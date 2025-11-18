WICKED: PARTE II se estrenó ayer en Madrid en una noche mágica en Kinépolis

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Ahora sí, WICKED: PARTE II ya está en España. Ayer, Kinépolis viajó a la Ciudad Esmeralda y acogió la Premiere de la segunda parte de este evento cinematográfico donde invitados y fans pudieron disfrutar de la película más esperada del año. Así, el épico desenlace de la historia de Elphaba y Glinda llegará a salas el viernes 21 de noviembre.

Además, en la premiere contamos con la increíble presencia de parte del equipo de doblaje del filme al castellano: Miguel Antelo, Mirela Cabrero, Anabel García, Sara Heras, Marina Romero, entre otros, que disfrutaron el evento con todos los seguidores del musical.

En una noche mágica, repleta de fotos y momentos inolvidables, ha quedado constancia que WICKED ya no solo forma parte de la cartelera de los mejores cines del mundo, sino que se trata de uno de los grandes fenómenos socio-culturales de la última década, dejando un legado que vivirá desafiando la gravedad para siempre.

ESTRENO MUNDIAL EN CINES

Por otro lado, la esperada conclusión del fenómeno cinematográfico basado en el exitoso musical de Broadway tendrá su estreno global en cines el 21 de noviembre, disponible en versiones doblada, subtitulada y en español con canciones en inglés. Además, en algunas salas el 20 de noviembre los fans podrán disfrutar de una sesión doble especial con las dos películas proyectadas consecutivamente.

Bajo la dirección de Jon M. Chu, la segunda parte retoma la historia donde la dejó su predecesora, con Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande) enfrentadas tras las consecuencias de sus decisiones. Mientras la primera vive exiliada y demonizada como la Bruja Malvada del Oeste, la segunda se ha convertido en el símbolo de la bondad y la fama en la Ciudad Esmeralda. Sin embargo, una nueva amenaza y la llegada de una misteriosa chica de Kansas obligarán a ambas a reencontrarse y a redefinir su destino.

El reparto vuelve a contar con un elenco de primer nivel: Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Ethan Slater, Marissa Bode, Bowen Yang, Bronwyn James y Sharon D. Clarke. La producción está a cargo de Marc Platt y David Stone, con Stephen Schwartz y Winnie Holzman entre los productores ejecutivos. La primera entrega, estrenada en 2024, fue un éxito de crítica y público, con 10 nominaciones a los Oscar® y más de 750 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

Basada en el aclamado musical de Broadway con música y letras de Stephen Schwartz y libreto de Winnie Holzman, WICKED PARTE II promete un final épico, emocional y visualmente deslumbrante. Con su mensaje sobre la amistad, la empatía y la redención, el universo de Oz vuelve a los cines para cerrar una historia que ha marcado a toda una generación.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.