Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Sweden Awards; Kristianstad Teater Leads Favorite Theatre!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 22, 2025
Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Sweden Awards; Kristianstad Teater Leads Favorite Theatre! Image
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Sweden Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Sweden Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Lovisa Svensson - SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 19%

Peter Jöback - LES MISERABLES - Various Arenas in Sweden 14%

EMILIE EVBÄCK - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 10%

Tuva B Larsen - CHESS IN CONCERT - Dalhalla 10%

Moulin Rouge - MOULIN ROUGE - Rondo 7%

Håkan Hellström - ULLEVI 2025 - Ullevi 7%

Magnus Uggla - 50 ÅR PÅ TRONEN - Göta Lejon 6%

Jessica Marberger - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 6%

Pia Ternström – Natasha - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 4%

Linda Olsson - MAMMA MIA! THE PARTY - Tyrol, Gröna Lund 4%

Lucas Krüger - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 4%

Shirley Clamp - MAMMA MIA! THE PARTY - Tyrol, Gröna Lund 4%

Lisa Bengtsson - MAMMA MIA! THE PARTY - Tyrol, Gröna Lund 3%

Magnus Uggla - MAGNUS UGGLA 50 ÅR SOM ARTIST - Göta lejon 3%

Niklas Strömstedt - TYCK OM MIG - Maxim 1%

Best Choreography Of A Play Or Musical
Jennie Widegren - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 16%

Gustav Mardelius - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 16%

Benke Rydman - LONELY TOGETHER - Kulturhuset stadsteatern 10%

Jennie Widengren - MOULIN ROUGE - Rondo 10%

Camilo Ge Bresky - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 9%

Zain Odenstål - MOULIN ROUGE - Rondo 8%

Fredrik Benke Rydman - LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 8%

Benke Rydman - LONELY TOGETHER - Statsteatern 7%

Miles Hoare - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 6%

Melker Sörensen - FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 6%

Jonas Ubbe Lindh & Kolja Schallenberg - PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 3%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Camilla Thulin - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 32%

Marina Minkler - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 20%

Maja Döbling - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 16%

Maja Rung - LONELY TOGETHER - Kulturhuset stadsteatern 12%

Bente Rolandsdotter - AMADEUS - Kulturhuset Stadsteatern 9%

Maria Åkerblom - FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 9%

Cristina Meyerdierks & Kolja Schallenberg - PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 3%

Best Dance Production
MOULIN ROUGE - Rondo 57%

LONELY TOGETHER - Statsteatern 30%

WING DING - Skånes Dansteater 12%

Best Direction Of A Musical
Roine Söderberg - MAMMA MIA! THE PARTY - Tyrol, Gröna Lund 15%

Guy Unsworth - JOYRIDE THE MUSICAL - Malmö Opera 14%

Fredrik Benke Rydman - LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 14%

Camilo Ge Bresky - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 13%

Ronny Danielsson - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 12%

Anders Albien - MOULIN ROUGE - Rondo 11%

Nils Närman Svensson - SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 7%

Guy Unsworth - MISS SAIGON - Göteborgsoperan 7%

Martin Rosengarten - FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 4%

Kolja Schallenberg - PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsvisk Bruksteater 4%

Best Direction Of A Play
Edward af Sillén - TRASSEL - Oscarsteatern 57%

Sunil Munshi - AMADEUS - Kulturhuset Stadsteatern 20%

MARIA ÅBERG - BLANK - Dramaten 12%

Elin skärstrand - LEKA FÖR LIVET - Playhouse 11%

Best Ensemble
SÅ SOM I HIMMELEN - Kristiandstads Teater 31%

KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 11%

EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 11%

JOYRIDE THE MUSICAL - Malmö Opera 8%

MOULIN ROUGE - Rondo 7%

UNFORTUNATE - Östgötateatern 7%

LONELY TOGETHER - Kulturhuset stadsteatern 7%

MAMMA MIA! THE PARTY - Tyrol, Gröna Lund 6%

SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 5%

CHESS IN CONCERT - Dalhala 3%

FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 2%

CHICAGO - Malmö Opera 1%

PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 1%

TICK TICK… BOOM! - Malmö Opera 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Palle Palmé - JOYRIDE THE MUSICAL - Malmö Opera 26%

Palle Palmé - MOULIN ROUGE - RONDO 22%

Tobias Hallgren - LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 19%

Jonas Nyström - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 19%

Per Hörding - UNFORTNUATE - Östgöta Teatern 14%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Anders Eljas - CHESS IN CONCERT - Dalhalla 19%

