Ya disponible el tráiler de VAIANA con Catherine Laga´aia y Dwayne Johnson

Ya está disponible el tráiler y el póster de la adaptación en acción real de VAIANA, protagonizada por Catherine Lagaʻaia en el papel de Vaiana y Dwayne Johnson, que vuelve a interpretar su papel del semidiós, Maui. Así, el tráiler muestra las primeras imágenes de la nueva versión de esta aventura en acción real, presentando al público la majestuosa isla de Motunui y el resto de personajes.

Además de Lagaʻaia y Johnson, el reparto de Vaiana incluye al actor John Tui, natural de Auckland (Nueva Zelanda), en el papel del padre de Vaiana, el jefe Tui; la actriz samoano-neozelandesa Frankie Adams, que interpreta a la madre de Vaiana, Sina; y a Rena Owen, de Bahía de las Islas (Nueva Zelanda), en el papel de la venerada abuela de Vaiana, Tala.

En esta adaptación en acción real de Disney de la aventura animada nominada al Óscar, Vaiana (Catherine Lagaʻaia) responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui (Dwayne Johnson) en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo.

La película está dirigida por Thomas Kail (Hamilton), ganador de un Emmy® y un Tony Award®; producida por Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda; y con la producción ejecutiva de Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth y Auliʻi Cravalho, quien prestó su voz a Vaiana en las películas animadas Vaiana y Vaiana 2.

Finalmente, el público podrá disfrutar de VAIANA en los cines a partir del 10 de julio de 2026. Aquí os dejamos el primer teaser de esta esperada película:

