Adapted for this Day and Age, the Classic THE WIZARD OF OZ Opens in Sao Paulo

Opens at Teatro Procópio Ferreira, in São Paulo, the musical The Wizard of Oz, inspired by the work of L. Frank Braum, released in the year 1900.

In this production, adapted for nowadays, Miss Dorothy is played by Duda Pimenta, Danielle Winits as the Wicked Witch of the West, Sienna Belle as Glinda and Frederico Reuter, the Magician. More than 50 special effects, 15 sets and 150 costumes will be used. The musical will run for 100 minutes, with a 20-minute intermission. The first act will run for 60 minutes, the second for 40.

His inseparable companions, the Scarecrow (Ivan Parente), Tin Man (Vinicius Loyola) and the Lion (Maurício Xavier) promise to take the public to moments of laughter, emotion and reflection. In addition to the messages that the classic brings, current topics such as diversity, respect and prejudice were included, which are approached by the characters in a playful way, with a touch of humor.

More than 30 actors are involved in the show, which has general direction by Sandro Chaim, co-direction and choreographies by Fernanda Chamma, musical direction by Daniel Rocha, and Adalberto Neto signs the book for the musical.

Vinicius Loyola as Tin Man, Duda Pimenta as Dorothy,

Ivan Parente as Scarecrow and Mauricio Xavier as the Lion

photo by Caio Gallucci

Estreia no teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, o musical O Mágico de Oz, inspirada na obra literária de L. Frank Braum, lançada no ano de 1900, um dos maiores clássicos da literatura mundial.

Nessa superprodução do clássico, adaptada para os dias de hoje, a menina Dorothy é vivida por Duda Pimenta, Danielle Winits como Bruxa Má, Sienna Belle como Glinda e Frederico Reuter, o Mágico. Serão usados mais de 50 efeitos especiais, 15 cenários e 150 figurinos. O musical terá duração de 100 minutos, 20 minutos de intervalo. O primeiro ato terá 60 minutos, enquanto o segundo 40.

Seus inseparáveis companheiros o Espantalho (Ivan Parente), Homem de Lata (Vinicius Loyola) e o Leão (Maurício Xavier) prometem levar o público a momentos de muitas risadas, emoção e reflexão. Além das mensagens que o clássico traz, foram incluídos temas atuais como diversidade, respeito e preconceito que são abordados pelos personagens de maneira lúdica, com um toque de humor.

Danielle Winits as the Wicked Witch of the West

photo by Caio Gallucci

Mais de 30 atores estão envolvidos no espetáculo, que tem direção geral de Sandro Chaim, codireção e coreografias de Fernanda Chamma, direção musical de Daniel Rocha, e Adalberto Neto assina o roteiro do musical.

Um dos grandes destaques dessa superprodução são os mais de 15 cenários que passam pelo Kansas até a cidade das Esmeraldas. A tradicional cena do Ciclone, encenada com projeção em outras releituras, será feita ao vivo no palco com efeitos especiais, incluindo o tradicional voo da casa da Dorothy e de seus familiares. Já a cidade de Oz conta com cenários físicos e painel de LED extremamente coloridos, que são trocados a cada cena que a Dorothy e seus companheiros vivenciam, contabilizando mais de 40 trocas de cenário. O público vivenciará cenas clássicas como o castelo de Oz por dentro e por fora, o milharal, o jardim das Papoulas e a floresta. O palco é todo iluminado com fibra ótica, contabilizando mais de 100 mil pontos espalhados pelos cenários e pela plateia, além de efeitos especiais como a pirotecnia, voos sobre a plateia e ilusionismo, contabilizando mais de 50 efeitos especiais durante todo o espetáculo. Serão momentos inesquecíveis de muita emoção.

Duda Pimenta as Dorothy and Sienna Belle as Glinda

photo by Caio Gallucci

FICHA TECNICA

Equipe Criativa:

Direção Geral: Sandro Chaim

Co Direção | Coreografias: Fernanda Chamma

Direção de Atores: Dani Cury

Direção Musical: Daniel Rocha

Roteiro: Adalberto Neto

Direção Residente: Bia Lucci

Dance Captain | Coreografia sapateado: Manu Casado

Design de Som: Eduardo Pinheiro

Produção Geral: Miçairi Guimarães

Produção Executiva: Rita Ferradaes

Stage Manager: Eduardo Munhoz

Pianista Ensaiador: Renan Achar

Figurinos: Antara Gold

Adereços: Clau Carmo

Elenco:

Bruxa Má do Oeste: Dani Winits

Dorothy: Duda Pimenta

Espantalho: Ivan Parente

Leão: Maurício Xavier

Homem de Lata: Vinícius Loyola

Glinda: Sienna Belle

Mágico de Oz: Frederico Reuter

Tia Em|Ensemble: Bia Barros

Tio Henry|Ensemble: Mauricio Alves

Ensemble: Alana Campos, Alice Pietra, Andreas, Ana Luíza de Abreu Leal, Anna Beatriz Xuxinha, Cassio Collares, Christian Julios, Davi Tostes, Gustavo Spinosa, Helô Carril, Isabella Daneluz, Jujú Gaspar, Julia Berlim, Leticia Anry, Lucas Cordeiro, Lucy Dalle, Malu Lozano, Milena Blank, Nathia, Paula Serra, Pedro Meireles, Rodrigo Spinosa. Sidinho e Teteu Cabrera.

Serviço:

O Mágico de Oz



Pré estreia 20 e 21 de julho às 15h30

Estreia 22 de julho às 15h30

A peça fica em cartaz até dia 24 de setembro

Horários:

quinta e sexta-feira - 20h;

sábado -15h30 e 19h30;

domingos - 15h30 e 19h30.

Valores:

quinta e sexta-feira - Esmeralda (premium) – R$ 250,00; Diamante (VIP) R$ 200,00; setor OZ – R$ 120,00.

sábado e domingo - Esmeralda (premium) – R$ 280,00; Diamante (VIP) – R$ 220,00; Setor OZ – R$ 150,00.

Informações: