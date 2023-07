The 1980s Did Not End in the New Musical that Opens at Teatro Claro SP

After a successful season in Rio de Janeiro, the show 80. A Década do Vale Tudo - Doc.Musical opens at Teatro Claro SP on the 22nd of July. The show inaugurates the Movement for Accessibility, an initiative by the producer Brain+ in partnership with Rede D’or, with the objective of making Teatro Claro SP 100% accessible, with a sign language interpreter and audio description in all sessions.



Rescuing successes that marked the decade in Brazil and the world, the musical will have Sandra Sá as the protagonist and will be the first with a sign language interpreter and audio description in all sessions.

Doc.Musical is part of the series of hits that began with 60! Década de Arromba, with Wanderleia and 70? Decada do Divino Maravilhoso, with Baby do Brasil and Frenéticas. Doc.musical is a genre of musical theater created by director Frederico Reder and playwright Marcos Nauer.



photo by Carlos Gomes

Resgatando sucessos que marcaram a década no Brasil e no mundo, o musical terá Sandra Sá estreia como protagonista e será o primeiro com intérprete de libras e audiodescrição em todas as sessões.

Depois de uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro, o espetáculo 80. A Década do Vale Tudo - Doc.Musical estreia no Teatro Claro SP no próximo dia 22 de julho. O espetáculo inaugura o Movimento pela Acessibilidade, uma iniciativa da produtora Brain+ em parceria com a Rede D’or, com o objetivo de tornar o Teatro Claro SP 100% acessível, com intérprete de libras e audiodescrição em todas as sessões.

O Doc.Musical faz parte da série de sucessos que começou com 60! Década de Arromba, com Wanderleia e 70? Década do Divino Maravilhoso, com Baby do Brasil e Frenéticas. O Doc.musical é um gênero de teatro musical criado pelo diretor Frederico Reder e o dramaturgo Marcos Nauer.

Não importa quantos anos se passem, os anos 80 continuam na moda. A estética vibrante, os hits musicais e a atitude audaciosa continuam a encantar e conquistar um novo público. Os anos 80 estão totalmente representados em sua força, alegria e presença no espetáculo. Porque a década de 80 não acabou, está viva, dita moda, comportamento e a arte ainda hoje.

Como uma das pioneiras do movimento Black Rio, Sandra Sá se destacou como uma das vozes mais poderosas e representativas da década. A sua importância na década de 80 vai além de seu talento musical. Ela quebrou barreiras e estereótipos, tornando-se uma referência para mulheres na indústria musical. Sua presença no cenário artístico e sua música empoderadora abriram caminho para que outras artistas negras pudessem se expressar e ocupar seu espaço na mídia.

photo by Carlos Gomes

Com quase 10 toneladas de cenário, mais de 600 figurinos e 120 perucas, o palco será tomado por 30 artistas talentosos, entre músicos, atores e bailarinos, que trarão à vida momentos icônicos da década de 80.

Prepare-se para se emocionar com projeções de imagens originais de fatos históricos, clipes, telenovelas, programas de TV, filmes e reviver momentos marcantes como o lançamento do walkman e do primeiro computador, as fitas cassetes, o boom dos videogames, o primeiro Rock in Rio, o casamento de Principe Charles e Diana, o lançamento de filmes históricos, a inauguração da Marquês de Sapucaí, o adeus a Bob Marley, Elis Regina e Vinicius de Moraes, o fim da Ditadura, a Nova Constituição Brasileira e a queda do muro de Berlim.

Na trilha sonora a explosão da música, com Rita Lee, Gal Costa, Lulu Santos, Cazuza, Michael Jackson, Queen, Pink Floyd, Blitz, Titãs, RPM, Legião Urbana, Tim Maia, Madonna e muitos outros. E a emoção está garantida nos momentos mágicos das músicas infantis que ainda aquecem nossos corações.

Sandra Sá in her first musical

photo by Carlos Gomes

"Estou muito feliz com a minha estreia em um musical! É a primeira vez que faço teatro, então é uma experiência nova que abracei com muito carinho. Falar sobre a década de 80, que foi tão importante para mim e um marco na cultura, cujos aspectos nos inspiram até hoje, é muito especial. O elenco é talentosíssimo, as músicas escolhidas não podiam ser melhores, estou animadona para a galera assistir e fazer essa viagem no tempo com a gente!" diz Sandra Sá. A cantora nos brindará com seus clássicos inesquecíveis, como Bye Bye Tristeza, Joga Fora no Lixo, Olhos Coloridos e Solidão.

Marcos Nauer, o responsável pelo roteiro e o audiovisual do espetáculo diz “mergulhei fundo na história, resgatando fatos históricos e selecionando os maiores sucessos da época para encantar o público. Cada música escolhida é uma viagem no tempo, trazendo de volta a energia contagiante e o espírito irreverente dos anos 80.”

