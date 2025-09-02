First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld UK / West End Awards; Leads Best Musical!

The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld UK / West End Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld UK / West End Standings
Accessibility Champion
David Bellwood - Shakespeare's Globe
42%
Louise Perry - Chickenshed Theatre
36%
Athena Stevens
23%Best Choreography of a New Production of a Play or Musical
Shelley Maxwell
- THE HARDER THEY COME
- Stratford East
28%
Dominic Kelly
- THE GREAT GATSBY
- London Coliseum
22%
Anjali Mehra
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Watermill Theatre
12%
Jennifer Rooney
- FOLLIES
- Northern Ireland Opera
12%
Chris Whittaker
- CRY BABY THE MUSICAL
- Arcola Theatre
11%
Kemi Durosinmi
- 54.60 AFRICA
- Arcola Theatre
9%
Emily Jane Boyle
- MAKE IT HAPPEN
- National Theatre of Scotland
3%
Daniela Poch
- THE INSEPARABLES
- Finborough Theatre
3%Best Concert Production
SOMETHING ROTTEN IN CONCERT
Theatre Royal Drury Lane
55%
MELISSA ERRICO'S SONDHEIM IN THE CITY
Cadogan Hall
27%
SWAG AGE IN CONCERT
Gillian Lynne Theatre
18%Best Costume Design of a New Production of a Play or Musical
Sascha Gilmour
- ROMEO & JULIET
- Liverpool Everyman
15%
Cameron Menzies & Gillian Lennox
- FOLLIES
- Northern Ireland Opera
10%
David Woodhead
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Watermill Theatre
10%
Frankie Bradshaw
- ALTERATIONS
- National Theatre
10%
Yvonne Milnes and Peter McKintosh
- TOP HAT
- Chichester Festival Theatre
10%
Alex Berry
- INTIMATE APPAREL
- National Theatre
10%
Hannah Schmidt
- THE PASSENGER
- Finborough Theatre
7%
Robert Innes Hopkins
- CRY BABY THE MUSICAL
- Arcola Theatre
7%
Julia Pschedezki
- SAVING MOZART
- The Other Palace
7%
Ruth Hall
- ANNA KARENINA
- Chichester Festival Theatre
5%
Verity Johnson
- IVORIES
- The Old Red Lion
5%
Delyth Evans
- BELLY OF THE BEAST
- Finborough Theatre
5%Best Dance Performance
Ivana Bueno
- NUTCRACKER
- London Coliseum
55%
Sangeun Lee
- THE FORSYTHE PROGRAMME
- Sadler's Wells
23%
Aitor Arrieta
- THE FORSYTHE PROGRAMME
- Sadler's Wells
22%Best Dance Production
Romeo and Juliet
Royal Ballet & Opera
36%
Cinderella
Birmingham Hippodrome
33%
Our Mighty Groove
Sadler's Wells East
31%Best Direction of a New Production of a Musical
Matthew Xia
- THE HARDER THEY COME
- Stratford East
31%
Andy Fickman
- 13 GOING ON 30
- Manchester Opera House
29%
Mehmet Ergen
- CRY BABY THE MUSICAL
- Arcola Theatre
10%
Paul Hart
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Watermill Theatre
8%
Cameron Menzies
- FOLLIES
- Northern Ireland Opera
7%
Debbie Isitt
- MILITARY WIVES
- York Theatre Royal
7%
Tara Noonan
- THE GARDENING CLUB
- New Wimbledon Theatre
5%
Dean Johnson
- THEO IN BETWEEN
- Leeds Carriageworks Theatre
2%Best Direction of a New Production of a Play
Merle Wheldon
- THE WATCH
- The Glitch
19%
Milli Bhatia
- SPEED
- Bush Theare
9%
Ellie Hurt
- ROMEO & JULIET
- Liverpool Everyman
9%
Lynette Linton
- INTIMATE APPAREL
- National Theatre
7%
Tristan Fynn Aidenu
- PIG HEART BOY
- Unicorn Theatre
6%
Lynette Linton
- ALTERATIONS
- National Theatre
5%
Anastasia Bunce
- THE INSEPARABLES
- Finborough Theatre
4%
Tom Littler
- TWELFTH NIGHT
- Orange Tree Theatre
4%
Georgie Rankcom
- IVORIES
- The Old Red Lion
4%
Jane Thornton
- ONE PUNCH
- Home Manchester
4%
Tim Supple
- THE PASSENGER
- Finborough Theatre
4%
Femi Elufowoju Jr.
