AWARDS: Celebrating Theater in São Paulo City, BIBI FERREIRA AWARD Announces Nominees for the 11th Edition

Teatro Santander sediará a premiação em São Paulo, que tem listas lideradas pelo musical “Beetlejuice”, com 12 indicações, e as peças “Primeiro Hamlet” e “Tio Vânia”, com 07 indicações cada.

A 11ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, a mais prestigiada celebração do teatro de prosa e musical no Brasil, já tem data e local confirmados. O evento, que será apresentado pelo Santander Brasil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, acontecerá na noite de 30 de outubro no Teatro Santander, localizado no Complexo JK Iguatemi, em São Paulo.

O Prêmio Bibi Ferreira se consolidou ao longo dos anos como um marco no calendário cultural do País, reconhecendo e homenageando as melhores produções teatrais realizadas na capital paulista. A cerimônia celebra as diversas expressões artísticas do teatro, com categorias que englobam desde aspectos técnicos e criativos até as atuações mais marcantes do ano.

Para a edição 2024 estão aptos a concorrer os espetáculos cujas produções autorizaram avaliação do júri especializado em temporadas cumpridas de 1º de julho de 2023 a 21 de junho de 2024, em São Paulo. Para serem elegíveis, os espetáculos devem ser inéditos na premiação e terem realizado uma temporada em teatros do circuito profissional da capital. Para os musicais, é exigido um mínimo de 12 apresentações, enquanto para o teatro de prosa, a exigência é de pelo menos 16 apresentações em espaços com capacidade para 300 ou mais espectadores.

O COMITÊ DE AVALIAÇÃO 2024/2025

Nesta edição, os espetáculos musicais elegíveis passaram pelo crivo da bailarina e coreógrafa Gisele Bellot; pelo diretor de teatro, professor e pesquisador Dr. em Artes Cênicas Jamil Dias; pelo ator, diretor, dramaturgo e produtor Marllos Silva; pelo jornalista e Mestre em Artes Miguel Arcanjo Prado; pelo ator, pianista, diretor, cantor e arte-educador Rogério Matias; e pelo jornalista especializado em cultura Ubiratan Brasil.

Já o corpo de jurados do teatro de prosa é composto pelo jornalista e dramaturgo Bruno Cavalcanti; pelo jornalista, sociólogo, e professor Mestre e Dr. na ECA-USP Ferdinando Martins; pelo ator, diretor, dramaturgo e produtor Marllos Silva; e pelo ator, autor, diretor e professor em Artes Cênicas Zécarlos de Andrade.

Além da entrega dos prêmios das 32 categorias, entre técnicas, criativas e artísticas, o evento contará com os tradicionais e emocionantes números musicais e homenagens especiais, reunindo, dentro e fora do palco, grandes celebridades e figuras influentes do meio teatral. A presença de um novo mestre de cerimônia, que será revelado em breve, promete tornar a noite ainda mais inesquecível.

Idealizado pela Marcenaria de Cultura, do produtor, dramaturgo e diretor Marllos Silva, responsável também pela direção, o Prêmio Bibi Ferreira, que contará ainda com a coreografia de Mariana Barros, o desenho de luz de Tulio Pezzoni, e o desenho de som de Tocko Michelazzo, segue firme em sua missão de destacar e celebrar o talento dos artistas que enriquecem a cena teatral brasileira.

Conheça os indicados ao Prêmio Bibi Ferreira 2024:

