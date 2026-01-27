TV: JANA conmemora su 25º Aniversario con una gala en el Teatro EDP Gran Vía

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

JANA Producciones celebró anoche sus 25 años de actividad con una gala en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid. El evento sirvió para recorrer la historia de la compañía, que se ha consolidado en el sector gracias a su apuesta por la producción de musicales de creación propia —guion, música y escenografía— frente a las franquicias internacionales.

La velada, de dos horas de duración, estuvo conducida por dos maestros de ceremonias que llevan el ADN de JANA en la sangre: Jacobo Muñoz y Cristina Llorente. La presencia de Llorente fue especialmente significativa, ya que la actriz, que actualmente triunfa en la misma Gran Vía como Glinda en WICKED, es el ejemplo vivo de la proyección que alcanzan los alumnos de la escuela.

El escenario se convirtió en un desfile de talento intergeneracional. Alumnos actuales se mezclaron con antiguos estudiantes que hoy son rostros habituales de la escena profesional, como Miriam Madrid, Candela Camacho (recién llegada de RENT) y otros artistas con trayectoria en producciones como LOS MISERABLES. La sensación de "familia" y unidad fue el hilo conductor de la noche, palpable en cada abrazo y en cada nota compartida.

El corazón de la gala fue un viaje musical a través de las obras que han cimentado el prestigio de la compañía; títulos que suman más de un millón de espectadores y más de 50 premios nacionales. El elenco revivió números de ANTÍGONA TIENE UN PLAN, obra que rompió moldes actualizando el mito griego y que fue galardonada con 2 Premios Max en 2007. También recordamos BLANCANIEVES BOULEVARD, un fenómeno estético ambientado en los años 20 que cosechó 5 Premios del Teatro Musical (incluyendo Mejor Musical) y 11 Premios Maximinos. LA LEYENDA DEL UNICORNIO, cuya versión animada llegó a ser finalista en los Premios Goya, demostrando la versatilidad de JANA; y otros clásicos imprescindibles como EN NOMBRE DE LA INFANTA CARLOTA, EL DIARIO DE ADÁN Y EVA y CENICIENTA Y EL ZAPATITO DE CRISTAL.

Durante el evento también se hizo referencia al crecimiento de la Escuela JANA. La institución cuenta actualmente con más de 3.000 alumnos y 20 sedes en España, además de presencia internacional en países como México, Ecuador e Italia. Esta expansión fue reconocida en 2023 con el Premio Expansión a la Internacionalización. Recientemente, la escuela ha incorporado a su oferta el Grado Oficial en Arte Dramático.

El cierre del acto corrió a cargo de los directores y creadores de la productora, quienes tomaron la palabra para clausurar la celebración y agradecer el trabajo realizado por el equipo durante estos 25 años. Como colofón a la velada, todos los artistas participantes, junto a alumnos y antiguos alumnos, subieron al escenario para unirse a los fundadores, llenando las tablas en una despedida multitudinaria.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.