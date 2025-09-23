AnnenMayKantereit Comes to Wiener Stadthalle

Get Access To Every Broadway Story



"Alles nix Konkretes": So hieß 2016 das erste Album der Kölner Band AnnenMayKantereit. Es hätte keinen besseren Titel geben können. Denn es gab ja damals tatsächlich keinen Karriereplan, das Motto war eher: erst mal machen, dem Vibe folgen, gucken, was passiert.

So hatten Christopher Annen (Gitarre), Henning May (Gesang) und Severin Kantereit (Schlagzeug) es bereits gehalten, als sie sich in der Schule kennenlernten und gemeinsam als Straßenmusiker auftraten, so blieb es, als sie frühe Songs bei YouTube veröffentlichten, ein erstes, heute längst vergriffenes Album selbst produzierten und schließlich 2015 eine Debüt-EP unter dem ebenfalls bezeichnenden Titel "Wird schon irgendwie gehen".

Und wie es ging: Was seitdem passiert ist, ist ganz und gar außergewöhnlich und – nun eben doch – eine der beeindruckendsten Karrieren im deutschen Pop der vergangenen Jahrzehnte. Seit der Gründung der Band im Jahre 2011 haben sich AnnenMayKantereit kontinuierlich vom Kölner Geheimtipp zu einer der erfolgreichsten Bands der Republik entwickelt, ohne jemals die Bodenhaftung zu verlieren.

Mit ihren bisherigen fünf Alben haben AnnenMayKantereit Gold- und Platinstatus erreicht, auf den größten Festivals gespielt; ihre Videos zu Songs wie "Barfuß am Klavier" , "3 Tage am Meer" oder "Oft gefragt" wurden über 1,4 Milliarden Mal auf YouTube geklickt. Sie haben 1,9 Millionen TikTok-Follower und über 1,4 Millionen bei Instagram, bei Spotify hören ihnen monatlich fünf Millionen Menschen zu.

Auch international haben sich AnnenMayKantereit große Fangemeinden in Ländern wie Mexiko, der Ukraine und der Türkei erspielt. Ihre gemeinsam mit Giant Rooks eingespielte Version von Suzanne Vegas Klassiker "Tom’s Diner" wurde in den USA mit Gold ausgezeichnet, die Band hat insgesamt über 400 Shows gespielt, zahlreiche Preise verliehen bekommen und sich im September 2023 mit einem ausverkauften Konzert im Kölner RheinEnergieSTADION einen Traum erfüllt.

Man könnte diese Auflistung fortsetzen, und dennoch würde man im Zusammenhang mit AnnenMayKantereit niemals ein Wort wie Superstars verwenden, obwohl sie das im Grunde natürlich längst sind.