- 54.60 AFRICA
- Arcola Theatre
4%
Ché Walker
- BURNT UP LOVE
- Finborough Theatre
3%
Andrew Panton
- MAKE IT HAPPEN
- National Theatre of Scotland
3%
Nathan Crossan-Smith
- THE WALRUS HAS A RIGHT TO ADVENTURE
- Liverpool Everyman
3%
Lucy Bailey
- CLIVE
- Arcola Theatre
2%
Caroline Guiela Nguyen
- LACRIMA
- Barbican Theatre
2%
Ché Walker
- DIAGNOSIS
- Finborough Theatre
2%
Katharine Farmer
- HEISENBERG
- Arcola Theatre
1%
Lu Kemp
- THROUGH THE SHORTBREAD TIN
- National Theatre of Scotland
1%
Dadiow Lin
- BELLY OF THE BEAST
- Finborough Theatre
1%
Colin Watkeys
- CLARIE DOWIE'S SWANSONG
- Finborough Theatre
1%
Nathaniel Brimmer-Beller & Phoebe Rowell John
- PORT CITY SIGNATURE
- The Hope Theatre
1%
Ross Gaynor
- MEN'S BUSINESS
- Finborough Theatre
1%Best Immersive Event SUGARBYE
- Tobacco Factory
57%DARKFIELD
- Queen Elizabeth Olympic Park
43%Best Leading Performer in a New Production of a Musical
Lucie Jones
- 13 GOING ON 30
- Manchester Opera House
35%
Natey Jones
- THE HARDER THEY COME
- Stratford East
28%
Lulu-Mae Pears
- CRY BABY THE MUSICAL
- Arcola Theatre
11%
Adam Davidson
- CRY BABY THE MUSICAL
- Arcola Theatre
9%
Martha Kirby
- THE LAST FIVE YEARS
- Reading Rep Theatre
7%
Eleni Chivers
- THEO IN BETWEEN
- Leeds Carriageworks Theatre
6%
Guy Woolf
- THE LAST FIVE YEARS
- Reading Rep Theatre
5%Best Leading Performer in a New Production of a Play
Alicia Forde
- ROMEO & JULIET
- Liverpool Everyman
14%
Samantha Ipema
- DEAR ANNIE, I HATE YOU
- Riverside Studios
12%
Arinze Kene
- ALTERATIONS
- National Theatre
11%
Joe Locke
- CLARKSTON
- Trafalgar Theatre
10%
Emilio Encinoso-Gil
- THE HIGHWAYMAN
- Shakespeare North Playhouse
10%
Natalie Dormer
- ANNA KARENINA
- Chichester Festival Theatre
5%
Shiloh Coke
- BELLY OF THE BEAST
- Finborough Theatre
4%
Helen Carter
- SHIRLEY VALENTINE
- Liverpool Everyman
4%
Audrey Brisson
- PIAF
- Watermill Theatre
3%
Ché Walker
- BURNT UP LOVE
- Finborough Theatre
3%
Orla O'Sullivan
- THE SNOW QUEEN
- Reading Rep Theatre
3%
Alasdair Buchan
- THAT BASTARD, PUCCINI!
