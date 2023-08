Popular Movie in the 1990s, UMA LINDA MULHER - O MUSICAL (Pretty Woman) Opens in Brazil

Pretty Woman is a musical with music and lyrics by Bryan Adams and Jim Vallance, and a book by Garry Marshall and J. F. Lawton. The musical is based on the 1990 film of the same name written by Lawton and directed by Marshall. It centers on the relationship that develops between Vivian Ward, a free spi- rited Hollywood prostitute, and Edward Lewis, a wealthy businessman who hires her for a week to be his escort for several business and social functions.

The production that arrives in Brazil for the first time has a cast of 25 singer actors, led by the protagonists Jarbas Homem de Mello, playing Edward Lewis and Thais Piza, as Vivian Ward, accompanied by an orchestra formed by 10 musicians.

The movie that inspired the show was released in 1990, with a cast starring Richard Gere and, the then beginner, Julia Roberts, who received the Golden Globe for Best Actress in a Comedy or Musical, becoming one of the greatest artists in the world for account of the film's success. With a memorable soundtrack, including Roy Orbison's song "Oh, Pretty Woman", the film grossed over $463 million worldwide at the box office.

Bem-vindos a Hollywood number (Welcome to Hollywood).

photo by Mare Martin

Após sucesso na Broadway, West End, Alemanha, Itália, Espanha e Tours pelos EUA e Reino Unido, o musical no Brasil ficará em cartaz em São Paulo, no Teatro Santander, localizado dentro do Complexo JK Iguatemi, a partir do dia 01 de setembro

A montagem é baseada no filme icônico de 1990, estrelado por Richard Gere e, a então iniciante, Julia Roberts, que se tornou uma das maiores artistas do mundo por conta do sucesso do longa

A mega produção chega ao país pela primeira vez com elenco de 25 atores cantores, liderados pelos protagonistas Jarbas Homem de Mello, interpretando Edward Lewis e Thais Piza, como Vivian Ward, acompanhados por uma orquestra formada por 10 músicos

Muito Além Daqui (Anywhere But Here) number: Thais Piza as Vivian Ward.

photo by Mare Martin

Chega ao Brasil pela primeira vez uma das maiores produções do teatro musical: o espetáculo "Uma Linda Mulher - O Musical". Baseado no icônico filme dos anos 90, a montagem ficará em cartaz no Teatro Santander, localizado no Complexo JK Iguatemi, em São Paulo, de 01 de setembro até 17 de dezembro deste ano.

O longa que inspirou o espetáculo foi lançado em 1990, com um elenco estrelado por Richard Gere e, a então iniciante, Julia Roberts, que recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia ou Musical, se tornando uma das maiores artistas do mundo por conta do sucesso do filme. Dirigido por Garry Marshall, com roteiro de J.F. Lawton e com uma trilha sonora memorável, incluindo a canção "Oh, Pretty Woman", de Roy Orbison, o filme arrecadou no mundo todo mais de 463 milhões de dólares em bilheteria.

Os ingressos já estão à venda na internet (www.sympla.com.br) e pela bilheteria oficial do próprio Teatro Santander (sem taxa de conveniência - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041). As apresentações ocorrem todas as quintas e sextas-feiras, às 20h; sábados e domingos às 16h e 20h. A realização do espetáculo “Uma Linda Mulher - O Musical” no Brasil é feita pela IMM e EGG Entretenimento, da empresária Stephanie Mayorkis.

"Uma Linda Mulher - O Musical" conta a história de Vivian Ward, uma prostituta de Hollywood, que é contratada por Edward Lewis, um empresário bem sucedido, para ser sua acompanhante durante uma semana. O que era para ser apenas um acordo comercial se transforma em uma história de amor inesperada.

