TV: No te pierdas este avance de GODSPELL en el Teatro Pavón de Madrid

El musical GODSPELL ya ha aterrizado en el Gran Teatro Pavón de Madrid, donde permanecerá en cartel a partir del 21 de enero. Los medios han podido asistir a un pase gráfico en el que se ha presentado esta nueva producción dirigida por Antonio Banderas, cuyo estreno oficial tendrá lugar el próximo 22 de enero. Durante el encuentro, el elenco —formado por Teresa Abarca, Javier Ariano, Álex Chavarri, Aaron Cobos, Paula Díaz, Ferran Fabá, Laia Prats, Roko, Estíbalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Bella Exum, Paula Moncada, Raúl Ortiz y Álex Parra, acompañados por seis músicos en directo— ofreció una muestra del espectáculo con la interpretación del número Salva a tu pueblo y un medley que reunió algunas de las canciones más emblemáticas del musical, como La luz del mundo, Aprende bien tus lecciones, Bendice a Dios y Todo a fin de bien, demostrando la fuerza, energía y cohesión de esta joven compañía.

Concebido originalmente por John-Michael Tebelak y con música de Stephen Schwartz, GODSPELL es un clásico de los años 70 nominado a los Premios Tony que toma como punto de partida el Evangelio de San Mateo, narrado desde la mirada de un grupo de jóvenes que buscan esperanza, comunidad y sentido en una gran ciudad. Sobre el escenario, Antonio Banderas quiso expresar su agradecimiento por poder traer este título a la capital, posando junto a los quince intérpretes del reparto y la compañía. El musical podrá verse en el Gran Teatro Pavón de martes a jueves a las 19:30h, viernes en doble función, sábados y domingos en distintos horarios, con entradas ya disponibles en la web y en la taquilla del teatro.

