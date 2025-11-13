WATCH: Stage Entertainment presenta el tráiler de CENICIENTA

Get Access To Every Broadway Story



CENICIENTA, el último estreno de Stage Entertainment en el Teatro Coliseum, ha estrenado su tráiler con nuevas imágenes del espectáculo.

Puedes verlo a continuación:

El elenco está encabezado por Paule Mallagaray como Ella, Briel González como Topher, Mayca Teba como Marie, Mariola Peña como Madame, Eloi Gómez como Jean-Michel, María Gago como Gabrielle, Caro Gestoso como Charlotte, José Navar como Sebastian y Jaume Giró como Lord Pinkleton. Anna Alborch será stand-by.

El ensemble masculino lo componen Ramses Vollbrecht, Alex Abad Cabedo, José Guélez, Robert González Ramírez, Antonio Fago, Pablo Badillo Soler y Javier Toca. El femenino lo componen Carmen Prados Jiménez, Marina Espildora, Elena Rueda Alcaide, Xenia Garcia Sanchez, Andrea Currello, Patricia Sánchez, Sara Martín Aparicio y Kristina Alonso.

Los swings masculinos son James Douglas, Urko Fernandez Marzana y José Montero Soriano, y femeninos son Aroa Gárez, Paula Pérez Huertas y Rebeca O'Neill.

Esta obra, con una historia que ha sido reinterpretada a lo largo de los años, se estrenó en originalmente en 1957 como un especial televisivo protagonizado por Julie Andrews con música de los autores de OKLAHOMA!, CAROUSEL y SONRISAS Y LÁGRIMAS. Desde entonces, ha tenido diversas adaptaciones, incluyendo versiones en 1965 y 1997, consolidándose como un clásico del teatro musical.

No fue hasta 2013 que CINDERELLA debutó en Broadway con una versión renovada, dirigida por Mark Brokaw y con libreto de Douglas Carter Beane, que obtuvo 9 nominaciones a los Premios Tony, y recibió el galardón a Mejor Vestuario.

Esta adaptación incorporó elementos contemporáneos y una mayor profundidad en los personajes, dotando a la protagonista de una personalidad más activa y decidida. La producción fue bien recibida por la crítica, con medios como The New York Times y el Financial Times elogiando su puesta en escena y su enfoque narrativo.

El musical cuenta con temas icónicos como "In My Own Little Corner" y "Ten Minutes Ago". Su historia sigue a Ella, una joven que, a pesar de las adversidades, mantiene la esperanza de un futuro mejor. Más allá del romance, la trama aborda temas como la justicia social y la autonomía personal, ofreciendo una perspectiva diferente al cuento tradicional.

La llegada de CENICIENTA a Madrid se enmarca en la trayectoria de Stage Entertainment España, productora que ha traído a nuestro país éxitos como EL REY LEÓN, LOS MISERABLES y ALADDÍN. La compañía está además, inmersa en la remodelación del que será su nuevo teatro en Madrid: el Stage Gran Teatro Musical. Ubicado en las antiguas instalaciones del cine IMAX, se inaugurará en 2027, y albergará grandes producciones de teatro musical nunca vistas hasta ahora en nuestro país.

