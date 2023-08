'Electro Opera' IRON – THE MAN IN THE IRON MASK Breaks the Li-mits Between Stage and Audience

São Paulo audience will meet an unprecedented interactive experience, shared with 15 actor-singers, 6 musicians and an itinerant set. An unconventional musical, conceived and directed by Ulysses Cruz, with a libretto by Marcos Daud and music by Elton Towersey, promotes a sensory dive into the mysterious adventure of a man whose identity has been hidden for over 350 years: The Man in the Iron Mask.

I R O N - THE MAN IN THE IRON MASK is a free adaptation of the classic by Alexandre Dumas (1802-1870), who made fiction a real story that took place in France, in the reign of the absolutist Louis XIV. Both Dumas's novel and the musical are set against the backdrop of societies struggling to free themselves from authoritarian rage and leaders more concerned with themselves than with the direction of the nation they lead.

The plot tells about the drama of a prisoner fated to live with his face covered by a heavy iron mask, raising suspicions that would be a twin brother of the tyrant. The three musketeers are on a mission to free the mysterious doppelganger and help him seize power.

Staged at 033 Rooftop, at Teatro Santander, in the JK Iguatemi Complex, the show offers the public a 360º interactive musical experience, breaking the boundaries between stage and audience.

The audience will be mixed with the cast and the scenery, formed by scenographic modules that will change places with the help of the public throughout the action, as well as the spectators who, like at a party or a show, will be free to move around and interact with the actors, in addition to enjoying the bar, which will remain open at all times.

IRON – The Man in the Iron Mask's company

photo by Andy Santana

O musical é uma livre adaptação do clássico de Alexandre Dumas (1802-1870), ambientado na França absolutista de Luis XIV: o drama de um prisioneiro fadado a viver com o rosto coberto por uma pesada máscara de ferro, levantando suspeitas de que seria um irmão gêmeo do tirano. Os três mosqueteiros têm a missão de libertar o misterioso sósia e ajudá-lo a tomar o poder.

Encenado no 033 Rooftop, do Teatro Santander, no Complexo JK Iguatemi, o espetáculo oferece ao público uma experiência musical interativa em 360º, rompendo os limites entre palco e plateia.

O público estará misturado ao elenco e ao cenário, formado por módulos cenográficos que mudarão de lugar com a ajuda do público ao longo da ação, assim como os espectadores que, como numa festa ou num show, estarão livres para se deslocar e interagir com os atores, além de desfrutar do bar, que permanecerá aberto durante todo o tempo.



Saulo Vasconcelos as Restiff, the MC

photo by Andy Santana

A partir do dia 04 de agosto o público paulistano poderá vivenciar uma experiência interativa inédita, compartilhada com 15 atores-cantores, 6 músicos e um cenário itinerante. Um musical nada convencional, idealizado e dirigido por Ulysses Cruz, com libreto de Marcos Daud e músicas de Elton Towersey, promove um mergulho sensorial na misteriosa aventura de um homem cuja indentidade está escondida há mais de 350 anos: o homem da máscara de ferro.

I R O N - O HOMEM DA MÁSCARA DE FERRO é uma livre adaptação do clássico de Alexandre Dumas (1802-1870), que tornou ficção uma história real ocorrida na França, no reinado do absolutista Luis XIV. Tanto o romance de Dumas quanto o musical tem como pano de fundo sociedades que lutam para se libertar da sanha autoritária e de líderes mais preocupados consigo próprios do que com os rumos da nação que dirigem.

Tiago Barbosa as Philipp (The Man in the Iron Mask)

photo by Andy Santana

O ELENCO

Vivendo o duplo papel do Rei e do Homem da Máscara de Ferro, Tiago Barbosa, artista de carreira internacional consolidada, considerado ‘o melhor Simba do mundo’ no musical da Broadway “O Rei Leão”, versões brasileira e espanhola.

Ana D’Austria será vivida por Leticia Soares (“O Rei Leão”, “Mudança de Hábito”, "A Cor Púrpura"); Restiff - O Mestre de Cerimônias por Saulo Vasconcellos, segundo ator no mundo a interpretar o papel-título de “O Fantasma da Ópera” em duas línguas.

