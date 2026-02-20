EL HILO INVISIBLE anuncia su despedida de Madrid el próximo 1 de marzo

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El musical EL HILO INVISIBLE ha iniciado la cuenta atrás para finalizar su temporada en el Teatro Alcázar de Madrid, donde realizará su última función el próximo 1 de marzo. Tras su estreno en la capital el pasado mes de noviembre, la obra se despide consolidada como una experiencia transgeneracional que ha logrado conectar con públicos de todas las edades. Basado en el superventas homónimo de Míriam Tirado, el montaje utiliza el lenguaje musical para explorar los vínculos afectivos, transformando el concepto abstracto de la conexión emocional en una aventura escénica compartida.

La producción llega a su cierre en Madrid tras cosechar cifras de asistencia notables, superando los 60.000 espectadores en el cómputo global entre sus funciones en la capital y su anterior etapa en Barcelona. El proyecto, liderado en su creación por Alícia Serrat, Daniel Anglès y Víctor Arbelo, cuenta con un elenco encabezado por María Virumbrales, Nerea Rodríguez, Alfonso Marsán, Udara Zubillaga y Luis Páez. La puesta en escena ha destacado por trasladar con éxito la esencia del cuento original a un formato de teatro musical de gran formato.

La trama de EL HILO INVISIBLE sigue a Míriam, una escritora en busca de inspiración que narra la historia de Nura, una niña que descubre un hilo invisible que la une a sus seres queridos más allá del tiempo y el espacio. Junto a sus amigos, Nura emprende un viaje para ayudar a su compañero Álex, una premisa que ofrece herramientas emocionales útiles para que los niños comprendan la ausencia y la muerte desde la seguridad del afecto.

A pocos días de su última representación, se puede continuar disfrutando de la banda sonora de EL HILO INVISIBLE en plataformas digitales con temas como "El faro" o "Este instante".

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.