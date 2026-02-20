PERSEIDAS llega al Teatro Bellas Artes: un musical madrileño sobre la pérdida

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La cartelera madrileña se prepara para recibir esta primavera una de esas propuestas escénicas que buscan dejar poso en el espectador. El próximo 21 de marzo, el Teatro Bellas Artes subirá el telón para el estreno de PERSEIDAS, un musical original contemporáneo que promete acariciar las emociones del público. Con una banda sonora de veinte canciones inéditas y noventa minutos de duración, la obra cuenta con libreto de Luis Montis del Cano y José Miguel Baena, y composición musical del propio Montis junto a Miguel Ángel González Vallés.

La trama de PERSEIDAS nos sumerge en el viaje íntimo de Luis, un joven violinista que navega por el siempre difícil proceso del duelo tras perder a su padre. Lejos de anclarse en la tristeza, el argumento utiliza la música, el amor y la amistad como un salvavidas luminoso que empuja al protagonista a elegir entre la rendición o la esperanza.

Además de su carga emocional, la obra funciona como un homenaje a la ciudad que la ha visto nacer. El desarrollo narrativo de PERSEIDAS respira a través de escenarios tan emblemáticos e inspiradores de la capital como el inagotable bullicio de la calle Gran Vía o la serenidad del Cerro del Tío Pío. Para dar voz a este universo madrileño, la producción cuenta con un elenco lleno de talento y frescura que interpretará los temas en directo, integrado por Cris Helia —conocido por su paso por Operación Triunfo 2023—, Alicia de Cisneros, Gaby del Castillo, Ester V. Burguess y Julia Maré.

Concebida para un público adulto y para aquellos espectadores que no temen asomarse a sus propias inquietudes vitales y espirituales, la obra se presenta como un refugio teatral de carácter casi efímero. Con solo cuatro funciones exclusivas programadas para esta temporada —los sábados 21 de marzo, 18 y 25 de abril a las 12:00 horas, y el lunes 4 de mayo a las 20:00 horas—, las entradas para PERSEIDAS ya se encuentran a la venta.

