TV: Ya disponible nuevo tráiler de BOOK OF MORMON en su tercera temporada

La tercera temporada de BOOK OF MORMON en Madrid ya es una realidad que ahora arrasa en el Teatro Rialto de Gran Vía. Además, ya se puede disfrutar, en sus redes sociales, de un nuevo tráiler con imagenes exclusivas del nuevo elenco que da vida al grupo de mormones.

Tras pasar dos temporadas en el Teatro Calderón, el fenómeno internacional producido por ATG Entertainment continúa consolidándose como uno de los grandes éxitos del teatro musical en España.

La historia de BOOK OF MORMON narra las peripecias de un grupo de mormones que son destinados de misión a Uganda para difundir la palabra de Dios. Allí, se toparan con una serie de contratiempos, preguntas y amenazas, que deberán superar pero que, sin duda, dejarán abierta la disputa.

Creado por Trey Parker y Matt Stone (autores de South Park) junto con Robert López (compositor de Frozen y Coco), el musical combina sátira, humor irreverente y un altísimo nivel de producción técnica. A nivel internacional, THE BOOK OF MORMON acumula más de 13 años en cartel en Broadway y más de una década en el West End londinense, además de 9 premios Tony y 4 Olivier, entre otros reconocimientos.

Por su lado, el elenco de esta nueva temporada está encabezado por Alexandre Ars (Elder Price), Alejandro Mesa (Elder Cunningham) y Aisha Fay (Nabulungi), acompañados por una compañía de 25 intérpretes y una banda sonora interpretada en directo. THE BOOK OF MORMON ya se encuentra en cartel en el Teatro Rialto, donde continuará acercando su humor y su irreverencia a nuevas generaciones de espectadores.

