Starring Laila Garin, the Award-Winning Show ELIS, A MUSICAL Returns to Sao Paulo in a Special Edition Commemorating 10 Years

Elis Regina Carvalho Costa (March 17, 1945 – January 19, 1982), known professionally as Elis Regina, was a Brazilian singer of MPB and jazz music. She became nationally renowned in 1965 after singing "Arrastão" (composed by Edu Lobo and Vinícius de Moraes) in the first edition of TV Excelsior festival song contest and soon joined O Fino da Bossa, a television show on TV Record. She was noted for her vocalization as well as for her interpretation and performances in shows. Her recordings include "Como Nossos Pais" (Belchior), "Upa Neguinho" (E. Lobo and Gianfrancesco Guarnieri), "Madalena" (Ivan Lins), "Casa no Campo" (Zé Rodrix and Tavito), "Águas de Março" (Tom Jobim), "Atrás da Porta" (Chico Buarque and Francis Hime), "O Bêbado e a Equilibrista" (Aldir Blanc and João Bosco), "Conversando no Bar" (Milton Nascimento). Her untimely death, at the age of 36, shocked Brazil

Next Thursday, October 5th, Elis, A Musical will premiere, a special 10th anniversary edition, a show that will be presented at Teatro Sergio Cardoso, in São Paulo, and will run for a month (until 10/29 ). It once again features award-winning actress Laila Garin in the role of Elis Regina and Claudio Lins as Cesar Camargo Mariano, but this time there will be a new cast: Flávio Tolezani will play, for the first time, the character of Ronaldo Boscoli, Elis' first husband; Fernando Rubro will play Jair Rodrigues (in 2013, Ícaro Silva stood out in the role) and Santiago Vilalba will play Tom Jobim and Luiz Carlos Miele. The direction is by Dennis Carvalho and the book by Nelson Motta and Patrícia Andrade.

The costumes and scenography are also new and the musical promises to thrill spectators once again, recreating the most memorable moments in the career and personal trajectory of the singer from Rio Grande do Sul and presenting more than 50 songs that became great hits in the artist's voice. The first season was a success, seen by more than 300,000 viewers who were very moved by Elis, A Musical.



Laila Garin as Elis Regina

photo by Robert Schwenck

Sucesso de bilheteria visto por mais de 300.000 espectadores, o espetáculo Elis, A Musical, uma produção da Aventura, volta aos palcos em uma edição especial comemorativa pelo seu aniversário de dez anos. A estreia acontece no dia 05 de outubro, em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso, onde fica em cartaz até o dia 05 de novembro. Depois segue para o Rio de Janeiro, para uma temporada de um mês no Teatro Riachuelo, a partir do dia 10/11. Os ingressos para as apresentações estão disponíveis na plataforma Sympla.

Elis Regina herself

photo by Divulgação

Com novidades no elenco, no figurino e na cenografia, o musical promete emocionar, mais uma vez, os espectadores, recriando os momentos mais marcantes da carreira e trajetória pessoal da cantora gaúcha e apresentando mais de 50 obras musicais que se tornaram grandes sucessos na voz da artista.

No papel de Elis Regina, está a atriz Laila Garin, que viveu a estrela na primeira temporada, e Lilian Menezes, que se reveza na interpretação da Pimentinha (como Elis era conhecida). O ator paulistano Flávio Tolezani viverá, pela primeira vez, Ronaldo Bôscoli (antes vivido por Felipe Camargo, em 2013, na primeira apresentação do musical). Cláudio Lins será César Camargo Mariano, segundo marido de Elis e pai da cantora Maria Rita. O texto de Nelson Motta e Patrícia Andrade conta novamente com a direção de Dennis Carvalho, que fez sua estreia no teatro com o aclamado espetáculo. A assistência é de Guilherme Logullo.

Dentre as premiações que o consagraram, Elis, A Musical recebeu os prêmios de Melhor Espetáculo (Prêmio Reverência), Melhor Direção Musical (Prêmio Cesgranrio), Melhor Produção (Prêmio APTR), Melhor Coreografia e Cenografia (Prêmio Bibi Ferreira) e Melhor Figurino (Prêmio Cenym). A atriz Laila Garin foi reconhecida como Melhor Atriz (prêmios Shell, Bibi Ferreira, Reverência, APCA, QUEM, Cesgranrio e Botequim Cultural).

Elis, A Musical number

photo by Robert Schwenck

Serviço:

Elis, A Musical

Local: Teatro Sérgio Cardoso - Sala Nydia Licia

Temporada: 5 de outubro a 5 de novembro | Quintas, sextas, sábados – 20h30 e domingos: 16h

Plateia VIP – R$ 250,00 | Plateia – R$ 200,00 | Balcão - R$ 50,00

Classificação Etária: 14 anos

Duração: 2h15 de espetáculo com 15 minutos de intervalo

Plataforma de vendas: Click Here

Ficha Técnica:

Laila Garin as Elis Regina

photo by Robert Schwenck

Elenco: Laila Garin, Lilian Menezes (que alterna no papel de Elis), Flavio Tolezani (Ronaldo Boscoli), Cláudio Lins (Cesar Camargo Mariano), Santiago Vilalba (Tom Jobim e Luiz Carlos Miele), Fernando Rubro (Jair Rodrigues), Leandro Melo (Lennie Dale), Chris Penna (Seu Romeu), Pablo Áscoli (Henfil), Isaac Belfort (Marcos Lázaro), Aurora Dias (Dona Ercy), Fabricio Negri (Pierre Barouh), Bruno Ospedal (Nelson Motta), Joyce Cosmo (personagens femininos) e Adê Lima (personagens masculinos).

Direção: Dennis Carvalho

Texto: Nelson Motta e Patrícia Andrade

Diretor Associado: Guilherme Logullo

Direção Musical e arranjos originais: Delia Ficher

Direção Musical: Claudia Elizeu

Direção de movimento e coreografia: Alonso Barros

Cenografia: Marieta Spada

Figurino: Marilia Carneiro

Visagismo: Beto Carramangos

Desenho de Luz: Feliciano Mafra

Desenho de som: Gabriel D’angelo

Direção de Produção: Bianca Caruso

Direção artística e produção geral: Aniela Jordan

Direção de negócios e marketing: Luiz Calainho

Assistente de direção e Diretora Residente: Mariana Constatini

Assistente de Coreografia: Patricia Athayde

Assistente de cenografia: Guilherme Reis

Produção de Elenco: Giselle Casting