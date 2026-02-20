Magia, caos y muchas risas: Pablo Puyol y Julia Möller se enfrentan al 'Blind Ranking'

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Si hay algo que caracteriza a los grandes ilusionistas es tenerlo todo bajo control, pero en BroadwayWorld Spain nos encanta romper los esquemas. Esta vez, hemos querido poner a prueba a Pablo Puyol y Julia Möller, el fantástico dúo que encabeza el elenco de HOUDINI.

Para ello, les hemos propuesto nuestro "Blind Ranking" (Ranking a Ciegas). El objetivo del juego es aparentemente fácil: ordenar una lista temática de 5 elementos del 1 al 5. La trampa es que deben asignar la posición de cada ítem de forma definitiva sin saber cuál es el siguiente elemento que les vamos a decir.

Aprovechando la temática de su espectáculo, la lista no podía ser otra que los "Trucos de Magia" más legendarios de la historia. Lo que empezó como una tarea sencilla valorando clásicos como la "Camisa de Fuerza" o la "Metamorfosis", pronto se convirtió en un divertidísimo caos táctico.

Entre risas, Pablo Puyol bromeaba sobre la dificultad de su compañera para gestionar el desorden de los números mientras intentaban buscarle un hueco digno a ilusiones tan extremas como la "Celda de Tortura del Agua" o el clásico "Serrar a alguien en dos".

¿Habrán conseguido un ranking perfecto o se habrán arrepentido de sus decisiones? Dale al play al vídeo para descubrirlo:

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.