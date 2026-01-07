Ariana Grande, Jessie Buckley, & More Receive Nominations for SAG's Actor Awards

The 32nd Annual Actor Awards will stream live globally on Netflix Sunday, Mar. 1, 2026, at 8 p.m. ET / 5 p.m. PT from the Shrine Auditorium & Expo Hall.
Ariana Grande, Jessie Buckley, Ethan Hawke, and more have received nominations for their performances in Wicked: For Good, Hamnet, and Blue Moon at SAG-AFTRA's 32nd Annual Actor Awards.
The annual awards celebrate outstanding motion picture and television performances from the previous calendar year and are the only top industry honors where actors vote on actors.
Other notable nominees include Kate Hudson, who received a nomination for Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role for the musical Song Sung Blue. In the realm of television, Tony Award winner Sarah Snook received a nomination for All Her Fault, Tony nominee Billy Crudup was nominated for The Morning Show, Tony nominee Jean Smart was nominated for Hacks, and Tony winner Martin Short was nominated for Only Murders in the Building.
Additionally, actor Harrison Ford will be presented with the SAG-AFTRA Life Achievement Award, the union’s highest honor. Check out the full list of nominations below.
TIMOTHÉE CHALAMET / Marty Mauser - "MARTY SUPREME"
Leonardo DiCaprio / Bob - "ONE BATTLE AFTER ANOTHER"
Ethan Hawke / Lorenz Hart - "BLUE MOON"
Michael B. Jordan / Smoke/Stack - "SINNERS"
JESSE PLEMONS / Teddy - "BUGONIA"
Jessie Buckley / Agnes - "HAMNET"
Rose Byrne / Linda - "IF I HAD LEGS I'D KICK YOU"
Kate Hudson / Claire - "SONG SUNG BLUE"
CHASE INFINITI / Willa - "ONE BATTLE AFTER ANOTHER"
Emma Stone / Michelle - "BUGONIA"
MILES CATON / Sammie Moore - "SINNERS"
Benicio Del Toro / Sensei Sergio St. Carlos - "ONE BATTLE AFTER ANOTHER"
JACOB ELORDI / The Creature - "FRANKENSTEIN"
Paul Mescal / Will - "HAMNET"
Sean Penn / Col. Steven J. Lockjaw - "ONE BATTLE AFTER ANOTHER"
ODESSA A’ZION / Rachel Mizler - "MARTY SUPREME"
Ariana Grande / Glinda - "WICKED: FOR GOOD"
Amy Madigan / Gladys - "WEAPONS"
Wunmi Mosaku / Annie - "SINNERS"
TEYANA TAYLOR / Perfidia - "ONE BATTLE AFTER ANOTHER"
FRANKENSTEIN
David Bradley / Blind Man
CHRISTIAN CONVERY / Young Victor Frankenstein
Charles Dance / Leopold Frankenstein
JACOB ELORDI / The Creature
MIA GOTH / Elizabeth/Claire Frankenstein
Oscar Isaac / Victor Frankenstein
FELIX KAMMERER / William Frankenstein
LARS MIKKELSEN / Capt. Anderson
Christoph Waltz / Harlander
HAMNET
JOE ALWYN / Bartholomew
Jessie Buckley / Agnes
Noah Jupe / Hamlet
Paul Mescal / Will
Emily Watson / Mary
MARTY SUPREME
ODESSA A'ZION / Rachel Mizler
Sandra Bernhard / Judy
TIMOTHÉE CHALAMET / Marty Mauser
Emory Cohen / Ira Mizler
Fran Drescher / Rebecca Mauser
ABEL FERRARA / Ezra Mishkin
Penn Jillette / Hoff
KOTO KAWAGUCHI / Koto Endo
Luke Manley / Dion Galanis
TYLER OKONMA / Wally
KEVIN O'LEARY / Milton Rockwell
