Jugendkulturfestival Comes to Theater Basel

Das Jugendkulturfestival (JKF) findet alle zwei Jahre mitten in der Basler Innenstadt an zahlreichen Spielorten statt. Es ist eine zweitägige Momentaufnahme der regionalen Jugendkultur. Junge Menschen erhalten Vertrauen, Freiräume und Ressourcen, um sich – in vielen Fällen zum ersten Mal – einer breiten Öffentlichkeit in den Sparten Musik, Tanz, Literatur und Spoken Word, Theater, Kunst und Projekte zu zeigen.

Rund 180 Darbietungen, 1500 auftretende Künstler:innen, 50 000 Besucher:innen und 170 ehrenamtliche junge Helfer:innen machen es zum grössten frei zugänglichen Festival für junge Kultur in der Schweiz.

