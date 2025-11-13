 tracker
WATCH: Stage Entertainment presenta el tráiler de CENICIENTA

El clásico de Rodgers & Hammerstein puede verse en el Teatro Coliseum

By: Nov. 13, 2025
CENICIENTA, el último estreno de Stage Entertainment en el Teatro Coliseum, ha estrenado su tráiler con nuevas imágenes del espectáculo.

Puedes verlo a continuación:

El elenco está encabezado por Paule Mallagaray como Ella, Briel González como Topher, Mayca Teba como Marie, Mariola Peña como Madame, Eloi Gómez como Jean-Michel, María Gago como Gabrielle, Caro Gestoso como Charlotte, José Navar como Sebastian y Jaume Giró como Lord Pinkleton. Anna Alborch será stand-by.

El ensemble masculino lo componen Ramses Vollbrecht, Alex Abad Cabedo, José Guélez, Robert González Ramírez, Antonio Fago, Pablo Badillo Soler y Javier Toca. El femenino lo componen Carmen Prados Jiménez, Marina Espildora, Elena Rueda Alcaide, Xenia Garcia Sanchez, Andrea Currello, Patricia Sánchez, Sara Martín Aparicio y Kristina Alonso.

Los swings masculinos son James Douglas, Urko Fernandez Marzana y José Montero Soriano, y femeninos son Aroa Gárez, Paula Pérez Huertas y Rebeca O'Neill.

Esta obra, con una historia que ha sido reinterpretada a lo largo de los años, se estrenó en originalmente en 1957 como un especial televisivo protagonizado por Julie Andrews con música de los autores de OKLAHOMA!, CAROUSEL y SONRISAS Y LÁGRIMASDesde entonces, ha tenido diversas adaptaciones, incluyendo versiones en 1965 y 1997, consolidándose como un clásico del teatro musical.

No fue hasta 2013 que CINDERELLA debutó en Broadway con una versión renovada, dirigida por Mark Brokaw y con libreto de Douglas Carter Beane, que obtuvo 9 nominaciones a los Premios Tony, y recibió el galardón a Mejor Vestuario.

Esta adaptación incorporó elementos contemporáneos y una mayor profundidad en los personajes, dotando a la protagonista de una personalidad más activa y decidida. La producción fue bien recibida por la crítica, con medios como The New York Times y el Financial Times elogiando su puesta en escena y su enfoque narrativo.

El musical cuenta con temas icónicos como "In My Own Little Corner" y "Ten Minutes Ago". Su historia sigue a Ella, una joven que, a pesar de las adversidades, mantiene la esperanza de un futuro mejor. Más allá del romance, la trama aborda temas como la justicia social y la autonomía personal, ofreciendo una perspectiva diferente al cuento tradicional.

La llegada de CENICIENTA a Madrid se enmarca en la trayectoria de Stage Entertainment España, productora que ha traído a nuestro país éxitos como EL REY LEÓN, LOS MISERABLES y ALADDÍN. La compañía está además, inmersa en la remodelación del que será su nuevo teatro en Madrid: el Stage Gran Teatro Musical. Ubicado en las antiguas instalaciones del cine IMAX, se inaugurará en 2027, y albergará grandes producciones de teatro musical nunca vistas hasta ahora en nuestro país.




