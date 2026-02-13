Tiago Barbosa presenta su concierto en solitario BAILE BLACK BRASIL en el Café Berlín

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El próximo 1 de marzo, el Café Berlín acogerá el concierto de Tiago Barbosa, reconocido actor y cantante de teatro musical con una destacada trayectoria en producciones como EL REY LEÓN y RENT. Bajo el título BAILE BLACK BRASIL, el artista propone un espectáculo centrado en la música negra brasileña, integrando elementos del soul, el groove contemporáneo y diversos matices caribeños en una propuesta que busca la cercanía con el espectador.

El evento se estructura en dos partes diferenciadas para ofrecer una experiencia completa. La primera mitad consiste en el show principal, donde Barbosa interpreta una selección de temas que priorizan la expresión rítmica y la calidad vocal. La segunda parte se transforma en un espacio de Open Mic, permitiendo que el escenario sea compartido y se convierta en un punto de encuentro para la expresión artística entre los asistentes y el intérprete.

Esta cita representa una oportunidad para conocer la faceta profesional de Tiago Barbosa fuera de los grandes formatos teatrales. Al situar la interpretación y el ritmo como ejes centrales, el concierto busca ofrecer una visión auténtica de la música brasileña actual.

La combinación de su experiencia internacional con un formato de sala permite un recorrido musical donde la técnica y la conexión directa con el público definen la propuesta de la noche.

