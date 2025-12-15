Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Sweden Awards; SÅ SOM I HIMMELEN Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Sweden & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Sweden Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Sweden Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Lovisa Svensson
- SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
18%
Peter Jöback
- LES MISERABLES
- Various Arenas in Sweden
14%
Tuva B Larsen
- CHESS IN CONCERT
- Dalhalla
10%
EMILIE EVBÄCK
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
10%
Moulin Rouge
- MOULIN ROUGE
- Rondo
7%
Håkan Hellström
- ULLEVI 2025
- Ullevi
7%
Magnus Uggla
- 50 ÅR PÅ TRONEN
- Göta Lejon
6%
Jessica Marberger
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
6%
Pia Ternström – Natasha
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
4%
Linda Olsson
- MAMMA MIA! THE PARTY
- Tyrol, Gröna Lund
4%
Lucas Krüger
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
4%
Shirley Clamp
- MAMMA MIA! THE PARTY
- Tyrol, Gröna Lund
4%
Lisa Bengtsson
- MAMMA MIA! THE PARTY
- Tyrol, Gröna Lund
3%
Magnus Uggla
- MAGNUS UGGLA 50 ÅR SOM ARTIST
- Göta lejon
3%
Niklas Strömstedt
- TYCK OM MIG
- Maxim
1%Best Choreography Of A Play Or Musical
Jennie Widegren
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
17%
Gustav Mardelius
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
16%
Benke Rydman
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset stadsteatern
10%
Jennie Widengren
- MOULIN ROUGE
- Rondo
10%
Camilo Ge Bresky
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
10%
Zain Odenstål
- MOULIN ROUGE
- Rondo
8%
Fredrik Benke Rydman
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
8%
Benke Rydman
- LONELY TOGETHER
- Statsteatern
7%
Melker Sörensen
- FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
6%
Miles Hoare
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
6%
Jonas Ubbe Lindh & Kolja Schallenberg
- PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
3%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Camilla Thulin
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
32%
Marina Minkler
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
20%
Maja Döbling
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
16%
Maja Rung
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset stadsteatern
12%
Bente Rolandsdotter
- AMADEUS
- Kulturhuset Stadsteatern
9%
Maria Åkerblom
- FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
8%
Cristina Meyerdierks & Kolja Schallenberg
- PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
3%Best Dance Production MOULIN ROUGE
- Rondo
58%LONELY TOGETHER
- Statsteatern
30%WING DING
- Skånes Dansteater
12%Best Direction Of A Musical
Roine Söderberg
- MAMMA MIA! THE PARTY
- Tyrol, Gröna Lund
15%
Guy Unsworth
- JOYRIDE THE MUSICAL
- Malmö Opera
14%
Fredrik Benke Rydman
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
14%
Camilo Ge Bresky
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
13%
Ronny Danielsson
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
12%
Anders Albien
- MOULIN ROUGE
- Rondo
11%
Nils Närman Svensson
- SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
7%
Guy Unsworth
- MISS SAIGON
- Göteborgsoperan
7%
Martin Rosengarten
- FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
4%
Kolja Schallenberg
- PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsvisk Bruksteater
4%Best Direction Of A Play
Edward af Sillén
- TRASSEL
- Oscarsteatern
56%
Sunil Munshi
- AMADEUS
- Kulturhuset Stadsteatern
21%
MARIA ÅBERG
- BLANK
- Dramaten
12%
Elin skärstrand
- LEKA FÖR LIVET
- Playhouse
11%Best Ensemble SÅ SOM I HIMMELEN
- Kristiandstads Teater
31%EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
11%KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
11%JOYRIDE THE MUSICAL
- Malmö Opera
8%MOULIN ROUGE
- Rondo
7%UNFORTUNATE
- Östgötateatern
7%LONELY TOGETHER
- Kulturhuset stadsteatern
7%MAMMA MIA! THE PARTY
- Tyrol, Gröna Lund
6%SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
5%CHESS IN CONCERT
- Dalhala
3%FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
2%PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
1%CHICAGO
- Malmö Opera
1%TICK TICK… BOOM!
- Malmö Opera
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Palle Palmé
- JOYRIDE THE MUSICAL
- Malmö Opera
25%
Palle Palmé
- MOULIN ROUGE
- RONDO
22%
Tobias Hallgren
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
20%
Jonas Nyström
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
19%
Per Hörding
- UNFORTNUATE
- Östgöta Teatern
14%Best Music Direction & Orchestra Performance
Anders Eljas
- CHESS IN CONCERT
- Dalhalla
19%
Adam Dahlström
- KINKY BOOTS
- Uppsala Teater
17%
Joakim Hallin
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
12%
Stefan Olsson
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
12%
Tim Gilvin
- UNFORTNUATE
- Östgöta Teatern
11%
Joakim Hallin
- MISS SAIGON
- Göteborgsoperan
11%
Erik Brag Månsson
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
10%
Åsa Johansson
- PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
7%Best Musical SÅ SOM I HIMMELEN
- Kristinastad Teater
35%KINKY BOOTS
- Uppsala Teater
16%JOYRIDE
- China Teatern
14%EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
12%LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
10%UNFORTUNATE
- Östgötateatern
6%FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
3%PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
2%TICK TICK… BOOM!
