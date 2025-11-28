TV: Hoy LOS MISERABLES se estrena oficialmente en el Apolo de Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La presentación a medios de LOS MISERABLES ofreció un poderoso adelanto de esta producción de Cameron Mackintosh basada en la novela de Victor Hugo, con música y letras de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg, que hoy regresa oficialmente a Madrid de la mano de ATG entertainment.

El reparto está encabezado por Adrián Salzedo (Jean Valjean), Pitu Manubens (Javert), Teresa Ferrer (Fantine), Quique Niza (Marius), Alèxia Pascual (Cosette), Elsa Ruiz Monleón (Éponine), Xavi Melero (Thénardier), Malia Conde (Madame Thénardier) y Javier Manente (Enjolras) y dejó patente desde el primer instante la solidez interpretativa que sostendrá esta esperada temporada en el Teatro Apolo.

Con más de 180 premios internacionales, incluyendo 8 Premios Tony y 4 Olivier, LOS MISERABLES no solo ha dominado la escena teatral, sino que también inspiró una exitosa adaptación cinematográfica en 2012, ganadora de 3 premios Oscar. Su impacto cultural sigue vigente, como lo demuestra su inclusión en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora, con una producción renovada para el siglo XXI, LOS MISERABLES está listo para emocionar nuevamente a Madrid en el mismo escenario donde comenzó su historia en España en 1992.

