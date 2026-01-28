TV: David Bustamante, Sara Pérez y Daniele Lupino nos hablan de EL ZORRO

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El Teatro La Latina ha acogido la presentación oficial de EL ZORRO, la nueva superproducción de Sunset Entertainment que promete agitar la cartelera madrileña. El equipo del musical se ha reunido para desvelar los detalles de este montaje que combina acción, aventura y seducción, y que podrá verse en Madrid desde el próximo invierno hasta la primavera de 2027.

En las entrevistas que puedes ver a continuación, charlamos con David Bustamante, quien asume el "triple reto físico, vocal y actoral" de dar vida a Diego de la Vega. El artista nos confiesa cómo se está preparando para las exigentes coreografías de esgrima y vuelo , y lo que significa para él cerrar un círculo vital tras haber interpretado la banda sonora de una de las películas de este héroe hace casi 25 años.

Por su parte, la directora Sara Pérez y el productor Daniele Luppino nos detallan la magnitud de este proyecto internacional. Sara explica el desafío de equilibrar la euforia de la música de los Gipsy Kings con la trama dramática , mientras que se confirman nuevos detalles de la producción, como el gran casting que se celebrará el próximo mes de marzo para completar el elenco.

No te pierdas el vídeo completo para descubrir cómo se prepara el regreso de la leyenda.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.