- Malmö Opera
1%Best New Play Or Musical LONELY TOGETHER
- Statsteatern
32%UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
28%SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
18%NÅGON MÅSTE GÖRA DET
- Lorsenbergsteatern/Turne
13%PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
9%Best Performer In A Musical
John Martin Bengtsson
- SÅ SOM I HIMMELEN
- Kristinastads Teater
26%
Lovisa Svensson
- SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
13%
Jessica Marberger
- JOYRIDE
- China Teatern
12%
Ida Swann
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
8%
Sofia Jung
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
6%
Martin Redhe Nord
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
6%
Alexander Lycke
- LONELY TOGETHER
- Statsteatern
6%
Emilie Evbäck
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
4%
Hanna Hedlund
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
3%
Vilma Eklöv
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
3%
Lucas Krüger
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
2%
Marsha Songcome
- MOULIN ROUGE
- Rondo
2%
Alexander Larsson
- MOULIN ROUGE
- Rondo
2%
Mari Götesdotter
- FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
2%
Anton Lundqvist
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
2%
Linda Kulle
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
1%
Jessica Marberger
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
1%
Edda Pekkari
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
1%
Philip Jalmelid
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
1%
Jessica Marberger
- JOYRIDE
- China Teatern
1%Best Performer In A Play
Robert Gustavsson
- TRASSEL
- Oscarsteatern
31%
Jessica Marberger
- JOYRIDE
- China Teatern
31%
PHILIP ZANDÉN
- AMADEUS
- Kulturhuset Stadsteatern
16%
Peter Dalle
- TRASSEL
- Oscarsteatern
12%
Simon Reithner
- AMADEUS
- Kulturhuset Stadsteatern
10%Best Play TRASSEL
- Oscarsteatern
40%AMADEUS
- Dramaten
31%JESSICA MARBERGER
- China Teatern
15%HÖGT I TAK
- Playhouse Teater
9%BLANK
- Dramaten
6%Best Production of an Opera TROLLFLJÖTEN
- Folkoperan
44%TOSCA
- Folkoperan
41%FANTASIO
- Läckö Opera
16%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
David Woodhead
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
26%
GUSTAV LJUNGDAHL & LINDA HOLMGREN
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
19%
Maja Ravn
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
16%
Martin Chocholousek
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
16%
Maja Döbling
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
16%
Marika Åkerblom
- FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
6%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Per Gessle Roxette
- JOYRIDE
- China Teatern
23%
Petrus Königsson
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
20%
Oskar Johansson
- MOULIN ROUGE
- Rondo
16%
Josef Mårdh
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
14%
Oskar Johansson
- JOYRIDE THE MUSICAL
- Malmö Opera
14%
Oskar Johansson
- LONELY TOGEHTER
- Kulturhuset Stadsteatern
13%Best Supporting Performer In A Musical
Anton Salvin
- SÅ SOM I HIMMELSEN
- Kristinastads Teater
32%
Lovisa Svensson
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
17%
Martin Stokke Mathiesen
- UNFORTUNATE
- Östgötateatern
9%
Pia Ternström
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
7%
Linda Holmgren
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
6%
Fred Johansson
- MOULIN ROUGE
- Rondo
6%
Rolf Lydahl
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
5%
Teodor Wickenbergh
- PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
5%
Victor Molino Sanchez
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
4%
ALBERT HÄGGBLOM
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
3%
Donald Högberg
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
3%
Eric Hallengren
- UNFORTUNATE
- Östgötateatern
2%
Olle Roberg
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
2%Best Supporting Performer In A Play
Ola Forssmed
- TRASSEL
- Oscarsteatern
41%
Sussie Eriksson
- TRASSEL
- Oscarsteatern
30%
Maja Rung
- AMADEUS
- Kulturhuset Stadsteatern
18%
Julia Dufvenius
- BLANK
- Dramaten
11%Best Theatre For Young Audiences Production ALADDIN
- Dreamland
29%RONJA RÖVARDOTTER
- Intiman
23%SHREK
- Maxim
22%HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR
- Filadelfia Convention Center
14%SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
12%Favorite Local Theatre
Kristianstad Teater
31%
China Teatern
13%
Kulturhuset stadsteatern
11%
Uppsala Stadsteater
7%
Malmö Opera, Malmö
7%
Östgötateatern
7%
Cirkus, Stockholm
7%
Subtopia, Stockholm
7%
Berwaldhallen
2%
Läckö Opera
2%
Forsviks Bruksteater
2%
Playhouse
1%
Växjö Teater, Växjö
1%
Rondo
1%