A adaptação deste clássico do cinema para o teatro estreou em 2018, com Bryan Adams, o renomado cantor, compositor e produtor musical, assinando as músicas e letras, com seu parceiro de longa data, Jim Vallance. Natural do Canadá, Bryan é dono de uma carreira internacional sólida, conhecido por sua voz distinta e diversos hits memoráveis que embalaram gerações, como "Summer of '69", "Heaven" e "(Everything I Do) I Do It for You". Sua música e talento artístico o solidificaram como um ícone da música e um dos artistas mais bem-sucedidos de sua geração.

Livre (Freedom) number: Jarbas Homem de Mello as Edward Lewis.

photo by Mare Martin

Inicialmente em cartaz em Chicago, logo acabou sendo transferido para a Broadway, em Nova York. Depois de encerrar sua temporada na Broadway, o espetáculo seguiu para Hamburgo, na Alemanha, em 2019. Em 2020, chegou a vez de Londres receber o musical no West End, que teve que ser interrompido devido à pandemia, mas retornou aos palcos em 2021, com um enorme sucesso, onde continua em cartaz. No mesmo ano, embarcou em uma turnê pelos Estados Unidos, passando por 32 cidades. Além disso, Milão, na Itália, e Barcelona, na Espanha, também tiveram a oportunidade de receber a montagem. Agora, Uma Linda Mulher - O Musical estará em turnê por todo o Reino Unido e Irlanda, a partir de outubro de 2023.

No Brasil, o musical chega pela primeira vez no segundo semestre de 2023, com o papel de Edward Lewis sendo protagonizado por Jarbas Homem de Mello, que conta com diversos espetáculos em sua extensa trajetória no teatro. O ator, cantor e dançarino viverá o milionário que fará par romântico com Thais Piza, atriz com ampla carreira musical, que será a responsável por interpretar a icônica Vivian Ward, seu primeiro papel de protagonista em grandes musicais.

Além deles, o espetáculo conta com 23 atores consagrados do teatro musical: César Mello (Homem Feliz/Sr. Thompson), Andrezza Massei (Kit De Luca), Julio Assad (Phillip Stuckey/Edward Lewis Cover), Sérgio Rufino (Sr. James Morse), Arthur Berges (Giulio), Amanda Vicente (Ensemble/Scarlett Cover), Caru Truzzi (Ensemble/Violetta Cover), Daruã Góes (Violetta/Ensemble), Lia Canineu (Ensemble/Vivian Ward Cover), Luci Salutes (Scarlett/Ensemble), Mari Saraiva (Ensemble), Moira Osório (Swing), Nina Sato (Swing/Dance Captain), Vannessa Mello (Ensemble/Kit De Luca Cover), Abner Debret (Ensemble/Alfredo Cover), Bruno Albuquerque (Swing), Bruno Sigrist (Alfredo/Ensemble), Daniel Caldini (Swing), Eduardo Leão (Ensemble/Sr. James Morse Cover), Gui Leal (Homem Feliz Alternante/Sr. Thompson Alternante), Murilo Ohl (Ensemble/Giulio Cover), Pedro Navarro (Ensemble/Phillip Stuckey Cover) e Tiago Dias (Ensemble).

O elenco é ainda acompanhado por uma orquestra formada por 10 músicos, que tocam piano, guitarra, bateria, violino, viola, violoncelo, baixo e executam ao vivo toda a trilha sonora, incluindo a clássica “Pretty Woman”.

O espetáculo conta com texto de Garry Marshall & J. F. Lawtona, Música e Letras de Bryan Adams & Jim Vallance, e é baseado no filme da Touchstone Pictures escrito por J. F. Lawton. A montagem brasileira conta com a direção artística de Fred Hanson, Jorge de Godoy como diretor musical, Kátia Barros como coreógrafa e Stephanie Mayorkis como produtora geral.





