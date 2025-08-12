WATCH: Comienzan los ensayos de OLIVER TWIST

Enter Your Email to Unlock This Article



El próximo 12 de noviembre el Teatro La Latina acogerá el estreno de OLIVER TWIST, el nuevo musical original de AMR Produce tras el éxito de LOS CHICOS DEL CORO.

Los ensayos de este nuevo proyecto ya han comenzado, y la cuenta oficial de Instagram de la producción ha publicado varios vídeos de cómo están transcurriendo los primeros días.

El reparto está encabezado por Daniel Escrig y Eneko Haren en el papel de Oliver Twist. Rubén Yuste da vida a Fagin, mientras que Lourdes Zamalloa encarna a Nancy y Natán Segado se mete en la piel de Bill Sikes. Pablo Grife interpreta a Hurón, Manu Rodríguez al señor Barrow y Marta Malone a la señora Rose. Tomy Álvarez asume los personajes de juez Fang y doctor Grimm, además de cubrir a Fagin. Noelia Marló se alterna como Bet y cover de Nancy, y Andrés Navarro como el señor Bumble y cover de Bill. Laura González da vida a la señora Corney y también cubre a la señora Rose. Completan el elenco Nacho Casares como Mr. Collins, Agustina Berenguer como Marguerite, Fran del Pino como Thackeray, Gabriel Flores como Charley, Nayden Rodríguez como Bernie, Gonzalo Pinillos como Tony, Jeriel Figueroa como Walter, Gael Martín como Henry, Álvaro de Paz como Artie, Sergio Aguado como Wilkie y Alberto Zorrilla como Frankie.

La novela original de Dickens, que narra la historia de esperanza y superación de Oliver Twist, un huérfano en el Londres del siglo XIX, forma ya parte de la cultura popular y del imaginario tanto de adultos como de jóvenes, gracias también a sus numerosas versiones cinematográficas, escénicas y televisivas.

De este modo, Pedro Víllora, reconocido dramaturgo y escritor, firma el guion y las letras de las canciones, aportando su sensibilidad y experiencia únicas a esta adaptación. Entre sus trabajos más destacados, Víllora fue el responsable de escribir la exitosa versión teatral de Los chicos del coro, actualmente en cartel con más de 250.000 espectadores, además de otras adaptaciones de renombre (Calderón, Emilia Pardo Bazán, Galdós, Wilde…) que han consolidado su prestigio en el ámbito teatral.

La música, por su parte, lleva la firma de Gerardo Gardelin, prestigioso compositor y director musical argentino con una destacada trayectoria en el mundo del teatro musical. Gardelin ha participado en grandes producciones internacionales como CHICAGO, EL FANTASMA DE LA ÓPERA, MAMMA MIA!, LA BELLA Y LA BESTIA, CABARET, LA FAMILIA ADDAMS, LOS PRODUCTORES y LOS PUENTES DE MADISON. Con experiencia previa en OLIVER TWIST en Argentina, Gardelin estará al frente de los músicos de gran nivel que interpretarán en directo la música del espectáculo, asegurando una experiencia única e inolvidable.

Finalmente, la dirección escénica estará a cargo de Juan Luis Iborra, y la escenografía será diseñada por David Pizarro, el mismo equipo que triunfó con LOS CHICOS DEL CORO.