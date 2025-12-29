Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Sweden Awards; SÅ SOM I HIMMELEN Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Sweden & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Sweden Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Sweden Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Lovisa Svensson
- SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
20%
Peter Jöback
- LES MISERABLES
- Various Arenas in Sweden
15%
EMILIE EVBÄCK
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
10%
Tuva B Larsen
- CHESS IN CONCERT
- Dalhalla
10%
Moulin Rouge
- MOULIN ROUGE
- Rondo
7%
Håkan Hellström
- ULLEVI 2025
- Ullevi
7%
Jessica Marberger
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
6%
Magnus Uggla
- 50 ÅR PÅ TRONEN
- Göta Lejon
6%
Linda Olsson
- MAMMA MIA! THE PARTY
- Tyrol, Gröna Lund
4%
Pia Ternström – Natasha
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
4%
Lucas Krüger
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
4%
Shirley Clamp
- MAMMA MIA! THE PARTY
- Tyrol, Gröna Lund
3%
Lisa Bengtsson
- MAMMA MIA! THE PARTY
- Tyrol, Gröna Lund
2%
Magnus Uggla
- MAGNUS UGGLA 50 ÅR SOM ARTIST
- Göta lejon
2%
Niklas Strömstedt
- TYCK OM MIG
- Maxim
1%Best Choreography Of A Play Or Musical
Fredrik Benke Rydman
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
25%
Gustav Mardelius
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
17%
Jennie Widegren
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
16%
Jennie Widengren
- MOULIN ROUGE
- Rondo
11%
Camilo Ge Bresky
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
9%
Zain Odenstål
- MOULIN ROUGE
- Rondo
8%
Miles Hoare
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
6%
Melker Sörensen
- FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
6%
Jonas Ubbe Lindh & Kolja Schallenberg
- PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
2%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Camilla Thulin
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
32%
Marina Minkler
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
19%
Maja Döbling
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
17%
Maja Rung
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset stadsteatern
12%
Bente Rolandsdotter
- AMADEUS
- Kulturhuset Stadsteatern
9%
Maria Åkerblom
- FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
8%
Cristina Meyerdierks & Kolja Schallenberg
- PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
3%Best Dance Production MOULIN ROUGE
- Rondo
58%LONELY TOGETHER
- Statsteatern
30%WING DING
- Skånes Dansteater
12%Best Direction Of A Musical
Roine Söderberg
- MAMMA MIA! THE PARTY
- Tyrol, Gröna Lund
16%
Fredrik Benke Rydman
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
14%
Guy Unsworth
- JOYRIDE THE MUSICAL
- Malmö Opera
13%
Ronny Danielsson
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
13%
Camilo Ge Bresky
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
12%
Anders Albien
- MOULIN ROUGE
- Rondo
10%
Guy Unsworth
- MISS SAIGON
- Göteborgsoperan
7%
Nils Närman Svensson
- SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
7%
Kolja Schallenberg
- PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsvisk Bruksteater
4%
Martin Rosengarten
- FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
4%Best Direction Of A Play
Edward af Sillén
- TRASSEL
- Oscarsteatern
58%
Sunil Munshi
- AMADEUS
- Kulturhuset Stadsteatern
20%
MARIA ÅBERG
- BLANK
- Dramaten
11%
Elin skärstrand
- LEKA FÖR LIVET
- Playhouse
11%Best Ensemble SÅ SOM I HIMMELEN
- Kristiandstads Teater
29%KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
11%EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
11%JOYRIDE THE MUSICAL
- Malmö Opera
8%MAMMA MIA! THE PARTY
- Tyrol, Gröna Lund
7%MOULIN ROUGE
- Rondo
7%UNFORTUNATE
- Östgötateatern
7%LONELY TOGETHER
- Kulturhuset stadsteatern
6%SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
5%CHESS IN CONCERT
- Dalhala
3%FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
2%CHICAGO
- Malmö Opera
1%PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
1%TICK TICK… BOOM!
- Malmö Opera
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Palle Palmé
- JOYRIDE THE MUSICAL
- Malmö Opera
26%
Palle Palmé
- MOULIN ROUGE
- RONDO
22%
Jonas Nyström
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
19%
Tobias Hallgren
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
19%
Per Hörding
- UNFORTNUATE
- Östgöta Teatern
14%Best Music Direction & Orchestra Performance
Anders Eljas
- CHESS IN CONCERT
- Dalhalla
19%
Adam Dahlström
- KINKY BOOTS
- Uppsala Teater
17%
Joakim Hallin
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
13%
Stefan Olsson
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
11%
Joakim Hallin
- MISS SAIGON
- Göteborgsoperan
11%
Tim Gilvin
- UNFORTNUATE
- Östgöta Teatern
11%
Erik Brag Månsson
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
10%
Åsa Johansson
- PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
8%Best Musical SÅ SOM I HIMMELEN
- Kristinastad Teater
34%KINKY BOOTS
- Uppsala Teater
17%JOYRIDE
- China Teatern
15%EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
11%LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
9%UNFORTUNATE
- Östgötateatern
6%FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
3%PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
2%TICK TICK… BOOM!
