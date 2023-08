CASSIA ELLER, o MUSICAL Revivals in Sao Paulo with Tacy's Breathtaking Performance

Cássia Rejane Eller (1962 – 2001) was a Brazilian singer and musician. She came to prominence in the early 1990s and performed a mix of rock and MPB (pos Bossa-nova Brazilian Popuar Music). Eller released five studio albums in her lifetime: Cássia Eller (1990), O Marginal (1992), Cássia Eller (1994), Veneno AntiMonotonia (1997) and Com Você... Meu Mundo Ficaria Completo (1999). Her sixth studio album, Dez de Dezembro (2002) was released posthumously. Eller's most successful album was Acústico MTV – Cássia Eller (2001), selling over 1 million copies. She was ranked as the 18th greatest vocalist and 40th greatest Brazilian musician by Rolling Stone Brasil. On December 29, 2001, Eller died of a heart attack caused by a malformation of her heart at the age of 39.

Cassia Eller, o Musical has been seen by more than 400 thousand spectators, and now returns to São Paulo, for a season of 15 performances at Teatro Opus Frei Caneca. The show toured all Brazilian capitals. The staging highlights the career of one of the most outstanding voices in MPB. A woman of few words, a singer of infinite sounds and such a sweet, friendly voice in life, she was strong and surprising in her art. With less than 40 years of life and 20 of career, Cássia Eller left us at the height of her career.





O espetáculo, visto por mais de 400 mil espectadores, retorna a São Paulo em agosto, para uma temporada de 15 apresentações no Teatro Opus Frei Caneca, de 4 de agosto a 3 de setembro. Cássia Eller, o Musical percorreu todas as capitais brasileiras. A encenação destaca a carreira de uma das vozes mais marcantes da MPB. “Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher”. Os versos de Renato Russo que Cássia Eller cantou por tantos anos falam muito sobre a personalidade da artista, uma verdadeira fera nos palcos, mas que podia ser um bicho arredio fora dele. Mulher de poucas palavras, cantora de infinitos sons e uma voz tamanha, doce e amiga na vida, foi forte e surpreendente na arte. Com menos de 40 anos de vida e 20 de carreira, Cássia Eller partiu no auge e deixou uma obra eterna.

O musical tem direção de João Fonseca e Viniciús Arneiro e foi idealizado por Gustavo Nunes. A direção musical é de Lan Lanh, que tocou anos com Cássia e tem total propriedade na obra da cantora. O texto original é de Patrícia Andrade, que flagra Cássia ainda antes do início da carreira e acompanha toda a sua trajetória musical - dos primeiros passos como cantora em Brasília a sua explosão nacional - sem deixar de lado seus amores, em especial Maria Eugênia, sua companheira com quem criou o filho Chicão. A autora fez um amplo mergulho na obra de Cássia e entrevistou familiares e amigos que a ajudaram a construir um mosaico fiel sobre a história da cantora. A codireção musical é de Fernando Nunes, baixista da banda de Cássia Eller. A produção é da Turbilhão de Ideias e Andarilho Filmes.

O roteiro passeia desde uma criação autoral, como Flor do Sol, até canções que ficaram imortalizadas por ela, como Malandragem (Cazuza/Frejat), Socorro (Arnaldo Antunes/Alice Ruiz) e Por Enquanto (Renato Russo). O amigo Nando Reis, que é também personagem do espetáculo, comparece com várias composições no repertório, como All Star, O Segundo Sol, Relicário, Luz dos Olhos e E.C.T., entre outras. O papel-título é interpretado por TACY, atriz e cantora de Curitiba que foi escolhida entre mais de 1000 candidatas que se inscreveram para as audições, quando foi definido também todo o elenco, que conta ainda com 6 atores/cantores e cinco músicos .

Tacy as Cássia Eller

Os diretores João Fonseca e Viniciús Arneiro não poupam elogios à protagonista: “Tacy é sensacional, muito inteligente e intuitiva, além de ter uma voz incrível”, exalta João. “Ela surpreendeu a todos e, antes mesmo dela cantar, já estávamos magnetizados pela figura tímida e doce que ela é. Ao final da primeira música, ficamos um pouco em silêncio, admirados com o que estava diante de nós. Existem algumas semelhanças entre ela e a Cássia e foi essa pureza de estado que nos arrebatou”, complementa Viniciús. Para João Fonseca, esse é um espetáculo diferente dos musicais biográficos que ele dirigiu anteriormente (sobre Tim Maia e Cazuza). “É focado no essencial, simples e teatral como a própria Cássia. Apenas cadeiras, os atores e os músicos. A Márcia Rubin elaborou uma coreografia diferente, não é uma dança convencional, mas uma movimentação coreográfica”, acrescenta.