O projeto faz parte do gênero cênico DOC.MUSICAL, criado pela dupla Frederico Reder e Marcos Nauer que unem ferramentas do documentário, do teatro e da música para contar a história dos grandes momentos da humanidade. “A década de 80 é o período em que tudo podia, tudo valia a pena, por isso, o nosso título, A Década do Vale tudo. A ideia é podermos assistir aos melhores momentos de nossas vidas através desse elenco lindo de artistas, cantores e músicos. Vale a pena assistir, se divertir, dar risada e cantar, porque sempre vale ser feliz”, ressalta Frederico Reder.

Sinta a energia pulsante dos riffs de guitarra, o brilho inconfundível dos figurinos extravagantes, em uma explosão de cores e luzes que vai te transportar diretamente para a década onde Vale Tudo.

photo by Carlos Gomes





SERVIÇO:

80. A DÉCADA DO VALE TUDO - DOC. MUSICAL



Local: Teatro Claro São Paulo - R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia, São Paulo – SP.

Estreia: 22 de julho (sábado).

Temporada: até 3 de setembro.

Horário: Quinta às 20h / Sexta às 20h / Sábado às 16h e 21h / Domingo às15h e 19h /

Ingresso:Click Here

R$ 300,00 (Plateia Central) R$ 270,00 (Plateia Lateral) R$190,00 (Balcão Nobre) R$ 39,60 (Cadeirante e acompanhante plateia /Balcão)

Capacidade: 803 lugares

Classificação: 12 anos

Duração: 3 horas.

Ficha Técnica:

Dramaturgia e Pesquisa: Marcos Nauer

Direção Geral: Frederico Reder

Direção Musical: Jules Vandystadt

Direção de Movimento e Coreografia: Victor Maia

Figurinos: Bruno Perlatto

Cenário: Rogério Falcão e Guilherme Reis

Direção de Arte: Bárbara Lana

Direção Assistente: Giu Mallen

Assistente de Movimentos e Coreografias: Clara da Costa

Cenário Digital: MazeFX e Marcos Nauer

Visagismo: Alisson Rodrigues

Peruqueiro: André Góes

Desenho de Som: Thiago Chaves

Desenho de Luz: Sérgio Martins

Direção de Arte: Bárbara Lana

Direção de Produção: Fernando Campos e Juliana Reder

Direção de Marketing (Pré-produção): Luis Fernando Rodrigues

Direção de Marketing: Patricia Lacerda

Produção Executiva: Luana Simões

Company Manager e Produção: Allan Fernando

Assistente de Produção: Daniel Paz e Luziana Eleutério

Diretor de Palco: Gil Garcez

Direção Residente: Rodrigo Marcell

Maquinista: Ismael Jesus

Contrarregra: Diego Rodrigues

Contrarregra: Raphael Whaite

Operador de Som: Thiago Chaves

Microfonista/Roadie: Beatriz Martins

Assistente. Microfonista: Bruno Salles

Operador de Luz: Almir Rodrigues

Canhoneiros: Lucas Leony e Beto Nazario

Chefe de Camarim: Rodrigo Furlanetto

Camarins: Esthevão Laurentino, Alessandra Persan eBia Barbosa

Equipe de Perucaria: Paulo Azevedo e Cinthia Nunes

Diretor Técnico: Carlos Tibúrcio

Operador de Cenografia Digital: Cadré Fonseca

Designer Sênior: Alex Sevela

Produção de Pautas e Conteúdos: Allan Fernando

Editor de Vídeos para Mídia: Carlos Cavalcante

Assessoria de Imprensa: GMP Assessoria

Direção musical e arranjos: Jules Vandystadt

Assistente de direção musical, direção musical residente e regência: Vagner Mayer

Pianista ensaiador: Gabriel Fabbri

Orquestrações: Jules Vandystadt, Vagner Mayer, Thiago Trajano, Gilson Santos, Gessé Souza, Heberth Souza, Gustavo Salgado e Gabriel Fabbri

Figurinista: Bruno PerlattoAssistente de Figurino: Evelyn Cirne, Luísa Marques. Herbert Correia e Yasmin Joy

Elenco:

Sandra Sá, Ivanna Domenyco, Rosana Chayn, Jullie, Stacy Locatelli, Chelle, Vic Arantes, Fabi Figueiredo, Damiana Sadili, Elis Araújo, Giovana Zotti, Leandro Massaferri, Léo Araújo,Luan Carvalho, Beto Macedo, Rafa Diverse, Pedro Nasser, Manoel Victor, Madson de Paula, Felipe Miranda, Rodrigo Serphan.

Músicos:

Trompete e flugel e gaita: Guta Menezes, Baixo: Marcelo Bruno, Guitarra: Fill Mota, Cello: Saulo Vignoli, Bateria, bongô e pandeiro: Naife Simões, Violino: Paulo Viel, Sax e clarinete e flauta: Álvaro Wankawari, Piano 1: Wagner Mayer, Piano 2: Gabriel Fabbri.