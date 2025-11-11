PTM 17: COME FROM AWAY arrasa en la edición de 2025

Get Access To Every Broadway Story



La noche del 10 de noviembre se ha celebrado la gala de la 17ª Edición de los PTM, en la que las producciones de esta temporada, una de las más variadas de los últimos años, se enfrentan para conseguir los distintos galardones de estos premios que llevan casi dos décadas celebrando el talento y trabajo de nuestro país en Teatro Musical.

COME FROM AWAY ha arrasado en esta edición, con 6 galardones incluyendo Mejor Musical. Le siguen GYPSY con 3 y ÀNIMA con 2, incluyendo Mejor Musical Original.

El palmarés de este año ha quedado como sigue

Interpretación destacada femenina

Gabriela Bevacqua (COME FROM AWAY)

Interpretación destacada masculina

Dídac Flores (ASESINATO PARA DOS)

Escenografía

Pizarro Studio: Daviz Pizarro y Rover de Arte (ÀNIMA)

Diseño de iluminación

Felipe Ramos y Juan José Beloqui (LOS PILARES DE LA TIERRA)

Diseño de sonido

Eugenio Mellano Lafranco (COME FROM AWAY)

Caracterización

Laura Rodríguez (GYPSY)

Figurinista

Eduardo de la Fuente (AVENUE Q)

Coreografía

Borja Rueda (GYPSY)

Premio Crea

Ricard Reguant (GÉNERO MUSICAL AROUND THE WORLD)

Musical Familiar

CHRISTMAS DREAMS

Actriz de Reparto

Pepa Lucas (COME FROM AWAY)

Actor de Reparto

Esteban Oliver (PRISCILLA: REINA DEL DESIERTO)

Actriz Protagonista

Lydia Fairén (GYPSY)

Actor protagonista

Alexandre Ars (THE BOOK OF MORMON)

Dirección Musical

Santiago Rosso (COME FROM AWAY)

Dirección de Escena

Carla Calabresse (COME FROM AWAY)

Mejor Musical Off

ASESINATO PARA DOS (El Tío Caracoles Production Company)

Mejor Musical Original

ÀNIMA (Teatre Nacional de Catalunya)

Mejor Musical

COME FROM AWAY (TSC)

