Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld UK / West End Awards

Voting continues through December 31, 2025.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld UK / West End Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
Accessibility Champion
David Bellwood - Shakespeare's Globe 44%
Louise Perry - Chickenshed Theatre 34%
Athena Stevens 22%
Best Choreography of a New Production of a Play or Musical
Dominic Kelly - THE GREAT GATSBY - London Coliseum 23%
Shelley Maxwell - THE HARDER THEY COME - Stratford East 20%
Anjali Mehra - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 17%
Jennifer Rooney - FOLLIES - Northern Ireland Opera 11%
Chris Whittaker - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 10%
Kemi Durosinmi - 54.60 AFRICA - Arcola Theatre 8%
Daniela Poch - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 6%
Emily Jane Boyle - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 5%
Best Concert Production
SOMETHING ROTTEN IN CONCERT Theatre Royal Drury Lane 55%
Melissa Errico'S SONDHEIM IN THE CITY Cadogan Hall 28%
SWAG AGE IN CONCERT Gillian Lynne Theatre 17%
Best Costume Design of a New Production of a Play or Musical
Sascha Gilmour - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 17%
David Woodhead - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 14%
Cameron Menzies & Gillian Lennox - FOLLIES - Northern Ireland Opera 9%
Yvonne Milnes and Peter McKintosh - TOP HAT - Chichester Festival Theatre 9%
Hannah Schmidt - THE PASSENGER - Finborough Theatre 9%
Alex Berry - INTIMATE APPAREL - National Theatre 8%
Frankie Bradshaw - ALTERATIONS - National Theatre 8%
Robert Innes Hopkins - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 6%
Ruth Hall - ANNA KARENINA - Chichester Festival Theatre 6%
Julia Pschedezki - SAVING MOZART - The Other Palace 6%
Delyth Evans - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 5%
Verity Johnson - IVORIES - The Old Red Lion 4%
Best Dance Performance
Ivana Bueno - NUTCRACKER - London Coliseum 58%
Aitor Arrieta - THE FORSYTHE PROGRAMME - Sadler's Wells 22%
Sangeun Lee - THE FORSYTHE PROGRAMME - Sadler's Wells 21%
Best Dance Production
Romeo and Juliet Royal Ballet & Opera 42%
Cinderella Birmingham Hippodrome 30%
Our Mighty Groove Sadler's Wells East 28%
Best Direction of a New Production of a Musical
Matthew Xia - THE HARDER THEY COME - Stratford East 22%
Andy Fickman - 13 GOING ON 30 - Manchester Opera House 21%
Paul Hart - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 16%
Mehmet Ergen - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 9%
Dean Johnson - THEO IN BETWEEN - Leeds Carriageworks Theatre 9%
Cameron Menzies - FOLLIES - Northern Ireland Opera 9%
Debbie Isitt - MILITARY WIVES - York Theatre Royal 8%
Tara Noonan - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 7%
Best Direction of a New Production of a Play
Ellie Hurt - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 13%
Merle Wheldon - THE WATCH - The Glitch 9%
Anastasia Bunce - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 7%
Milli Bhatia - SPEED - Bush Theare 7%
Tom Littler - TWELFTH NIGHT - Orange Tree Theatre 6%
Ché Walker - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 6%
Tristan Fynn Aidenu - PIG HEART BOY - Unicorn Theatre 6%
Lynette Linton - INTIMATE APPAREL - National Theatre 5%
Tim Supple - THE PASSENGER - Finborough Theatre 5%
Andrew Panton - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 5%
Lynette Linton - ALTERATIONS - National Theatre 4%
Jane Thornton - ONE PUNCH - Home Manchester 4%
Femi Elufowoju Jr. - 54.60 AFRICA - Arcola Theatre 3%
Nathan Crossan-Smith - THE WALRUS HAS A RIGHT TO ADVENTURE - Liverpool Everyman 3%
Ché Walker - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 3%
Lu Kemp - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 2%
Caroline Guiela Nguyen - LACRIMA - Barbican Theatre 2%
Georgie Rankcom - IVORIES - The Old Red Lion 2%
Lucy Bailey - CLIVE - Arcola Theatre 2%
Colin Watkeys - CLARIE DOWIE'S SWANSONG - Finborough Theatre 2%
Katharine Farmer - HEISENBERG - Arcola Theatre 1%
Dadiow Lin - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 1%
Nathaniel Brimmer-Beller & Phoebe Rowell John - PORT CITY SIGNATURE - The Hope Theatre 1%
Ross Gaynor - MEN'S BUSINESS - Finborough Theatre 1%
Best Immersive Event
SUGARBYE - Tobacco Factory 57%
DARKFIELD - Queen Elizabeth Olympic Park 43%
Best Leading Performer in a New Production of a Musical
Lucie Jones - 13 GOING ON 30 - Manchester Opera House 29%
Natey Jones - THE HARDER THEY COME - Stratford East 21%
Eleni Chivers - THEO IN BETWEEN - Leeds Carriageworks Theatre 16%
Martha Kirby - THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 10%
Adam Davidson - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 9%
Lulu-Mae Pears - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 9%
Guy Woolf - THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 6%
Best Leading Performer in a New Production of a Play
Joe Locke - CLARKSTON - Trafalgar Theatre 25%
Alicia Forde - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 12%
Samantha Ipema - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 7%
Arinze Kene - ALTERATIONS - National Theatre 6%
Emilio Encinoso-Gil - THE HIGHWAYMAN - Shakespeare North Playhouse 6%
Audrey Brisson - PIAF - Watermill Theatre 5%
Ché Walker - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 4%
Natalie Dormer - ANNA KARENINA - Chichester Festival Theatre 4%
Alasdair Buchan - THAT BASTARD, PUCCINI! - Park Theatre 3%
Robert Neumark Jones - THE PASSENGER - Finborough Theatre 3%