TEATRO MUSICAL

MELHOR VERSÃO EM MUSICAIS

Bianca Tadini e Luciano Andrey – Funny Girl - A Garota Genial

Claudio Botelho – Beetlejuice – O Musical

Mariana Elisabetsky – Cabaret – Kit Kat Club



MELHOR DESENHO DE LUZ EM MUSICAIS

Cory Pattak – Uma Linda Mulher - O Musical

Daniela Sanchez – Beetlejuice – O Musical

Gabriele Souza – Cabaret – Kit Kat Club

Warren Letton – Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musical



MELHOR DESENHO DE SOM EM MUSICAIS

Gabriel D’Angelo – Beetlejuice – O Musical

Fernando Wada e João Baracho – Cabaret - Kit Kat Club

Tocko Michelazzo e Gabriel Bocutti – Funny Girl - A Garota Genial



MELHOR VISAGISMO EM MUSICAIS

Alisson Rodrigues e Feliciano San Roman – Priscilla, a Rainha do Deserto

Anderson Bueno – Beetlejuice – O Musical

Feliciano San Roman – Bob Esponja – O Musical

Louise Helène – Cabaret – Kit Kat Club



MELHOR CENOGRAFIA EM MUSICAIS

Adam Koch – Uma Linda Mulher – O Musical

Matt Kinley – Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musical

Natália Lana – Bob Esponja – O Musical

Renato Theobaldo – Beetlejuice – O Musical



MELHOR FIGURINO EM MUSICAIS

Dani Vidal & Ney Madeira – Beetlejuice – O Musical

Fábio Namatame – Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musical

Karen Brusttolin – Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

Kleber Montanheiro – Cabaret – Kit Kat Club



MELHOR ARRANJO ORIGINAL EM MUSICAIS

Daniel Rocha – Um Grande Encontro – O Musical

Diego Salles – Adorável Trapalhão – O Musical

Jules Vandystadt – 80 - A Década do Vale Tudo – Doc. Musical



MELHOR LETRA E MÚSICA EM MUSICAIS

Caique Oliveira e Paulo Ocanha - Luther King – O Musical

Elton Towersey - Iron – O Homem da Máscara de Ferro

Fernanda Maia e Zé Henrique de Paula – Codinome Daniel



MELHOR DRAMATURGIA ORIGINAL EM MUSICAIS

Túlio Rivadávia – Um Grande Encontro – O Musical

Vitor Rocha – Mundaréu de Mim

Zé Henrique de Paula – Codinome Daniel



MELHOR COREOGRAFIA EM MUSICAIS

Alonso Barros – Kiss Me Kate! O Beijo da Megera

Barbara Guerra – Cabaret – Kit Kat Club

Kátia Barros – Uma Linda Mulher – O Musical

Mariana Barros – Priscilla, A Rainha do Deserto – O Musical

Sabrina Mirabelli – Um Grande Encontro – O Musical



MELHOR DIREÇÃO MUSICAL EM MUSICAIS

Carlos Bauzys – Funny Girl – A Garota Genial

Daniel Rocha – Um Grande Encontro – O Musical

Laura Visconti – Beetlejuice – O Musical

Fernanda Maia – Cabaret – Kit Kat Club

Thiago Gimenes – O Rei do Rock



MELHOR DIREÇÃO EM MUSICAIS

Gustavo Barchilon – Funny Girl – A Garota Genial

Jarbas Homem de Melo – Um Grande Encontro – O Musical

Kleber Montanheiro – Cabaret – Kit Kat Club

Tadeu Aguiar – Beetlejuice – O Musical

Mariano Detry – Priscilla, A Rainha do Deserto – O Musical



REVELAÇÃO EM MUSICAIS

Davi Sá – Bob Esponja – O Musical

Flávio Pacato – Mundaréu de Mim

Marina Braga – Um Grande Encontro – O Musical



MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MUSICAIS

César Mello – Uma Linda Mulher – O Musical

Fabrizio Gorziza – Priscilla, A Rainha do Deserto – O Musical

Márcio Sam – Um Grande Encontro – O Musical

Stepan Nercessian – O Rei do Rock

Tauã Delmiro – Bob Esponja – O Musical



MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MUSICAIS

Bruna Guerin – Kiss Me Kate! O Beijo da Megera

Fafy Siqueira – Kiss Me Kate! O Beijo da Megera

Larissa Carneiro – Um Grande Encontro – O Musical

Luciana Ramanzini – Codinome Daniel

Thais Piza – BeetleJuice – O Musical



MELHOR ATOR EM MUSICAIS

Beto Sargentelli – O Rei do Rock

Diego Martins – Priscilla, A Rainha do Deserto – O Musical

Eduardo Sterblitch – Beetlejuice – O Musical

Miguel Falabella – Kiss Me Kate! O Beijo da Megera

Tiago Barbosa – Iron - O Homem Da Máscara De Ferro



MELHOR ATRIZ EM MUSICAIS

Ana Luiza Ferreira – Beetlejuice – O Musical

Claudia Raia – Tarsila, a Brasileira

Fabi Bang – Cabaret – Kit Kat Club

Giulia Nadruz – Funny Girl A Garota Genial

Verónica Valenttino - Priscilla, A Rainha do Deserto – O Musical



MELHOR MUSICAL BRASILEIRO

Codinome Daniel – Núcleo Experimental

O Rei do Rock – H Produções Culturais e Turbilhão de Ideias

Tarsila, a Brasileira – Oito Graus, Raia Produções e Rega Início

Um Grande Encontro - O Musical – Rivadávia Comunicação, Miniatura9 e Religar Comunicações



