Universal podría estar preparando atracciones y experiencias basadas en WICKED para sus parques

El éxito de la primera parte de WICKED, estrenada el pasado mes de noviembre y con más de setecientos millones de dólares recaudados en todo el mundo, ha llevado a la productora dela película, Universal Pictures, a comenzar a trabajar en nuevas experiencias y atracciones que abrirían en sus parques temáticos en los próximos años.

Según una nota en The New York Times por parte del jefe de la división de parques temáticos de Universal Mark Woodbury, el film habría servido de inspiración para atracciones significativas que estarían desarrollándose para abrir en sus parques temáticos en el futuro. En qué dirección se mueve esta inspiración es todavía un secreto que no conoceremos hasta dentro de un tiempo.

Ya en 2024 algunos de los parques temáticos alrededor del mundo ofrecieron experiencias inmersivas basadas en la película bajo el nombre de Wicked: The Experience, donde los visitantes a los parques de Universal Studios Florida y Universal Studios Singapore tuvieron la oportunidad de adentrarse en el mundo de Oz y conocer a los personajes que lo habitan mediante encuentros con ellos en entornos diseñados por los mismos diseñadores que trabajaron en la película.

Con esta noticia y la información de que un nuevo parque temático podría estar a punto de comenzarse a construir en Reino Unido, la oportunidad de viajar a Oz podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos. ¿Podremos visitar la Ciudad Esmeralda próximamente tan solo cogiendo un vuelo de dos horas desde la península? Tendremos que esperar para saberlo, pero hemos tenido una visión profética que aún no está muy clara y que tiene que ver con WICKED.

