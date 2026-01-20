Broadway Grosses: Week Ending 1/18/26

Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 1/18/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Up for the week by attendance (% of capacity)
Down for the week by attendance (% of capacity)
This week (week ending 1/18/2026), 31 shows played on Broadway, with 274,663 tickets sold and a total gross of $34,695,615. The average ticket price was $126.32. The number of shows remained the same as last week. Overall capacity utilization was 92.56%.
Attendance increased by 0.64% compared to last week.
Overall grosses rose 1.09% compared to last week.
The average ticket price of $126.32 was $0.56 higher than last week.
Top 5 by This Week Gross
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $2,652,673
- HAMILTON: $2,194,605
- WICKED: $1,942,600
- MAMMA MIA!: $1,941,845
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $1,743,983
Bottom 5 by This Week Gross
- MARJORIE PRIME ($388,374)
- LIBERATION ($526,212)
- JUST IN TIME ($544,378)
- BUG ($573,302)
- ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION ($607,175)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- BUG: $255,972
- MAMMA MIA!: $164,296
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $155,391
- OH, MARY!: $129,625
- HELL'S KITCHEN: $127,227
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- JUST IN TIME ($-911,970)
- WICKED ($-132,300)
- LIBERATION ($-112,823)
- THE GREAT GATSBY ($-74,346)
- THE LION KING ($-39,595)
Top 5 by Average Ticket Price
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $207.69
- HAMILTON: $205.08
- MAMMA MIA!: $160.88
- CHESS: $157.79
- OH, MARY!: $156.09
Bottom 5 by Average Ticket Price
- LIBERATION ($70.98)
- ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION ($78.72)
- ALADDIN ($82.42)
- MARJORIE PRIME ($86.96)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL ($95.51)
Top 5 by % of Total Seats Filled
- HAMILTON: 101%
- HADESTOWN: 100.4%
- WICKED: 100%
- MAMMA MIA!: 100%
- RAGTIME: 99.8%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- CHICAGO (75.5%)
- SIX: THE MUSICAL (79.1%)
- ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION (81%)
- HELL'S KITCHEN (82.4%)
- THE GREAT GATSBY (83%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- BUG: 1137
- MJ: 677
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: 569
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: 536
- HELL'S KITCHEN: 434
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- THE GREAT GATSBY (-937)
- JUST IN TIME (-575)
- ALADDIN (-325)
- OEDIPUS (-321)
- CHESS (-287)