- Park Theatre
2%
Georgie Henley
- TARANTULA
- Arcola Theatre
2%
Sandy Grierson
- MAKE IT HAPPEN
- National Theatre of Scotland
2%
Robert Neumark Jones
- THE PASSENGER
- Finborough Theatre
2%
Martin O'Connor
- THROUGH THE SHORTBREAD TIN
- National Theatre of Scotland
2%
William Gaunt
- THE TRUTH ABOUT BLAYDS
- Finborough Theatre
2%
Athena Stevens
- DIAGNOSIS
- Finborough Theatre
1%
Daniel Neil Ash
- IVORIES
- The Old Red Lion
1%
Louis Davison
- THE POLTERGEIST
- Arcola Theatre
1%
Claire Dowie
- CLAIRE DOWIE'S SWANSONG
- Finborough Theatre
1%
Kara Wilson
- BERYL COOK: A PRIVATE VIEW
- Finborough Theatre
1%
Ruairi Conaghan
- LIES WHERE IT FALLS
- Finborough Theatre
1%
Sam Bampoe-Parry
- BELLY OF THE BEAST
- Finborough Theatre
1%
Nathaniel Brimmer-Beller
- PRESS
- The Jack Studio Theatre
1%Best Lighting Design of a New Production of a Play or Musical
Jack Hathaway
- THE WATCH
- The Glitch
14%
Hugo Dodsworth
- DEAR ANNIE, I HATE YOU
- Riverside Studios
12%
Jessica Hung Yan Hun
- SPEED
- Bush Theatre
8%
Rory Beaton
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Watermill Theatre
8%
Jai Majoria
- INTIMATE APPAREL
- Donmar Warehouse
8%
David Howe
- CRY BABY THE MUSICAL
- Arcola Theatre
7%
Jonathan Chan
- THE LAST FIVE YEARS
- Reading Rep Theatre
6%
Rory Beaton
- MILITARY WIVES
- York Theatre Royal
5%
Ciarán Cunningham
- TARANTULA
- Arcola Theatre
4%
Abraham Walkling-Lea
- THE INSEPARABLES
- Finborough Theatre
3%
Andrew Caddies
- PETER PAN
- Chickenshed Theatre
3%
Skylar Turnbull Hurd
- IVORIES
- The Old Red Lion
3%
Lizzie Powell
- MAKE IT HAPPEN
- National Theatre of Scotland
3%
Alex Forey
- RUN SISTER RUN
- Arcola Theatre
3%
Venus Raven
- BERYL COOK: A PRIVATE VIEW
- Finborough Theatre
3%
Arnim Friess
- BELLY OF THE BEAST
- Finborough Theatre
2%
Mattis Larson
- THE PASSENGER
- Finborough Theatre
2%
Juliette Demoulin
- BURNT UP LOVE
- Finborough Theatre
2%
Chris Davey
- CLIVE
- Arcola Theatre
1%
Christopher Corner
- LIES WHERE IT FALLS
- Finborough Theatre
1%
Jess F. Kane
- MEN'S BUSINESS
- Finborough Theatre
1%
Mark Dymock
- DIAGNOSIS
- Finborough Theatre
1%
Jonathan Simpson
- THE TRUTH ABOUT BLAYDS
- Finborough Theatre
0%Best Musical Direction of a New Production of a Play or Musical
Ashton Moore
- CRY BABY THE MUSICAL
- Arcola Theatre
19%
XANA
- ALTERATIONS
- National Theatre
17%
XANA
- INTIMATE APPAREL
- Donmar Warehouse
14%
Ellie Verkerk-Hughes
- THE LAST FIVE YEARS
- Reading Rep Theatre
14%
Greg Arrowsmith
- FOLLIES
- Northern Ireland Opera
12%
Eli Younger
- THE GARDENING CLUB
- New Wimbledon Theatre
7%
Jordan Li-Smith
- THEO IN BETWEEN
- Leeds Carriageworks Theatre
7%
Oliver Searle
- THROUGH THE SHORTBREAD TIN
- National Theatre of Scotland
6%
Louis Abbott
- KELI
- Scottish Tour
3%Best New Production of a Musical 13 GOING ON 30
- Manchester Opera House
29%THE HARDER THEY COME
- Stratford East
29%CRY BABY THE MUSICAL
- Arcola Theatre
10%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Watermill Theatre
9%FOLLIES
- Northern Ireland Opera
7%THE LAST FIVE YEARS
- Reading Rep Theatre
6%MILITARY WIVES
- York Theatre Royal
5%THE GARDENING CLUB
- New Wimbledon Theatre
3%THEO IN BETWEEN
- Leeds Carriageworks Theatre
2%Best New Production of a Play DEAR ANNIE, I HATE YOU
- Riverside Studios
16%THE WATCH
- The Glitch
13%ROMEO & JULIET
- Liverpool Everyman
11%SPEED