Bem-vindos a Hollywood number (Welcome to Hollywood):

César Mello (as Happy Man), Andrezza Massei (as Kit De Luca) and Company

photo by Mare Martin

EQUIPE CRIATIVA COMPLETA

Texto de Garry Marshall & J. F. LAWTON

Música e Letras de Bryan Adams & Jim Vallance

Baseado no filme da Touchstone Pictures escrito por J. F. Lawton

Versão brasileira por Victor Mühlethaler

Direção Artística – Fred Hanson

Direção Musical – Jorge de Godoy

Coreografia – Kátia Barros

Cenografia – Adam Koch

Figurino - Fabio Namatame

Designer de Luz - Cory Pattak

Designer de Som - Tocko Michelazzo

Designer de Peruca - Feliciano San Roman

Designer de Maquiagem - Carlos Pompeio

Produção geral - Stephanie Mayorkis

Realização: IMM e EGG Entretenimento

SERVIÇO | UMA LINDA MULHER - O MUSICAL

Dia: A partir de 01 de setembro até 17 de dezembro (conferir no site todas as datas disponíveis)

Horários: Quintas-feiras, às 20h;

Sextas-feiras, às 20h;

Sábados, às 16h e 20h;

Domingos, às 16h e 20h

Local: Teatro Santander

Endereço: Shopping JK Iguatemi - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041

Classificação etária:Livre, menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

QUINTAS, ÀS 20H | DOMINGOS, ÀS 20H:

FRISA BALCÃO: R$ 19,80 meia entrada e R$ 39,60 inteira

BALCÃO B: R$ 19,80 meia entrada e R$ 39,60 inteira

BALCÃO A: R$ 75,00 meia entrada e R$ 150,00 inteira

PLATEIA SUPERIOR: R$ 130,00 meia entrada e R$ 260,00 inteira

FRISA PLATEIA SUPERIOR: R$ 130,00 meia entrada e R$ 260,00 inteira

VIP: R$ 180,00 meia entrada e R$ 360,00 inteira

SEXTAS, ÀS 20H,| SÁBADOS, ÀS 16H E ÀS 20H |DOMINGO, ÀS 16H:

FRISA BALCÃO: R$ 19,80 meia entrada e R$ 39,60 inteira

BALCÃO B: R$ 19,80 meia entrada e R$ 39,60 inteira

BALCÃO A: R$ 85,00 meia entrada e R$ 170,00 inteira

PLATEIA SUPERIOR: R$ 140,00 meia entrada e R$ 280,00 inteira

FRISA PLATEIA SUPERIOR: R$ 140,00 meia entrada e R$ 280,00 inteira

VIP: R$ 190,00 meia entrada e R$ 380,00 inteira

*Clientes Santander têm 30% de desconto nos ingressos inteiros, limitados a 2 por CPF.

INGRESSOS

Internet (com taxa de conveniência):

Click Here

Bilheteria física (sem taxa de conveniência):

Teatro Santander

Horário de funcionamento: Todos os dias das 12h00 às 18h00. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação. A bilheteria do Teatro Santander possui um totem de autoatendimento para compras de ingressos sem taxa de conveniência 24h por dia.

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041.

Descontos

50% DE DESCONTO | MEIA-ENTRADA: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário.

30% DE DESCONTO | CLIENTE SANTANDER - Na compra de ingressos realizada por clientes Santander, limitado a 20% da lotação do teatro. Não cumulativo com meia­-entrada. Limitados a 02 (dois) ingressos por CPF. Esta compra deverá ser realizada com cartões do Banco Santander, para compras on-line somente o cartão de crédito Santander, compras na bilheteria e totem, o pagamento com o desconto poderá ser realizado em débito ou crédito. Verifique em qual setor o desconto está disponível. De acordo com o art. 38, inciso I, da Instrução Normativa nº 1, de 20/03/2017 e com base na Lei Federal nº 8.313 (Lei Rouanet) e Decreto nº 5.761, é proibido comercializar o produto cultural (ingressos) em condições diferentes para clientes Santander, das praticadas ao público em geral.

Venda a grupos:

Envie um e-mail para grupos-entretenimento@immbr.com