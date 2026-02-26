TV: EL BESO DE LA MUJER ARAÑA se estrenará en los cines de España el próximo 15 de mayo

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La industria del cine musical se viste de gala con el lanzamiento del primer tráiler y el cartel oficial de EL BESO DE LA MUJER ARAÑA. Esta ambiciosa producción está bajo la dirección del ganador del Oscar Bill Condon, un cineasta que ha demostrado su maestría en el género con títulos como DREAMGIRLS. La película promete una reinterpretación vibrante y profundamente emocional de la icónica historia que nació en la literatura de Manuel Puig y conquistó los escenarios de Broadway.

El avance recientemente publicado nos sumerge en la dualidad de su narrativa, donde la crudeza de una celda de prisión se entrelaza con las deslumbrantes fantasías cinematográficas de sus protagonistas. En el centro de esta historia encontramos a Diego Luna, quien aporta su característica intensidad dramática, y a Tonatiuh, quien se perfila como una revelación conmovedora en el papel de Molina. Ambos actores logran transmitir la vulnerabilidad y la resistencia de dos hombres que, a pesar de sus diferencias, encuentran en la imaginación un espacio común de libertad.

Por su parte, Jennifer Lopez asume el papel titular de la Mujer Araña, una figura mítica y seductora que habita en los sueños de los prisioneros. Su presencia en el tráiler es magnética, protagonizando secuencias musicales que evocan la época dorada de Hollywood y que sirven como el contrapunto perfecto a la oscuridad del encierro. La combinación de la visión estética de Condon con el talento de este reparto internacional posiciona a la cinta como uno de los eventos cinematográficos más potentes de la temporada.

La película no solo destaca por su factura técnica y sus coreografías, sino también por rescatar una temática siempre vigente sobre la identidad, la empatía y el poder del arte como vía de escape frente a la opresión. Los espectadores podrán disfrutar de esta experiencia muy pronto, ya que EL BESO DE LA MUJER ARAÑA se estrenará exclusivamente en cines el próximo 15 de mayo.