- Bush Theatre
7%INTIMATE APPAREL
- Donmar Warehouse
6%PIG HEART BOY
- Unicorn Theatre
6%ALTERATIONS
- National Theatre
4%PETER PAN
- Chickenshed Theatre
4%EVERY BRILLIANT THING
- @sohoplace
3%THE PASSENGER
- Finborough Theatre
3%SHIRLEY VALENTINE
- Liverpool Everyman
3%TARANTULA
- Arcola Theatre
2%BELLY OF THE BEAST
- Finborough Theatre
2%PIAF
- Watermill Theatre
2%THE SNOW QUEEN
- Reading Rep Theatre
2%MAKE IT HAPPEN
- National Theatre of Scotland
2%THE SECRET LIVES OF BABA SEGIS WIVES
- Arcola Theatre
2%THE MAIDS
- Reading Rep Theatre
1%IVORIES
- The Old Red Lion
1%THE TRUTH ABOUT BLAYDS
- Finborough Theatre
1%BURNT UP LOVE
- Finborough Theatre
1%BERYL COOK: A PRIVATE VIEW
- Finborough Theatre
1%THE WALRUS HAS A RIGHT TO ADVENTURE
- Liverpool Everyman
1%HEISENBERG
- Arcola Theatre
1%THROUGH THE SHORTBREAD TIN
- National Theatre of Scotland
1%Best New Regional or Touring Production ROMEO & JULIET
- Liverpool Everyman
19%THE LAST FIVE YEARS
- Reading Rep Theatre
18%PIG HEART BOY
- Unicorn Theatre
13%FOLLIES
- Northern Ireland Opera
12%BECOMING NANCY
- Birmingham Rep and Tour
12%THE SNOW QUEEN
- Reading Rep Theatre
8%THROUGH THE SHORTBREAD TIN
- National Theatre of Scotland
7%PIAF
- Watermill Theatre
6%NORTH BY NORTHWEST
- Tour
5%Best Opera Performance
Anna Sideris
- JANE EYRE
- Arcola Theatre
31%
Anna Netrebko
- TOSCA
- Royal Ballet And Opera
31%
Laura Mekhail
- JANE EYRE
- Arcola Theatre
23%
Hector Bloggs
- JANE EYRE
- Arcola Theatre
15%Best Opera Production JANE EYRE
- Arcola Theatre
54%TOSCA
- Royal Ballet And Opera
26%SAUL
- Glyndebourne
21%Best Performance By An Understudy/Alternate in Any Play or Musical
Aimée Fisher
- THE GREAT GATSBY
- London Coliseum
43%
Rachel Seirian
- CLUELESS
- Trafalgar Theatre
27%
George Crawford
- THE GREAT GATSBY
- London Coliseum
20%
Callum Bultitude
- THE GARDENING CLUB
- New Wimbledon Theatre
10%Best Set Design of a New Production of a Play or Musical
Hugo Dodsworth
- DEAR ANNIE, I HATE YOU
- Riverside Studios
14%
Sasha Gilmour
- ROMEO & JULIET
- Liverpool Everyman
12%
Frankie Bradshaw
- ALTERATIONS
- National Theatre
10%
Tomás Palmer
- SPEED
- Bush Theatre
9%
David Woodhead
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Watermill Theatre
8%
Andrew Caddies
- PETER PAN
- Chickenshed Theatre
7%
Niall McKeever
- FOLLIES
- Northern Ireland Opera
6%
Robert Innes Hopkins
- CRY BABY THE MUSICAL
- Arcola Theatre
6%
Zoë Hurwitz
- THE RECKONING
- Arcola Theatre
5%
Hannah Schmidt
- THE PASSENGER
- Finborough Theatre
4%
Tomás Palmer
- RUN SISTER RUN
- Arcola Theatre
3%
Verity Johnson
- IVORIES
- The Old Red Lion
3%
Libby Todd
- THE SNOW QUEEN
- Reading Rep Theatre
3%
Emma Bailey
- THROUGH THE SHORTBREAD TIN
- National Theatre of Scotland
2%
Mike Britton
- CLIVE
- Arcola Theatre
2%
Delyth Evans
- BELLY OF THE BEAST
- Finborough Theatre
2%
Hazel Poole Zane
- THE INSEPARABLES
- Finborough Theatre
1%
Juliette Demoulin
- BURNT UP LOVE
- Finborough Theatre
1%
Alex Marker
- THE TRUTH ABOUT BLAYDS
- Finborough Theatre
1%
Juliette Demoulin
- BERYL COOK: A PRIVATE VIEW
- Finborough Theatre
1%
Hannah Williams
- PORT CITY SIGNATURE
- The Hope Theatre
1%Best Sound Design of a New Production of a Play or Musical
Dan Balfour
- DEAR ANNIE, I HATE YOU
- Riverside Studios
19%
Tom Marshall
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Watermill Theatre