A ficha técnica do espetáculo completa-se com os figurinos de Marília Carneiro e Lydia Quintaes, iluminação de Maneco Quinderé, cenários de Nello Marrese e Natália Lana e direção de movimento de Márcia Rubin.

MÚSICAS:

1. Do Lado Do Avesso (Cássia Eller)

2. Lanterna dos Afogados (Herbert Vianna)

3. Eu Queria Ser Cássia Eller (Péricles Cavalcante)

4. Come Together (Lennon/Mc Cartney)

5. Vinheta: Noturno (Graco/Caio Sílvio)

6. Que País é Este (Renato Russo)

7. Flor do Sol (Cássia Eller/Simone Saback)

8. Noite do Meu Bem (Dolores Duran)

9. Mercedez-Benz (Janis Joplin with the posts Michael McClure and Bob Neuwirt)

10. Pra longe do Paranoá (Oswaldo Montenegro)

11. Ne me Quitte Pas (Jacques Brel)

12. Vinheta: Eu Queria Ser Cássia Eller

13. Eleanor Rigby (Lennon/Mc Cartney)

14. Socorro (Arnaldo Antunes/Alice Ruiz)

15. Vinheta: Stairway to Heaven (Page/Plant)

16. Juventude Transviada (Luis Melodia)

17. Rubens (Mario Manga)

18. De Esquina (Xis)

19. Palavras ao Vento (Moraes Moreira/Marisa Monte)

20. Top Top (Mutantes/Arnolpho Lima)

21. Um Branco, Um Xis e Um Zero (Marisa/Pepeu/Arnaldo)

22. Vinheta: Infernal (Nando Reis)

23. Por Enquanto (Renato Russo)

24. Vinheta: Partido Alto (Chico Buarque)

25. Com Você Meu Mundo Ficaria Completo (Nando Reis)

26. Coroné Antonio Bento (João do Valle/Luiz Wanderley)

27. Cocorocó (Marcio Mello)

28. 1º de Julho (Renato Russo)

29. Todo Amor que Houver nessa Vida (Cazuza/Frejat)

30. Malandragem (Cazuza/Frejat)

31. ECT (Nando Reis/Carlinhos Brown/Marisa Monte)

32. Luz dos Olhos (Nando Reis)

33. Nós (Tião Carvalho)

34. Soy Gitano (J. Monje/José Fernandes Torres/Vicente Amigo)

35. Relicário (Nando Reis)

36. All Star (Nando Reis)

37. Smells Like Teen Spirit (Nirvana)

38. Non, Je Ne Regrette Rien (Michel Vaucaire/Charles Dumont)

39. O Segundo Sol (Nando Reis)



Cássia Eller, o Musical cast

FICHA TÉCNICA:

Texto: Patrícia Andrade

Direção: João Fonseca e Viniciús Arneiro

Idealização e Direção De Produção: Gustavo Nunes

Direção Musical: Lan Lanh

Codireção Musical: Fernando Nunes

Direção De Movimento: Márcia Rubin

Figurinista: Marília Carneiro e Lydia Quintaes

Cenógrafo: Nello Marrese e Natália Lana

Visagismo: Beto Carramanhos

Design De Luz: Maneco Quinderé

Cenotécnico: André Salles e Equipe

Designer e Engenheiro de Som: João Paulo Pereira

Operação de som: João Paulo Pereira

Preparador Elenco (Tacy De Campos): Ana Paula Bouzas

Produtora de Elenco: Cibele Santa Cruz

Pesquisadora: Barbara Duvivier

Fotógrafo: Marcos Hermes

Assistência de Direção: João Pedro Madureira

Assistência de Direção de Movimento: Luar Maria

Representante do Espólio da Família da Cássia Eller: Rodrigo Garcia

Preparação Vocal: Marco Dantonio

Pianista Ensaiador: Felipe Caneca

Designer: Julliana Della Costa

Coordenação de Produção: Heldi Bazotti

Estagiaria de Produção: Giulia Smidth

Assessoria de imprensa: Arte Plural

Produção: Turbilhão de Ideias

Realização: Andarilho Filmes

SERVIÇO:

CÁSSIA ELLER – O MUSICAL

Data: de 4 de agosto a 3 de setembro

Horário: Sexta e sábado: 20h. Domingo: 18h

Local: Teatro Opus Frei Caneca

Classificação: 14 anos

Duração: 2h10min



Ingressos:

Valores:

Plateia Baixa -R$ 150,00 inteira - Meia: R$ 75,00

Plateia inteira - R$ 130,00 - Meia: R$ 65,00

Plateia Alta - R$ 100,00 - Meia: R$ 50,00

Plateia Alta Popular R$ 50,00 - Meia: R$ 25,00