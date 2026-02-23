Víctor Arbelo lanza este 24 de febrero su tercer álbum COM UN LABERINT

El intérprete, que ha formado parte de LOS MISERABLES o RENT, presenta su tercer disco compuesto íntegramente en catalán con sonidos pop, rock y R&B.
El cantante y compositor Víctor Arbelo publica mañana, 24 de febrero, su tercer trabajo discográfico titulado COM UN LABERINT. Tras una consolidada trayectoria en el teatro musical, el artista presenta un álbum compuesto íntegramente en catalán en el que apuesta por un sonido pop con influencias de rock y R&B. Este lanzamiento marca una etapa en la que Arbelo prioriza su carrera como solista y autor, buscando un estilo más personal y directo.
Arbelo ha protagonizado producciones de gran formato como LOS MISERABLES (2010 y gira 2013), MAR I CEL (2015), RENT (2016 y 2019), además de participar en montajes como PER SOBRE DE TOTES LES COSES (2014). Con este nuevo disco, el intérprete traslada su experiencia técnica y vocal de los escenarios a una producción de estudio que destaca por su factura épica y honesta.
En la producción de COM UN LABERINT han colaborado figuras como Oriol Padrós, Roger Argemí y Uri Plana, entre otros profesionales del sector. Según ha compartido el propio artista en sus redes sociales, el proceso de creación ha sido un ejercicio de exploración personal y musical. El resultado es una colección de canciones que potencian su sensibilidad interpretativa dentro de una estructura de pop contemporáneo.
El álbum ya cuenta con la opción de "pre-save" a través de los canales oficiales del artista y estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de mañana. Con este tercer disco, Víctor Arbelo consolida su transición hacia la música de autor, reafirmando su intención de dedicarse plenamente a la composición y la interpretación de su propio repertorio.
Videos