- Malmö Opera
2%Best New Play Or Musical LONELY TOGETHER
- Statsteatern
32%UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
28%SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
19%NÅGON MÅSTE GÖRA DET
- Lorsenbergsteatern/Turne
13%PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
9%Best Performer In A Musical
John Martin Bengtsson
- SÅ SOM I HIMMELEN
- Kristinastads Teater
25%
Lovisa Svensson
- SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
14%
Jessica Marberger
- JOYRIDE
- China Teatern
11%
Ida Swann
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
8%
Martin Redhe Nord
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
6%
Sofia Jung
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
6%
Alexander Lycke
- LONELY TOGETHER
- Statsteatern
5%
Emilie Evbäck
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
4%
Hanna Hedlund
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
3%
Vilma Eklöv
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
3%
Marsha Songcome
- MOULIN ROUGE
- Rondo
2%
Lucas Krüger
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
2%
Mari Götesdotter
- FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
2%
Anton Lundqvist
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
2%
Alexander Larsson
- MOULIN ROUGE
- Rondo
2%
Linda Kulle
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
1%
Jessica Marberger
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
1%
Jessica Marberger
- JOYRIDE
- China Teatern
1%
Edda Pekkari
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
1%
Philip Jalmelid
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
1%Best Performer In A Play
Robert Gustavsson
- TRASSEL
- Oscarsteatern
46%
PHILIP ZANDÉN
- AMADEUS
- Kulturhuset Stadsteatern
23%
Peter Dalle
- TRASSEL
- Oscarsteatern
17%
Simon Reithner
- AMADEUS
- Kulturhuset Stadsteatern
14%Best Play TRASSEL
- Oscarsteatern
48%AMADEUS
- Dramaten
35%HÖGT I TAK
- Playhouse Teater
11%BLANK
- Dramaten
6%Best Production of an Opera TROLLFLJÖTEN
- Folkoperan
44%TOSCA
- Folkoperan
40%FANTASIO
- Läckö Opera
16%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
David Woodhead
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
27%
GUSTAV LJUNGDAHL & LINDA HOLMGREN
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
18%
Maja Ravn
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
16%
Martin Chocholousek
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
16%
Maja Döbling
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
16%
Marika Åkerblom
- FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
7%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Per Gessle Roxette
- JOYRIDE
- China Teatern
23%
Petrus Königsson
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
20%
Oskar Johansson
- MOULIN ROUGE
- Rondo
16%
Oskar Johansson
- LONELY TOGEHTER
- Kulturhuset Stadsteatern
14%
Oskar Johansson
- JOYRIDE THE MUSICAL
- Malmö Opera
14%
Josef Mårdh
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
13%Best Supporting Performer In A Musical
Anton Salvin
- SÅ SOM I HIMMELSEN
- Kristinastads Teater
31%
Lovisa Svensson
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
18%
Martin Stokke Mathiesen
- UNFORTUNATE
- Östgötateatern
9%
Pia Ternström
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
7%
Fred Johansson
- MOULIN ROUGE
- Rondo
6%
Linda Holmgren
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
6%
Rolf Lydahl
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
5%
Teodor Wickenbergh
- PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
5%
Victor Molino Sanchez
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
4%
ALBERT HÄGGBLOM
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
3%
Donald Högberg
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
3%
Eric Hallengren
- UNFORTUNATE
- Östgötateatern
2%
Olle Roberg
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
2%Best Supporting Performer In A Play
Ola Forssmed
- TRASSEL
- Oscarsteatern
41%
Sussie Eriksson
- TRASSEL
- Oscarsteatern
30%
Maja Rung
- AMADEUS
- Kulturhuset Stadsteatern
19%
Julia Dufvenius
- BLANK
- Dramaten
11%Best Theatre For Young Audiences Production ALADDIN
- Dreamland
30%RONJA RÖVARDOTTER
- Intiman
23%SHREK
- Maxim
22%HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR
- Filadelfia Convention Center
14%SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
12%Favorite Local Theatre
Kristianstad Teater
29%
China Teatern
13%
Kulturhuset stadsteatern
11%
Uppsala Stadsteater
8%
Cirkus, Stockholm
7%
Malmö Opera, Malmö
7%
Östgötateatern
7%
Subtopia, Stockholm
6%
Berwaldhallen
3%
Läckö Opera
2%
Forsviks Bruksteater
2%
Playhouse
1%
Växjö Teater, Växjö
1%
Rondo
1%