Caio Paduan (“Além do Tempo”, ”Rock Story”, ”O Outro Lado do Paraíso”, ”Verão 90”, série “Reis”) é D’Artagnan; Yara Charry (recentemente no ar na novela “Todas as Flores”) é Louise; Livian Aragão (novelas “Malhação”, “Flor do Caribe”; filmes “O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili”, “O Guerreiro Didi e a Ninja Lili” e “Nosso Querido Trapalhão”, entre outros) é Lully; e Thobias da Vai-Vai, reconhecido pela sua longa estrada no carnaval como cantor, compositor e diretor de escolas de samba, estreia no teatro musical interpretando ninguém menos do que o próprio Alexandre Dumas, que conduz a narrativa.

Completam o elenco Dagoberto Feliz como Aramis, Daniel Haidar como Raoul, Débora Polistchuck como Mme. Dubois, Gabriela Correa como Armande, Luiz Nicolau como Athos, Nicolas Ahnert como Colbert e Carcereiro, Rafael de Castro como Porthos, Rafael Leal como Nicolas Fouquet.

Letícia Soares as Ana D’Áustria

photo by Andy Santana

SINOPSE

Esquecido em uma cela na Bastilha, está um prisioneiro que poderá mudar a história da França. Sua semelhança física com o rei Luís XIV é impressionante. Mas pouquíssimos sabem disso, pois seu rosto está coberto por uma horripilante máscara de ferro. Enquanto isso, o que faz o rei da França? Governa o país com descaso e arrogância, mais interessado em suas amantes e em seus prazeres pessoais. Os três mosqueteiros entram em cena com a missão de depor o rei e substituí-lo pelo sósia encarcerado. Começa, então, a perigosa aventura de se livrar de um líder irresponsável e pôr em seu lugar alguém que esteja de fato preocupado com o futuro da nação.

A ENCENAÇÃO

Ao chegar no espaço, o primeiro lugar por onde o público passa são os camarins, permanentemente visíveis. Há 96 lugares num plano mais alto para os que precisam/preferem se sentar, e os demais espectadores terão livre circulação pelo espaço durante a apresentação, dançando e cantando com os atores ou ajudando a mover o cenário - se assim desejarem -, e desfrutando do bar, como se estivessem numa festa. Um cardápio especial de pratos franceses será criado para este evento. É um entretenimento para toda a família, aberto ao público de todas as idades.

“O público acompanha a história junto aos atores, estão todos no mesmo espaço. Tudo pode ser feito em conjunto. O cenário, composto de várias partes que se movimentam sobre rodas, vai sendo montado e deslocado com a ajuda da plateia (de quem desejar participar), dando forma aos diversos ambientes onde ação acontece - uma galeria de arte, o Palácio de Versalhes, o laranjal do Rei Luís XIV, a Bastilha, o quarto do Luís XIV, uma festa no salão dos espelhos. A música e as coregrafias, animadas e festivas, foram criadas para incluir o público, com refrões e movimentos de rápida assimilacão para que todos que queiram, possam cantar e dançar junto com os atores.”, conta Ulysses Cruz.

Tiago Barbosa as Louis XIV

photo by Andy Santana

Assim como o musical não segue o formato tradicional do gênero, também não se deixa aprisionar às fronteiras da França dos anos 1600, levando o público a uma dimensão atemporal, que funde referências medievais e contemporâneas.

Os figurinos de Pazetto fazem uso de estruturas de metal, cores escuras, tachas e aplicações metálicas, couro, aramados e brocados, rementendo a elementos da estética punk e do universo sadomasoquista. O cenário, também de Pazetto, é itinerante: uma grande estrutura metálica subdividida em vários módulos que “andarão” pelo espaço criando e modificando continuamente os ambientes. A música original de Elton Towersey e a direção musical de Jorge de Godoy trazem elementos da música eletrônica ao mesmo tempo em que preservam sua grandiosidade operística.

