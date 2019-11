Ana Luiza Leal se apresenta em montagem do musical Cats, no Theatro Municipal de Paulínia

Um dos mais conhecidos musicais da Brodway, "Cats", ganhará uma montagem acadêmica, com apresentações de 22 a 24 de novembro, no Theatro Municipal de Paulínia, trazendo em seu elenco a jovem atriz e cantora Ana Luiza Leal.

Após ficar em cartaz em São Paulo, em uma temporada de sucesso do musical Heathers, baseado no filme homônimo de Daniel Waters, Ana Luiza viverá a personagem Grizabella, em "Cats", da Olmos Ballet, além de também fazer parte do coro. A montagem tem Direção Geral de Fernanda Olmos, Direção Musical e Arranjos Vocais de Adriana Barea e Direção Cênica de Dani Calicchio.

"Cats" é considerado um dos espetáculos musicais mais bem-sucedidos da história do showbiz mundial e conta a história de uma noite especial na vida dos gatos do grupo Jellicle. Eles encontram-se no Jellicle Ball, onde seu líder sábio e benevolente, Old Deuteronomy, fará uma escolha e anunciará qual deles irá para um lugar especial chamado "Heavyside Layer", onde poderá renascer para uma nova "vida Jellicle".

O espetáculo conta também a trajetória da triste gata Grizabella. Embora seja uma Jellicle, o resto da tribo a evita. Isso porque ela abandonou os companheiros anos antes para explorar o mundo e, no presente, é maltratada por sua escolha.

Ana inicou seus estudos aos quatro anos de idade, com o ballet clássico na cidade de Campinas. Aos oito anos, iniciou aulas de jazz, sapateado e canto no Projeto Paulínia ao Vivo, projeto da Prefeitura Municipal de Paulínia, dirigido pela coreógrafa e diretora Fernanda Chamma. Em 2014 iniciou o curso de Teatro Musical na escola Estúdio Broadway, unidade Paulínia e em 2015 iniciou também o curso de Teatro Musical no Estúdio Broadway - Unidade Jardins, na cidade de São Paulo. Em 2017 fez curso de teatro na unidade de São Paulo da Escola de Teatro CN Artes, com a professora Cynthia Falabella e direção de Cininha de Paula. Seus coachs são os professores Sandro Sabbas e Adriana Barea (preparadores vocais) e Dani Calichio (interpretação). Entre seus principais trabalhos também está A Megera Domada (2017, 2018 e 2019), shows com a Only Broadway Kids e Teen (2018), Garçons Cantores, no Paris 6 Burlesque (2018), Marias do Brasil (2018), Bullying, o Musical (2019) e Heathers (2019).

Os ingressos para as apresentações de "Cats", no Theatro Municipal de Paulínia, estão à venda na Olmos Ballet (Rua Baroneza Geraldo Rezende, 330 - dentro do Colégio Liceu Salesiano), pelos valores de R$ 100,00 (inteira), R$ 75,00 (antecipado) e R$ 50,00 (meia). As apresentações acontecem nos dias 22 e 23 de novembro, às 20h e dia 24, às 18h30.

Os ingressos para as apresentações de "Cats", no Theatro Municipal de Paulínia, estão à venda na Olmos Ballet (Rua Baroneza Geraldo Rezende, 330 - dentro do Colégio Liceu Salesiano), pelos valores de R$ 100,00 (inteira), R$ 75,00 (antecipado) e R$ 50,00 (meia). As apresentações acontecem nos dias 22 e 23 de novembro, às 20h e dia 24, às 18h30.