14%
XANA
- SPEED
- Bush Theatre
13%
Dom Coyote
- ROMEO & JULIET
- Liverpool Everyman
11%
XANA
- PIG HEART BOY
- Unicorn Theatre
9%
George Dennis
- ALTERATIONS
- National Theatre
5%
Richard Brooker
- MILITARY WIVES
- York Theatre Royal
5%
Joe Dines
- THE SNOW QUEEN
- Reading Rep Theatre
4%
Joseph Alford
- THE PASSENGER
- Finborough Theatre
4%
Adam Lenson
- IVORIES
- The Old Red Lion
4%
Flick Isaac Chilton
- THE INSEPARABLES
- Finborough Theatre
3%
Edward Lewis
- BERYL COOK: A PRIVATE VIEW
- Finborough Theatre
3%
Max Pappenheim
- BELLY OF THE BEAST
- Finborough Theatre
2%
Rob Willoughby
- THROUGH THE SHORTBREAD TIN
- National Theatre of Scotland
2%
Niall Doran
- LIES WHERE IT FALLS
- Finborough Theatre
1%
Julian Starr
- DIAGNOSIS
- Finborough Theatre
1%Best Supporting Performer in a New Production of a Musical
Christian Edwards
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Watermill Theatre
27%
Chad Saint Louis
- CRY BABY THE MUSICAL
- Arcola Theatre
24%
Annabelle Terry
- SCISSORHANDZ
- Southwark Playhouse
18%
Lola Garlick
- THE GARDENING CLUB
- New Wimbledon Theatre
11%
Emma Espada
- THE GARDENING CLUB
- New Wimbledon Theatre
9%
Richie Paisley
- THE GARDENING CLUB
- New Wimbledon Theatre
6%
Isaac Moore
- THE GARDENING CLUB
- New Wimbledon Theatre
5%Best Supporting Performer in a New Production of a Play
Eleanor House
- DEAR ANNIE, I HATE YOU
- Riverside Studios
18%
Faith Omole
- INTIMATE APPAREL
- Donmar Warehouse
12%
Milo McCarthy
- ROMEO & JULIET
- Liverpool Everyman
7%
Brian Cox
- MAKE IT HAPPEN
- National Theatre of Scotland
7%
Elliot Broadfoot
- ROMEO & JULIET
- Liverpool Everyman
7%
Dylan Allcock
- THE HIGHWAYMAN
- Shakespeare North Playhouse
6%
Sophie Melville
- CLARKSTON
- Trafalgar Theatre
5%
Ruaridh Mollica
- CLARKSTON
- Trafalgar Theatre
4%
Alice Walker
- BURNT UP LOVE
- Finborough Theatre
4%
Jo Patmore
- THE HIGHWAYMAN
- Shakespeare North Playhouse
3%
Gershwyn Eustache Jnr
- ALTERATIONS
- National Theatre
3%
Kelise Gordan
- ROMEO & JULIET
- Liverpool Everyman
3%
Ben Fox
- THE PASSENGER
- Finborough Theatre
2%
Catherine Cusack
- THE TRUTH ABOUT BLAYDS
- Finborough Theatre
2%
Karl Kollins
- ALTERATIONS
- National Theatre
2%
Ted Walliker
- DIAGNOSIS
- Finborough Theatre
2%
Alexandre Costet-Barmada
- THE INSEPARABLES
- Finborough Theatre
2%
Caroline Trowbridge
- THE INSEPARABLES
- Finborough Theatre
2%
Niall Kiely
- THE SNOW QUEEN
- Reading Rep Theatre
2%
Riley Elton McCarthy
- IVORIES
- The Old Red Lion
2%
Kelly Price
- THE PASSENGER
- Finborough Theatre
1%
Dan Milne
- THE PASSENGER
- Finborough Theatre
1%
Joanne Marie Mason
- BURNT UP LOVE
- Finborough Theatre
1%
Mark Desebrock
- THE SNOW QUEEN
- Reading Rep Theatre
1%
David Carter
- PORT CITY SIGNATURE
- The Hope Theatre
1%Best Theatre Front of House Staff
Bush Theatre
25%
RSC
16%
Arcola Theatre
14%
Watermill Theatre
12%
Royal Lyceum Theatre
10%
Chickenshed Theatre
9%
Storyhouse
7%
Finborough Theatre
7%Best Video Design of a New Production of a Play or Musical
Douglas Coghlan & Dan Light
- DEAR ANNIE, I HATE YOU
- Riverside Studios
30%
Gino Green
- INTIMATE APPAREL
- Donmar Warehouse
27%
Rob Willoughby
- THROUGH THE SHORTBREAD TIN
- National Theatre of Scotland
14%
Jessica Brauner
- THE INSEPARABLES
- Finborough Theatre
14%
idontloveyouanymore
- INTERVIEW
- Riverside Studios
14%