉ | Alguma Coisa Podre!

MANECO QUINDERÉ | Bob Esponja – O Musical



.VISAGISMO (Hair/Makeup Design)

FELICIANO SAN ROMAN | Bob Esponja – O Musical

| Bob Esponja – O Musical ANDERSON BUENO | O Mágico de Oz – O Musical

DICKO LORENZO | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

FELICIANO SAN ROMAN | Alguma Coisa Podre!

MARCOS PADILHA | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway



.FIGURINO (Costume Design)

KAREN BRUSTTOLIN | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

| Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera CARLOS PAZETTO JR. | IRON: O Homem da Máscara de Ferro

FÁBIO NAMATAME | Alguma Coisa Podre!

FÁBIO NAMATAME | Funny Girl – A Garota Genial

JOÃO PIMENTA | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway



.DESTAQUE VOTO POPULAR