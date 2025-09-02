First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Austria Awards; DIE KÖNIGINNEN Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Austria & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Austria Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Austria Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Drew Sarich
- A NIGHT ALONE WITH DREW SARICH
- Das Vindobona
35%
Moritz Mausser
- ROCK ME AMADEUS
- Ronacher
23%
Drew Sarich
- ROCK-MUSICAL
- Globe
10%
Nicolas Tenerani
- COME FLY WITH ME
- Das Vindobona
10%
Drew Sarich
- LASS UNS TRÄUMEN
- Theater Akzent
6%
Drew Sarich
- MUSICALSTARS SINGEN LEVAY
- Wiener Stadthalle
6%
Mark Seibert
- MUSICAL MOMENTS
- Theater im Park
6%
Drew Sarich
- DUTCH DIVAS AND FRIENDS
- Raimundtheater
3%Best Choreography Of A Play Or Musical
Till Nau
- CHESS
- Bühne Baden
48%
Natalie Holtom
- AUGUSTIN
- Musical Sommer Amstetten
20%
Sven Niemeyer
- BRIEFE VON RUTH
- Theater an der Wien
12%
Sabine Arthold
- FAME
- First Stage Theater Hamburg
8%
Sven Niemeyer
- HAIR
- Tiroler Landestheater
8%
Sven Niemeyer
- KEIN PARDON - DAS MUSCIAL
- First Stage Theater Hamburg
4%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Conny Lüders
- CHESS
- Bühne Baden
40%
Ales Valasek
- SWEENEY TODD
- Musiktheater Linz
20%
Claudio Pohle
- HAIR
- Tiroler Landestheater
20%
Aleksandra Kica
- AUGUSTIN
- Musical Sommer Amstetten
12%
Claudio Pohle
- BRIEFE VON RUTH
- Theater an der Wien
8%Best Direction Of A Musical
Andreas Gergen
- CHESS
- Bühne Baden
52%
Simon Eichenberger
- SWENEY TODD
- Musiktheater Linz
24%
Franziska Kuropka
- KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
16%
Philipp Moschitz
- BRIEFE VON RUTH
- Theater an der Wien
4%
Philipp Moschitz
- HAIR
- Tiroler Landestheater
4%Best Ensemble CHESS
- Bühne Baden
27%LA CAGE AUX FOLLES
- Volksoper
18%ROCK ME AMADEUS
- Ronacher
15%
SWEENEY TODD
- Musiktheater Linz
15%DAS PHANTOM
- Raimund
12%HAIR
- Tiroler Landestheater
6%AUGUSTIN
- Amstetten
3%BRIEFE VON RUTH
- Theater an der Wien
3%KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage
0Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Momme Hinrichs
- CHESS
- Bühne Baden
42%
Michael Grundner
- SWEENEY TODD
- Musiktheater Linz
31%
Franz Tscheck
- BRIEFE VON RUTH
- Theater an der Wien
27%
Felix Wienbürger
- KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
0Best Music Direction & Orchestra Performance
Orchester Bühne Baden
- CHESS
- Bühne Baden
52%
Victor Petrov
- CHESS
- Bühne Baden
24%
Heribert Pichler
- BRIEFE VON RUTH
- Theater an der Wien
12%
Tom Bitterlich
- SWWENEY TODD
- Musiktheater Linz
12%Best Musical ROCK ME AMADEUS
- Ronacher
30%CHESS
- Bühne Baden
18%PHANTOM OF THE OPERA
- Raimund Theater Wien
15%HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Vindobona
10%SWEENEY TODD
- Musiktheater Linz
10%LA CAGE AUX FOLLES
- Volksoper
8%BREIFE VON RUTH
- Theater an der Wien
5%DAS PHANTOM
- Raimund
5%AUGUSTIN
- Amstetten
0KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
0Best Performer In A Musical
Drew Sarich
- LA CAGE AUX FOLLES
- Volksoper
43%
Drew Sarich
- CHESS
- Bühne Baden
14%
Alexandra-Yoana Alexandrova
- SWEENEY TODD
- Musiktheater Linz
11%
Clemens Otto Bauer
- ROCK ME AMADEUS
- Ronacher
11%
Anton Zetterholm
- DAS PHANTOM
- Raimund
7%
Roy Goldman
- PHANTOM DER OPER
- Raimundtheater
7%
Ann Mandrella
- CHESS
- Bühne Baden
4%
Emily Mrosek
- BRIEFE VON RUTH
- Theater an der Wien
4%
Dorothea Maria Müller
- BRIEFE VON RUTH
- Theater an der Wien
0
Drew Sarich
- FOLLIES
- Volksoper
0
Femke Soetenga
- CHESS
- Bühne Baden
0
Karsten Kenzel
- SWEENEY TODD
- Musiktheater Linz
0
Matthias Trattner
- AUGUSTIN
- Amstetten
0
Philip Rakoczy
- KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
0
Simon Stockinger
- AUGUSTIN
- Amstetten
0Best Performer In A Play
Andrea Ostermann
- THE VISIT
- Überall Theater
81%
Christian Schiesser
- CAN'T PAY? WON'T PAY
- Theater Forum Schwechat
14%
Nina Fog
- GEWEBEPROBEN
- Blickle Raum/Ursula Blickle Stiftung
6%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Charles Quiggin
- SWEENEY TODD
- Musiktheater Linz
62%
Matthias Engelmann
- BRIEFE VON RUTH
- Theater an der Wien
33%
Felix Wienbürger
- KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
5%Best Supporting Performer In A Musical
Alex Melcher
- ROCK.ME AMADEUS
- Ronacher
27%
Michael Konicek
- CHESS
- Bühne Baden
27%
Enrico Treuse
- SWEENEY TODD
- Musiktheater Linz
13%
Stefanie Dietrich
- FOLLIES
- Volksoper
13%
Charles Kreische
- ROCK ME AMADEUS
- Ronacher Wien
10%
Reinwald Kranner
- CHESS
- Bühne Baden
7%
Georgij Makazaria
- CHESS
- Bühne Baden
3%
Alexandra Flood
- FOLLIES
- Volksoper
0
Boris Pfeifer
- CHESS
- Bühne Baden
0
Jan-Eike Majert
- BRIEFE VON RUTH
- Theater an der Wien
0Favorite Local Theatre
Bühne Baden
34%
Ronacher
21%
Raimund Theater
17%
Das Vindobona
14%
Kammeroper Theater an der Wien
7%
Musiktheater Linz
3%
Voksoper Wien
3%
First Stage Theater Hamburg
0