Sandy Grierson - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 3%
Shiloh Coke - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 3%
Helen Carter - SHIRLEY VALENTINE - Liverpool Everyman 3%
Orla O'Sullivan - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 2%
William Gaunt - THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 2%
Athena Stevens - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
Martin O'Connor - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 2%
Georgie Henley - TARANTULA - Arcola Theatre 2%
Claire Dowie - CLAIRE DOWIE'S SWANSONG - Finborough Theatre 1%
Louis Davison - THE POLTERGEIST - Arcola Theatre 1%
Kara Wilson - BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 1%
Ruairi Conaghan - LIES WHERE IT FALLS - Finborough Theatre 1%
Daniel Neil Ash - IVORIES - The Old Red Lion 1%
Faline England - HEISENBERG - Arcola Theatre 1%
Sam Bampoe-Parry - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 1%
Best Lighting Design of a New Production of a Play or Musical
Rory Beaton - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 13%
Jack Hathaway - THE WATCH - The Glitch 8%
David Howe - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 7%
Jai Majoria - INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 7%
Hugo Dodsworth - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 6%
Jessica Hung Yan Hun - SPEED - Bush Theatre 6%
Abraham Walkling-Lea - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 6%
Jonathan Chan - THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 5%
Lizzie Powell - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 5%
Andrew Caddies - PETER PAN - Chickenshed Theatre 4%
Rory Beaton - MILITARY WIVES - York Theatre Royal 4%
Alex Forey - RUN SISTER RUN - Arcola Theatre 4%
Mattis Larson - THE PASSENGER - Finborough Theatre 3%
Ciarán Cunningham - TARANTULA - Arcola Theatre 3%
Skylar Turnbull Hurd - IVORIES - The Old Red Lion 3%
Juliette Demoulin - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 3%
Venus Raven - BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 3%
Mark Dymock - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
Arnim Friess - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 2%
Jess F. Kane - MEN'S BUSINESS - Finborough Theatre 1%
Chris Davey - CLIVE - Arcola Theatre 1%
Christopher Corner - LIES WHERE IT FALLS - Finborough Theatre 1%
Jonathan Simpson - THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 1%
Best Musical Direction of a New Production of a Play or Musical
Ashton Moore - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 15%
Jordan Li-Smith - THEO IN BETWEEN - Leeds Carriageworks Theatre 15%
ELLIE VERKERK-Hughes - THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 14%
XANA - ALTERATIONS - National Theatre 12%
XANA - INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 12%
Greg Arrowsmith - FOLLIES - Northern Ireland Opera 11%
Eli Younger - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 9%
Oliver Searle - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 8%
Louis Abbott - KELI - Scottish Tour 4%
Best New Production of a Musical
13 GOING ON 30 - Manchester Opera House 21%
THE HARDER THEY COME - Stratford East 20%
JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 16%
THEO IN BETWEEN - Leeds Carriageworks Theatre 10%
CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 9%
THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 8%
FOLLIES - Northern Ireland Opera 7%
MILITARY WIVES - York Theatre Royal 5%
THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 5%
Best New Production of a Play
ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 12%
DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 10%
THE WATCH - The Glitch 7%
SPEED - Bush Theatre 5%
ALTERATIONS - National Theatre 5%
BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 5%
INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 5%
PIAF - Watermill Theatre 4%
THE PASSENGER - Finborough Theatre 4%
EVERY BRILLIANT THING - @sohoplace 4%
PETER PAN - Chickenshed Theatre 3%
THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 3%
PIG HEART BOY - Unicorn Theatre 3%
SHIRLEY VALENTINE - Liverpool Everyman 3%
THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 3%
MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 3%
BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 3%
THE WALRUS HAS A RIGHT TO ADVENTURE - Liverpool Everyman 2%
DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
TARANTULA - Arcola Theatre 2%
THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 1%
THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 1%
THE MAIDS - Reading Rep Theatre 1%
IVORIES - The Old Red Lion 1%
BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 1%
Best New Regional or Touring Production
ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 20%
THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 13%
FOLLIES - Northern Ireland Opera 12%
PIAF - Watermill Theatre 11%
BECOMING NANCY - Birmingham Rep and Tour 10%
PIG HEART BOY - Unicorn Theatre 10%
THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 9%
THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 8%
NORTH BY NORTHWEST - Tour 6%
Best Opera Performance
Anna Sideris - JANE EYRE - Arcola Theatre 32%
Anna Netrebko - TOSCA - Royal Ballet And Opera 30%
Laura Mekhail - JANE EYRE - Arcola Theatre 24%
Hector Bloggs - JANE EYRE - Arcola Theatre 15%
Best Opera Production
JANE EYRE - Arcola Theatre 50%
TOSCA - Royal Ballet And Opera 28%
SAUL - Glyndebourne 21%
