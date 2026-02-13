TV: Comienzan los ensayos de BOHEMIOS en el Teatro de la Zarzuela

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El Teatro de la Zarzuela ha compartido las primeras imágenes de los ensayos de BOHEMIOS, la producción que este año encabeza el Proyecto Zarza. Esta iniciativa se ha consolidado en las últimas temporadas como un puente fundamental para acercar el género lírico a las nuevas generaciones, regresando ahora con una propuesta que conecta el clásico de 1904 con la realidad social del siglo XXI.

El Proyecto Zarza nació como una apuesta pedagógica y artística para divulgar la zarzuela entre los jóvenes, contando siempre con repartos integrados por artistas de su misma generación. Gracias a versiones adaptadas y un lenguaje visual contemporáneo, el proyecto logra que un género a veces percibido como lejano conecte directamente con las inquietudes y la identidad de la juventud actual.

En esta ocasión, la obra elegida es la célebre partitura de Amadeo Vives, pero bajo una mirada completamente renovada. Según explica el director musical Julio César Picos, se trata de una adaptación a un contexto actual con guion de Nando López. Aunque la música se mantiene fiel a la esencia original, cuenta con un arreglo especial interpretado por un grupo reducido de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE).

La dirección de escena, a cargo de Nicola Beller Carbone, traslada la acción a un escenario donde la identidad y el compromiso social son los verdaderos protagonistas. La trama se desarrolla en dos niveles paralelos: un set cinematográfico profesional y un local autogestionado por un grupo de jóvenes del colectivo LGTBIQ+. De este modo, la obra plantea un conflicto directo entre la visión idealizada que las productoras de cine quieren proyectar sobre las relaciones y la realidad diversa y combativa de los artistas bohemios de hoy.

El amor se presenta en esta versión como un acto colectivo y político de cambio, buscando generar un diálogo abierto con el público sobre el futuro y la libertad individual. Es una oportunidad excepcional para comprobar cómo una obra de 1900, con sus ricas influencias italianas y francesas, cobra una vida vibrante y necesaria en pleno 2026. El estreno oficial tendrá lugar el próximo 20 de febrero a las 19:00 horas y, como es habitual en estas producciones, contará con un número muy reducido de funciones.

