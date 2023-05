Àngel Llàcer, Armando Pita y Ricky Mata protagonizarán THE PRODUCERS en Barcelona

THE PRODUCERS cuenta la historia de Max Bialystock, un productor de Broadway que está en la runa, y Leo Bloom , un joven contable, sueñan con hacerse ricos con un plan sorprendente. Para conseguir su objetivo, tienen que producir el fracaso más grande de la historia del teatro musical y huir con el dinero de los inversores. Pero poner en marcha un auténtico desastre no es nada fácil. Tienen que encontrar el peor guion, el peor equipo de dirección, los peores actores y estrenar un show absolutamente espantoso.

From This Author - Jose German Martinez Paneque

Profesor de inglés en la EOI e interesado en el teatro desde siempre. A lo largo de los años, su interés por el teatro musical no ha hecho más que crecer y se ha dedicado a... (read more about this author)