Best Performance By An Understudy/Alternate in Any Play or Musical
Aimée Fisher - THE GREAT GATSBY - London Coliseum 39%
Rachel Seirian - CLUELESS - Trafalgar Theatre 28%
George Crawford - THE GREAT GATSBY - London Coliseum 20%
Callum Bultitude - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 13%
Best Set Design of a New Production of a Play or Musical
Sasha Gilmour - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 13%
David Woodhead - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 13%
Hugo Dodsworth - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 8%
Frankie Bradshaw - ALTERATIONS - National Theatre 7%
Tomás Palmer - SPEED - Bush Theatre 7%
Andrew Caddies - PETER PAN - Chickenshed Theatre 6%
Niall McKeever - FOLLIES - Northern Ireland Opera 6%
Robert Innes Hopkins - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 5%
Hannah Schmidt - THE PASSENGER - Finborough Theatre 4%
Emma Bailey & Rachel O'Neill - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 4%
Zoë Hurwitz - THE RECKONING - Arcola Theatre 4%
Juliette Demoulin - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 4%
Hazel Poole Zane - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 4%
Libby Todd - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 3%
Verity Johnson - IVORIES - The Old Red Lion 3%
Alex Marker - THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 2%
Tomás Palmer - RUN SISTER RUN - Arcola Theatre 2%
Delyth Evans - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 2%
Mike Britton - CLIVE - Arcola Theatre 1%
Hannah Williams - PORT CITY SIGNATURE - The Hope Theatre 1%
Juliette Demoulin - BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 1%
Best Sound Design of a New Production of a Play or Musical
Tom Marshall - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 17%
Dom Coyote - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 13%
Dan Balfour - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 12%
XANA - SPEED - Bush Theatre 11%
XANA - PIG HEART BOY - Unicorn Theatre 7%
Joseph Alford - THE PASSENGER - Finborough Theatre 5%
Flick Isaac Chilton - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 5%
Richard Brooker - MILITARY WIVES - York Theatre Royal 5%
George Dennis - ALTERATIONS - National Theatre 4%
Joe Dines - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 4%
Rob Willoughby - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 4%
Adam Lenson - IVORIES - The Old Red Lion 4%
Max Pappenheim - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 3%
Edward Lewis - BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 2%
Julian Starr - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
Niall Doran - LIES WHERE IT FALLS - Finborough Theatre 1%
Best Supporting Performer in a New Production of a Musical
Christian Edwards - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 29%
Annabelle Terry - SCISSORHANDZ - Southwark Playhouse 21%
Chad Saint Louis - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 18%
Lola Garlick - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 11%
Emma Espada - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 10%
Isaac Moore - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 6%
Richie Paisley - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 6%
Best Supporting Performer in a New Production of a Play
Ruaridh Mollica - CLARKSTON - Trafalgar Theatre 17%
Eleanor House - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 8%
Sophie Melville - CLARKSTON - Trafalgar Theatre 8%
Brian Cox - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 7%
Faith Omole - INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 7%
Elliot Broadfoot - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 6%
Dylan Allcock - THE HIGHWAYMAN - Shakespeare North Playhouse 5%
Alice Walker - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 5%
Kelise Gordan - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 5%
Milo McCarthy - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 4%
Alexandre Costet-Barmada - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 3%
Ted Walliker - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
Kelly Price - THE PASSENGER - Finborough Theatre 2%
Caroline Trowbridge - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 2%
Gershwyn Eustache Jnr - ALTERATIONS - National Theatre 2%
Ben Fox - THE PASSENGER - Finborough Theatre 2%
Jo Patmore - THE HIGHWAYMAN - Shakespeare North Playhouse 2%
Catherine Cusack - THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 2%
Niall Kiely - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 2%
Karl Kollins - ALTERATIONS - National Theatre 2%
Joanne Marie Mason - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 1%
Dan Milne - THE PASSENGER - Finborough Theatre 1%
Riley Elton McCarthy - IVORIES - The Old Red Lion 1%
Eric MacLennan - THE PASSENGER - Finborough Theatre 1%
Mark Desebrock - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 1%
Best Theatre Front of House Staff
Bush Theatre 19%
Watermill Theatre 17%
Finborough Theatre 13%
RSC 13%
Arcola Theatre 11%
Royal Lyceum Theatre 11%
Chickenshed Theatre 8%
Storyhouse 7%
Best Video Design of a New Production of a Play or Musical
Gino Green - INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 23%
Douglas Coghlan & Dan Light - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 22%
Rob Willoughby - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 21%
Jessica Brauner - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 20%
idontloveyouanymore - INTERVIEW - Riverside Studios 14%
Videos