MELHOR MUSICAL ESTRANGEIRO

Funny Girl, a Garota Genial - Barho Produções e 7.8 Produções Artísticas

Beetlejuice – O Musical - Artnic Entretenimento e Touché Entretenimento

Cabaret – Lolita e La Grange, Da Revista e Domínio Público

Priscilla, A Rainha do Deserto - IMM e EGG Entretenimento



NÚMEROS DE INDICAÇÕES

80 - A Década do Vale Tudo - Doc Musical – 01 indicação

Adorável Trapalhão – O Musical – 02 indicações

Beetlejuice - O Musical – 12 indicações

Bob Esponja, O Musical – 04 indicações

Cabaret – 10 indicações

Codinome Daniel – 04 indicações

Funny Girl, a Garota Genial – 06 indicações

Kiss Me Kate – 05 indicações

Iron - O Homem Da Máscara De Ferro – 02 indicações

Luther King – O Musical – 01 indicação

O Rei do Rock – 04 indicações

Priscilla, A Rainha do Deserto – 10 indicações

Tarsila, a Brasileira – 02 indicações

Uma Linda Mulher – O Musical – 04 indicações

Um Grande Encontro – O Musical – 08 indicações



LISTA DE INDICADOS – PROSA



MELHOR DESENHO DE LUZ EM PEÇA DE TEATRO

Cesar Pivetti – Palhaços

Guilherme Bonfanti – O Outro Borges

Wagner Freire – Primeiro Hamlet



MELHOR CENOGRAFIA EM PEÇA DE TEATRO

Fernando Passetti – Traidor

J. C. Serroni – Primeiro Hamlet

Márcio Medina – O Vazio na Mala

Natália Lana – Órfãos



MELHOR FIGURINO EM PEÇA DE TEATRO

Antonio Guedes – Traidor

Gabriel Villela – Primeiro Hamlet

Simone Mina – O Outro Borges



MELHOR DIREÇÃO EM PEÇA DE TEATRO

Debora Lamm – Gostava Mais dos Pais

Eduardo Tolentino de Araujo – Tio Vânia

Fernando Philbert – Órfãos

Gerald Thomas – Traidor

Victor Garcia Peralta – Sra. Klein



MELHOR DRAMATURGIA ORIGINAL EM PEÇA DE TEATRO

Claudia Mauro – A Vida Passou por Aqui

Nanna de Castro – O Vazio na Mala

Samir Yazbek – O Outro Borges



MELHOR ATOR COADJUVANTE EM PEÇA DE TEATRO

Caio Paduan – Palhaços

Elias Andreato – Primeiro Hamlet

Júlio Oliveira – The Boys in the Band – Os Garotos da Banda

Marcelo Ullmann – O nome do Bebê

Zé Carlos Machado – Tio Vânia



MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM PEÇA DE TEATRO

Camila Czerkes – Tio Vânia

Fernanda Vasconcellos – Sra. Klein

Kika Kalache – Sra. Klein

Luciana Carnieli – Primeiro Hamlet

Walderez de Barros – Tio Vânia



MELHOR ATOR EM PEÇA DE TEATRO

Brian Penido Ross – Tio Vânia

Chico Carvalho - Primeiro Hamlet

Ernani Moraes – Órfãos

José Rubens Chachá – Palhaços

Marco Nanini – Traidor



MELHOR ATRIZ EM PEÇA DE TEATRO

Ana Beatriz Nogueira – Sra. Klein

Anna Cecilia Junqueira – Tio Vânia

Bianca Bin – O Nome do Bebê

Helô Cintra Castilho – O Outro Borges

Noemi Marinho – O Vazio na Mala



MELHOR PEÇA DE TEATRO

O Vazio na Mala – Culturas em Movimento - Coletivo Artístico e Produção Cultural e SESI - SP

Gostava Mais dos Pais – Expressão Piccolo Produções

Primeiro Hamlet – BF Produções

Sra. Klein – Trocadilhos 1000 Produções Artísticas

Tio Vânia – Grupo Tapa

Traidor – Pequena Central

Órfãos – Palavra Z e Gaulia Teatro



NÚMEROS DE INDICAÇÕES

A Vida Passou por Aqui - 01 indicação

Garotos da Banda – 01 indicação

O Outro Borges – 04 indicações

O Nome do Bebê – 02 indicações

O Vazio na Mala – 04 indicações

Gostava mais dos Pais – 02 indicações

Primeiro HAMLET – 07 indicações

Tio Vânia – 07 indicações

Sra. Klein – 05 indicações

Traidor – 05 indicações

Órfãos – 04 indicações