Gwyneth Paltrow / Kay Stone
GÉZA RÖHRIG / Béla Kletzki
LARRY RATSO SLOMAN / Murray Norkin
ONE BATTLE AFTER ANOTHER
Benicio Del Toro / Sensei Sergio St. Carlos
Leonardo DiCaprio / Bob
REGINA HALL / Deandra
CHASE INFINITI / Willa
Sean Penn / Col. Steven J. Lockjaw
TEYANA TAYLOR / Perfidia
SINNERS
MILES CATON / Sammie Moore
Buddy Guy / Old Sammie
Michael B. Jordan / Smoke/Stack
Jayme Lawson / Pearline
Delroy Lindo / Delta Slim
Omar Miller / Cornbread
Wunmi Mosaku / Annie
JACK O'CONNELL / Remmick
Hailee Steinfeld / Mary
F1
FRANKENSTEIN
MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING
ONE BATTLE AFTER ANOTHER
SINNERS
Jason Bateman / Vince Friedkin - "BLACK RABBIT"
OWEN COOPER / Jamie Miller - "ADOLESCENCE"
Stephen Graham / Eddie Miller - "ADOLESCENCE"
Charlie Hunnam / Ed Gein - "MONSTER: THE ED GEIN STORY"
Matthew Rhys / Nile Jarvis - "THE BEAST IN ME"
Claire Danes / Agatha Wiggs - "THE BEAST IN ME"
Erin Doherty / Briony Ariston - "ADOLESCENCE"
Sarah Snook / Marissa Irvine - "ALL HER FAULT"
CHRISTINE TREMARCO / Manda Miller - "ADOLESCENCE"
Michelle Williams / Molly - "DYING FOR SEX"
Sterling K. Brown / Agent Xavier Collins - "PARADISE"
Billy Crudup / Cory Ellison - "THE MORNING SHOW"
Walton Goggins / Rick Hatchett - "THE WHITE LOTUS"
Gary Oldman / Jackson Lamb - "SLOW HORSES"
Noah Wyle / Dr. Michael "Robby" Robinavitch - "THE PITT"
BRITT LOWER / Helly - "SEVERANCE"
Parker Posey / Victoria Ratliff - "THE WHITE LOTUS"
Keri Russell / Kate Wyler - "THE DIPLOMAT"
Rhea Seehorn / Carol - "PLURIBUS"
Aimee Lou Wood / Chelsea - "THE WHITE LOTUS"
Ike Barinholtz / Sal Saperstein - "THE STUDIO"
Adam Brody / Noah Roklov - "NOBODY WANTS THIS"
Ted Danson / Charles Nieuwendyk - "A MAN ON THE INSIDE"
Seth Rogen / Matt Remick - "THE STUDIO"
Martin Short / Oliver Putnam - "ONLY MURDERS IN THE BUILDING"
Kathryn Hahn / Maya Mason - "THE STUDIO"
CATHERINE O'HARA / Patty Leigh - "THE STUDIO"
Jenna Ortega / Wednesday Addams - "WEDNESDAY"
Jean Smart / Deborah Vance - "HACKS"
Kristen Wiig / Maxine Simmons - "PALM ROYALE"
THE DIPLOMAT
ALI AHN / Eidra Park
Penny Downie / Frances Munning
Rosaline Elbay / Nora Koriem
Ato Essandoh / Stuart Hayford
David Gyasi / Foreign Secretary Austin Dennison
Rory Kinnear / Prime Minister Nicol Trowbridge
Nana Mensah / Billie Appiah
GRAHAM MILLER / Neil Barrow
Keri Russell / Kate Wyler
Rufus Sewell / Hal Wyler
LANDMAN
PAULINA CHÁVEZ / Ariana
Mark Collie / Sheriff Walt Joeberg
SAM ELLIOTT / T.L. Norris
Colm Feore / Nathan
Andy Garcia / Gallino
James Jordan / Dale Bradley
Ali Larter / Angela Norris
JACOB LOFLAND / Cooper Norris
CALEB MARTIN / Ben "BR" Reynolds
Demi Moore / Cami Miller
MICHELLE RANDOLPH / Ainsley Norris
MUSTAFA SPEAKS / Boss
Billy Bob Thornton / Tommy Norris
KAYLA WALLACE / Rebecca Falcone
THE PITT
AMIELYNN ABELLERA / Nurse Perlah Alawi
SHABANA AZEEZ / Med Student Victoria Javadi
Patrick Ball / Dr. Frank Langdon
Isa Briones / Dr. Trinity Santos
JALEN Thomas Brooks / Nurse Mateo Diaz
