 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Austria Awards; DIE KÖNIGINNEN Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Nov. 30, -0001
Click Here for More on BWW Regional Awards
First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Austria Awards; DIE KÖNIGINNEN Leads Best Musical! Image
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Austria Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

Vote Now

2025 BroadwayWorld Austria Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Drew Sarich - A NIGHT ALONE WITH DREW SARICH - Das Vindobona 35%

Moritz Mausser - ROCK ME AMADEUS - Ronacher 23%

Drew Sarich - ROCK-MUSICAL - Globe 10%

Nicolas Tenerani - COME FLY WITH ME - Das Vindobona 10%

Drew Sarich - LASS UNS TRÄUMEN - Theater Akzent 6%

Drew Sarich - MUSICALSTARS SINGEN LEVAY - Wiener Stadthalle 6%

Mark Seibert - MUSICAL MOMENTS - Theater im Park 6%

Drew Sarich - DUTCH DIVAS AND FRIENDS - Raimundtheater 3%

Best Choreography Of A Play Or Musical
Till Nau - CHESS - Bühne Baden 48%

Natalie Holtom - AUGUSTIN - Musical Sommer Amstetten 20%

Sven Niemeyer - BRIEFE VON RUTH - Theater an der Wien 12%

Sabine Arthold - FAME - First Stage Theater Hamburg 8%

Sven Niemeyer - HAIR - Tiroler Landestheater 8%

Sven Niemeyer - KEIN PARDON - DAS MUSCIAL - First Stage Theater Hamburg 4%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Conny Lüders - CHESS - Bühne Baden 40%

Ales Valasek - SWEENEY TODD - Musiktheater Linz 20%

Claudio Pohle - HAIR - Tiroler Landestheater 20%

Aleksandra Kica - AUGUSTIN - Musical Sommer Amstetten 12%

Claudio Pohle - BRIEFE VON RUTH - Theater an der Wien 8%

Best Direction Of A Musical
Andreas Gergen - CHESS - Bühne Baden 52%

Simon Eichenberger - SWENEY TODD - Musiktheater Linz 24%

Franziska Kuropka - KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 16%

Philipp Moschitz - BRIEFE VON RUTH - Theater an der Wien 4%

Philipp Moschitz - HAIR - Tiroler Landestheater 4%

Best Ensemble
CHESS - Bühne Baden 27%

LA CAGE AUX FOLLES - Volksoper 18%

ROCK ME AMADEUS - Ronacher 15%

SWEENEY TODD - Musiktheater Linz 15%

DAS PHANTOM - Raimund 12%

HAIR - Tiroler Landestheater 6%

AUGUSTIN - Amstetten 3%

BRIEFE VON RUTH - Theater an der Wien 3%

KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage 0

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Momme Hinrichs - CHESS - Bühne Baden 42%

Michael Grundner - SWEENEY TODD - Musiktheater Linz 31%

Franz Tscheck - BRIEFE VON RUTH - Theater an der Wien 27%

Felix Wienbürger - KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 0

Best Music Direction & Orchestra Performance
Orchester Bühne Baden - CHESS - Bühne Baden 52%

Victor Petrov - CHESS - Bühne Baden 24%

Heribert Pichler - BRIEFE VON RUTH - Theater an der Wien 12%

Tom Bitterlich - SWWENEY TODD - Musiktheater Linz 12%

Best Musical
ROCK ME AMADEUS - Ronacher 30%

CHESS - Bühne Baden 18%

PHANTOM OF THE OPERA - Raimund Theater Wien 15%

HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Vindobona 10%

SWEENEY TODD - Musiktheater Linz 10%

LA CAGE AUX FOLLES - Volksoper 8%

BREIFE VON RUTH - Theater an der Wien 5%

DAS PHANTOM - Raimund 5%

AUGUSTIN - Amstetten 0

KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 0

Best Performer In A Musical
Drew Sarich - LA CAGE AUX FOLLES - Volksoper 43%

Drew Sarich - CHESS - Bühne Baden 14%

Alexandra-Yoana Alexandrova - SWEENEY TODD - Musiktheater Linz 11%

Clemens Otto Bauer - ROCK ME AMADEUS - Ronacher 11%

Anton Zetterholm - DAS PHANTOM - Raimund 7%

Roy Goldman - PHANTOM DER OPER - Raimundtheater 7%

Ann Mandrella - CHESS - Bühne Baden 4%

Emily Mrosek - BRIEFE VON RUTH - Theater an der Wien 4%

Dorothea Maria Müller - BRIEFE VON RUTH - Theater an der Wien 0

Drew Sarich - FOLLIES - Volksoper 0

Femke Soetenga - CHESS - Bühne Baden 0

Karsten Kenzel - SWEENEY TODD - Musiktheater Linz 0

Matthias Trattner - AUGUSTIN - Amstetten 0

Philip Rakoczy - KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 0

Simon Stockinger - AUGUSTIN - Amstetten 0

Best Performer In A Play
Andrea Ostermann - THE VISIT - Überall Theater 81%

Christian Schiesser - CAN'T PAY? WON'T PAY - Theater Forum Schwechat 14%

Nina Fog - GEWEBEPROBEN - Blickle Raum/Ursula Blickle Stiftung 6%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Charles Quiggin - SWEENEY TODD - Musiktheater Linz 62%

Matthias Engelmann - BRIEFE VON RUTH - Theater an der Wien 33%

Felix Wienbürger - KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 5%

Best Supporting Performer In A Musical
Alex Melcher - ROCK.ME AMADEUS - Ronacher 27%

Michael Konicek - CHESS - Bühne Baden 27%

Enrico Treuse - SWEENEY TODD - Musiktheater Linz 13%

Stefanie Dietrich - FOLLIES - Volksoper 13%

Charles Kreische - ROCK ME AMADEUS - Ronacher Wien 10%

Reinwald Kranner - CHESS - Bühne Baden 7%

Georgij Makazaria - CHESS - Bühne Baden 3%

Alexandra Flood - FOLLIES - Volksoper 0

Boris Pfeifer - CHESS - Bühne Baden 0

Jan-Eike Majert - BRIEFE VON RUTH - Theater an der Wien 0

Favorite Local Theatre
Bühne Baden 34%

Ronacher 21%

Raimund Theater 17%

Das Vindobona 14%

Kammeroper Theater an der Wien 7%

Musiktheater Linz 3%

Voksoper Wien 3%

First Stage Theater Hamburg 0

Wrong region? Click here.


Need more Austria Theatre News in your life?
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...


Videos