TV: ÀNIMA protagoniza el acto de apertura de la Cabalgata de Reyes en Barcelona

La reciente Cabalgata de los Reyes Magos en Barcelona no solo nos trajo caramelos e ilusión, sino también un adelanto del musical ÀNIMA. El equipo del espectáculo fue protagonista del acto inaugural de recibimiento de Sus Majestades, ofreciendo una actuación muy especial que, como ellos mismos explicaron en sus redes, fue una "versión adaptada para los más pequeños". Este mágico aperitivo ha dejado a la ciudad expectante de cara a su vuelta a los teatros, esta vez en el Teatre Tívoli a partir de febrero de 2026.

Este ambicioso proyecto, que nació como una apuesta valiente de autoría catalana, tuvo su estreno en septiembre de 2024 en la Sala Gran del TNC. ÀNIMA es un musical de gran formato creado íntegramente en Cataluña, con dramaturgia de Blanca Bardagil, Oriol Burés y Víctor G. Casademunt, música de Adrià Barbosa y letras de Blanca Bardagil y Marc Gómez. Con su estreno logró agotar todas las localidades y recibir el aplauso unánime de la crítica. Su salto ahora al circuito comercial en el Tívoli es la confirmación de que estamos ante un nuevo clásico del teatro musical en catalán.

ÀNIMA nos sumerge en el Hollywood de los años 30, durante la ebullición de los grandes estudios de animación. La protagonista es Greta (interpretada por Paula Malia), una joven con un talento arrollador para el dibujo que lucha por cumplir su sueño en un mundo donde las mujeres tenían prohibido ser animadoras y solo podían trabajar en los departamentos de tinta y color. Es una historia de superación, amistad y empoderamiento que reivindica a todas las artistas que quedaron en la sombra de los grandes nombres masculinos. Una trama que conecta con

la sensibilidad actual y que, a través de la magia del teatro, les devuelve la voz.

Con mas de 16 intérpretes en escena y una escenografía dinamica, el show recrea de forma mágica la "época dorada" de los dibujos animados, garantizando una experiencia visual y sonora inolvidable.

ÀNIMA es, en definitiva, un homenaje a la creatividad y a la valentía. Si el pequeño adelanto que viste junto a los Reyes Magos te dejó con ganas de más, prepárate para descubrir la historia completa y todo su esplendor en el Teatre Tívoli a partir de este mes de febrero. La ilusión de la Cabalgata fue solo el principio.