TAYLOR DEARDEN / Dr. Mel King
Fiona Dourif / Dr. Cassie McKay
SUPRIYA GANESH / Dr. Samira Mohan
Joanna Going / Theresa Saunders
GERRAN HOWELL / Med Student Dennis Whitaker
Michael Hyatt / Gloria
Tracy Ifeachor / Dr. Heather Collins
Katherine LaNasa / Charge Nurse Dana Evans
KRYSTEL V. MCNEIL / Kiara Alfaro
Brandon Mendez Homer / Nurse Donnie Donahue
ALEXANDRA METZ / Dr. Yolanda Garcia
TRACY VILAR / Lupe Perez
Kristin Villanueva / Nurse Princess Dela Cruz
Noah Wyle / Dr. Michael "Robby" Robinavitch
SEVERANCE
Patricia Arquette / Harmony Cobel
SARAH BOCK / Miss Huang
Michael Chernus / Ricken
ZACH CHERRY / Dylan
DICHEN LACHMAN / Ms. Casey
BRITT LOWER / Helly
DARRI ÓLAFSSON / Drummond
Adam Scott / Mark
Tramell Tillman / Milchick
Jen Tullock / Devon
John Turturro / Irving
Christopher Walken / Burt
THE WHITE LOTUS
Leslie Bibb / Kate Bohr
Carrie Coon / Laurie Duffy
NICHOLAS DUVERNAY / Zion Lindsey
ARNAS FEDARAVIČIUS / Valentin
CHRISTIAN FRIEDEL / Fabian
Scott Glenn / Jim Hollinger
Walton Goggins / Rick Hatchett
JON GRIES / Gary/Greg Hunt
DOM HETRAKUL / Pornchai
SARAH CATHERINE HOOK / Piper Ratliff
Jason Isaacs / Timothy Ratliff
YURI KOLOKOLNIKOV / Vlad
JULIAN KOSTOV / Aleksei
CHARLOTTE LE BON / Chloe
LALISA MANOBAL / Mook
MICHELLE MONAGHAN / Jaclyn Lemon
SAM NIVOLA / Lochlan Ratliff
MORGANA O'REILLY / Pam
LEK PATRAVADI / Sritala
SHALINI PEIRIS / Amrita
Parker Posey / Victoria Ratliff
Sam Rockwell / Frank
Natasha Rothwell / Belinda Lindsey
Patrick Schwarzenegger / Saxon Ratliff
TAYME THAPTHIMTHONG / Gaitok
Aimee Lou Wood / Chelsea
ABBOTT ELEMENTARY
QUINTA BRUNSON / Janine Teagues
WILLIAM STANFORD DAVIS / Mr. Johnson
JANELLE JAMES / Ava Coleman
Chris Perfetti / Jacob Hill
Sheryl Lee Ralph / Barbara Howard
Lisa Ann Walter / Melissa Schemmenti
Tyler James Williams / Gregory Eddie
THE BEAR
LIONEL BOYCE / Marcus Brooks
LIZA COLÓN-ZAYAS / Bettina "Tina" Marrero
Ayo Edebiri / Sydney Adamu
Abby Elliott / Natalie "Sugar" Berzatto
Edwin Lee Gibson / Ebraheim
COREY HENDRIX / Gary "Sweeps" Woods
ANDREW LOPEZ / Garrett
MATTY MATHESON / Neil Fak
Ebon Moss-Bachrach / Richard "Richie" Jerimovich
Oliver Platt / Uncle Jimmy
Sarah Ramos / Jessica
RICKY STAFFIERI / Theodore Fak
JEREMY ALLEN WHITE / Carmen "Carmy" Berzatto
HACKS
Rose Abdoo / Josefina
Dan Bucatinsky / Rob
Carl Clemons-Hopkins / Marcus Vaughan
PAUL W. DOWNS / Jimmy Lusaque, Jr.
HANNAH EINBINDER / Ava Daniels
Mark Indelicato / Damien
Jean Smart / Deborah Vance
MEGAN STALTER / Kayla Schaeffer
Michaela Watkins / Stacey
ONLY MURDERS IN THE BUILDING
Michael Cyril Creighton / Howard Morris
Beanie Feldstein / Thē
JERMAINE FOWLER / Randall
Selena Gomez / Mabel Mora
Jackie Hoffman / Uma Heller
Steve Martin / Charles-Haden Savage
Martin Short / Oliver Putnam
Dianne Wiest / Rainey
THE STUDIO
Ike Barinholtz / Sal Saperstein
Kathryn Hahn / Maya Mason
CATHERINE O'HARA / Patty Leigh
Seth Rogen / Matt Remick
CHASE SUI WONDERS / Quinn Hackett
ANDOR
LANDMAN
THE LAST OF US
SQUID GAME
STRANGER THINGS
Videos