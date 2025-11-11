PTM 17: COME FROM AWAY arrasa en la edición de 2025

La gala de premios se ha celebrado este 10 de noviembre
La noche del 10 de noviembre se ha celebrado la gala de la 17ª Edición de los PTM, en la que las producciones de esta temporada, una de las más variadas de los últimos años, se enfrentan para conseguir los distintos galardones de estos premios que llevan casi dos décadas celebrando el talento y trabajo de nuestro país en Teatro Musical.
COME FROM AWAY ha arrasado en esta edición, con 6 galardones incluyendo Mejor Musical. Le siguen GYPSY con 3 y ÀNIMA con 2, incluyendo Mejor Musical Original.
El palmarés de este año ha quedado como sigue
Interpretación destacada femenina
Gabriela Bevacqua (COME FROM AWAY)
Interpretación destacada masculina
Dídac Flores (ASESINATO PARA DOS)
Escenografía
Pizarro Studio: Daviz Pizarro y Rover de Arte (ÀNIMA)
Diseño de iluminación
Felipe Ramos y Juan José Beloqui (LOS PILARES DE LA TIERRA)
Diseño de sonido
Eugenio Mellano Lafranco (COME FROM AWAY)
Caracterización
Laura Rodríguez (GYPSY)
Figurinista
Eduardo de la Fuente (AVENUE Q)
Coreografía
Borja Rueda (GYPSY)
Premio Crea
Ricard Reguant (GÉNERO MUSICAL AROUND THE WORLD)
Musical Familiar
CHRISTMAS DREAMS
Actriz de Reparto
Pepa Lucas (COME FROM AWAY)
Actor de Reparto
Esteban Oliver (PRISCILLA: REINA DEL DESIERTO)
Actriz Protagonista
Lydia Fairén (GYPSY)
Actor protagonista
Alexandre Ars (THE BOOK OF MORMON)
Dirección Musical
Santiago Rosso (COME FROM AWAY)
Dirección de Escena
Carla Calabresse (COME FROM AWAY)
Mejor Musical Off
ASESINATO PARA DOS (El Tío Caracoles Production Company)
Mejor Musical Original
ÀNIMA (Teatre Nacional de Catalunya)
Mejor Musical
COME FROM AWAY (TSC)