Adam Dahlström - KINKY BOOTS - Uppsala Teater 17%

Joakim Hallin - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 12%

Stefan Olsson - LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 12%

Tim Gilvin - UNFORTNUATE - Östgöta Teatern 11%

Joakim Hallin - MISS SAIGON - Göteborgsoperan 11%

Erik Brag Månsson - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 10%

Åsa Johansson - PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 7%

Best Musical
SÅ SOM I HIMMELEN - Kristinastad Teater 35%

KINKY BOOTS - Uppsala Teater 16%

JOYRIDE - China Teatern 14%

EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 12%

LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 10%

UNFORTUNATE - Östgötateatern 7%

FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 3%

PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 2%

TICK TICK… BOOM! - Malmö Opera 2%

Best New Play Or Musical
LONELY TOGETHER - Statsteatern 32%

UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 28%

SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 18%

NÅGON MÅSTE GÖRA DET - Lorsenbergsteatern/Turne 13%

PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 9%

Best Performer In A Musical
John Martin Bengtsson - SÅ SOM I HIMMELEN - Kristinastads Teater 25%

Lovisa Svensson - SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 13%

Jessica Marberger - JOYRIDE - China Teatern 12%

Ida Swann - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 8%

Sofia Jung - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 6%

Martin Redhe Nord - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 6%

Alexander Lycke - LONELY TOGETHER - Statsteatern 5%

Emilie Evbäck - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 4%

Hanna Hedlund - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 3%

Vilma Eklöv - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 3%

Lucas Krüger - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 2%

Mari Götesdotter - FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 2%

Marsha Songcome - MOULIN ROUGE - Rondo 2%

Alexander Larsson - MOULIN ROUGE - Rondo 2%

Anton Lundqvist - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 2%

Linda Kulle - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 1%

Jessica Marberger - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 1%

Edda Pekkari - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 1%

Philip Jalmelid - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 1%

Jessica Marberger - JOYRIDE - China Teatern 1%

Best Performer In A Play
Robert Gustavsson - TRASSEL - Oscarsteatern 32%

Jessica Marberger - JOYRIDE - China Teatern 30%

PHILIP ZANDÉN - AMADEUS - Kulturhuset Stadsteatern 16%

Peter Dalle - TRASSEL - Oscarsteatern 12%

Simon Reithner - AMADEUS - Kulturhuset Stadsteatern 10%

Best Play
TRASSEL - Oscarsteatern 40%

AMADEUS - Dramaten 30%

JESSICA MARBERGER - China Teatern 15%

HÖGT I TAK - Playhouse Teater 9%

BLANK - Dramaten 6%

Best Production of an Opera
TROLLFLJÖTEN - Folkoperan 43%

TOSCA - Folkoperan 40%

FANTASIO - Läckö Opera 17%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
David Woodhead - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 27%

GUSTAV LJUNGDAHL & LINDA HOLMGREN - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 19%

Martin Chocholousek - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 16%

Maja Ravn - LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 16%

Maja Döbling - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 16%

Marika Åkerblom - FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 7%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Per Gessle Roxette - JOYRIDE - China Teatern 23%

Petrus Königsson - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 20%

Oskar Johansson - MOULIN ROUGE - Rondo 16%

Josef Mårdh - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 14%

Oskar Johansson - JOYRIDE THE MUSICAL - Malmö Opera 14%

Oskar Johansson - LONELY TOGEHTER - Kulturhuset Stadsteatern 13%

Best Supporting Performer In A Musical
Anton Salvin - SÅ SOM I HIMMELSEN - Kristinastads Teater 31%

Lovisa Svensson - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 17%

Martin Stokke Mathiesen - UNFORTUNATE - Östgötateatern 9%

Pia Ternström - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 7%

Linda Holmgren - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 6%

Fred Johansson - MOULIN ROUGE - Rondo 6%

Rolf Lydahl - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 5%

Teodor Wickenbergh - PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 5%

Victor Molino Sanchez - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 4%

ALBERT HÄGGBLOM - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 3%

Donald Högberg - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 3%

Eric Hallengren - UNFORTUNATE - Östgötateatern 2%

Olle Roberg - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 2%

Best Supporting Performer In A Play
Ola Forssmed - TRASSEL - Oscarsteatern 40%

Sussie Eriksson - TRASSEL - Oscarsteatern 31%

Maja Rung - AMADEUS - Kulturhuset Stadsteatern 18%

Julia Dufvenius - BLANK - Dramaten 11%

Best Theatre For Young Audiences Production
ALADDIN - Dreamland 29%

RONJA RÖVARDOTTER - Intiman 23%

SHREK - Maxim 22%

HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR - Filadelfia Convention Center 14%

SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 12%

Favorite Local Theatre
Kristianstad Teater 31%

China Teatern 13%

Kulturhuset stadsteatern 11%

Malmö Opera, Malmö 7%

Uppsala Stadsteater 7%

Östgötateatern 7%

Cirkus, Stockholm 7%

Subtopia, Stockholm 7%

Berwaldhallen 3%

Läckö Opera 2%

Forsviks Bruksteater 2%

Playhouse 1%

Växjö Teater, Växjö 1%

Rondo 1%