IRON – The Man in the Iron Mask's creatives

photo by Andy Santana



FICHA TÉCNICA

IDEALIZAÇÃO: ULYSSES CRUZ, CAIO PADUAN E MARCOS DAUD

DIREÇÃO GERAL: ULYSSES CRUZ

LIBRETO: MARCOS DAUD

DIREÇÃO MUSICAL E PREPARAÇÃO VOCAL: JORGE DE GODOY

LETRAS E MÚSICAS ORIGINAIS: ELTON TOWERSEY

ARRANJOS: NATAN BADUE

DIREÇÃO MUSICAL ASSOCIADA: RAFAEL MARÃO

DIREÇÃO DE MOVIMENTO E COREOGRAFIAS: BÁRBARA GUERRA

ASSISTENTE DE MOVIMENTO/COREOGRAFIAS E DIRETOR RESIDENTE: JOHNNY CAMOLESE

Tiago Barbosa at A Bastilha/Por que Estou Aqui number

photo by Andy Santana

ELENCO / PERSONAGEM:

TIAGO BARBOSA - Luís XIV e Philipp (Homem da Máscara de Ferro)

LETICIA SOARES - Ana D’Áustria

CAIO PADUAN - D’Artagnan

SAULO VASCONCELOS - Restiff - O Mestre de Cerimônias

YARA CHARRY - Louise

LIVIAN ARAGÃO - Jean Baptiste Lully

THOBIAS DA VAI-VAI - Alexandre Dumas - o autor

Dagoberto Feliz - Aramis

Daniel Haidar - Raoul

Débora Polistchuck - Mme. Dubois

Gabriela Correa - Armande

Luiz Nicolau - Athos

Nicolas Ahnert - Colbert / Carcereiro

Rafael de Castro - Porthos

Rafael Leal - Nicolas Fouquet

MÚSICOS: Rafael Marão (regente e pianista), Viviane Franco (pianista), Bruno Galhardi (baterista), Gibson Freitas (baixista), Lucas Fragiacomo (guitarrista), Pedro Abujamra (pianista)

DIREÇÃO DE ELENCO: VANESSA VEIGA

DIREÇÃO CRIATIVA | CENÁRIO | FIGURINO: PAZETTO

PRODUÇÃO DE FIGURINO: CAIA GUIMARÃES

EXECUÇÃO DE CENOGRAFIA: FCR

DIREÇÃO DE PALCO: FERNANDO NIETZCHE

VISAGISMO: ANDERSON BUENO

ILUMINADOR: CAETANO VILELLA

ILUMINADOR ASSISTENTE: NICOLAS CARATORI

SOUND DESIGN: BREDA

DIREÇÃO DE ARTE: MARCIO RIBAS

PATROCÍNIO MASTER: SANTANDER BRASIL

COORDENAÇÃO DE PROJETO: FIORAVANTE ALMEIDA

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO: CAMILA BEVILAQUA

PRODUÇÃO EXECUTIVA: MARCELO CHAFFIM

DIREÇÃO EXECUTIVA: THIAGO DE LOS REYES

REDES SOCIAIS: 1812 COMUNICAÇÃO

ASSESSORIA DE IMPRENSA: JSPONTES COMUNICAÇÃO - JOÃO PONTES E STELLA STEPHANY

PRODUTORAS ASSOCIADAS: FLO ARTS E ULYSSES CRUZ ARTE E ENTRETENIMENTO

SERVIÇO:



IRON – O HOMEM DA MÁSCARA DE FERRO

Data: De 04 de agosto a 08 de outubro (conferir no site todas as datas disponíveis)

Horários: sextas-feiras, às 20h30; sábados e domingos, às 16h30 e 20h30

Local: 033Rooftop, do Teatro Santander

Endereço: Complexo JK Iguatemi - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041

Duração: 90 minutos (com intervalo de 15 min)

Classificação indicativa: Livre, menores de 12 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

PREÇOS:

CADEIRA: R$250,00 – inteira / R$125,00 – meia-entrada

PISTA IMERSIVA: R$190,00 – inteira / R$95,00 – meia-entrada

INGRESSOS

Internet (com taxa de conveniência): https://bileto.sympla.com.br/event/84841?utm_source=site-symplabileto-production&utm_medium=webapp_share&utm_campaign=webapp_share_event_84841

Bilheteria física (sem taxa de conveniência): Teatro Santander | Horário de funcionamento: todos os dias das 12h às 18h. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação. A bilheteria do Teatro Santander possui um totem de autoatendimento para compras de ingressos sem taxa de conveniência 24h por dia. Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041.