Hombres G regresan a la gran pantalla con su documental definitivo

La trayectoria de una de las bandas más influyentes y queridas de la música en español quedará inmortalizada en LOS MEJORES AÑOS DE NUESTRA VIDA, una película documental original de Movistar Plus+ que se estrenará en los cines españoles el próximo 8 de mayo de 2026.

Dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, cineastas reconocidos por trabajos previos como RAPHAELISMO y ANATOMÍA DE UN DANDY, la cinta se presenta como un retrato que trasciende la nostalgia para analizar la vigencia actual del grupo madrileño. Tras su paso por la gran pantalla, el largometraje llegará en exclusiva a la plataforma Movistar Plus+ unos meses después.

A través de una mirada contemporánea, la película documental combina material de archivo totalmente inédito con un acceso privilegiado a la banda durante su reciente gira internacional. Este enfoque permite al espectador adentrarse en la esencia del cuarteto, explorando la energía, el humor y la complicidad que han mantenido unidos a David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina durante más de cuatro décadas de carrera ininterrumpida.

La narrativa documental se enriquece con la participación de figuras de primer nivel en el ámbito musical hispano, quienes aportan su visión sobre el impacto de la banda en la cultura popular. Artistas de la talla de Alejandro Sanz, Ana Torroja, Carlos Vives, Carin León y Carlos Rivera ofrecen testimonios exclusivos que ayudan a contextualizar el legado de Hombres G. Los escenarios de España, América y Estados Unidos sirven como telón de fondo para mostrar la conexión intergeneracional que el grupo sigue manteniendo con sus seguidores, demostrando que sus canciones han logrado superar las barreras del tiempo y las fronteras geográficas.

El estreno en la pantalla garnde el 8 de mayo será el punto de partida de un proyecto global que incluye el lanzamiento de un nuevo sencillo y el inicio de una gira internacional homónima. Este tour comenzará en el mismo mes de mayo de 2026 y recorrerá diversas ciudades de España y Latinoamérica, consolidando el lanzamiento de LOS MEJORES AÑOS DE NUESTRA VIDA como un acontecimiento integral para la banda. De esta manera, el documental se sitúa como el pilar central de un homenaje vivo a la música y a la amistad de Hombres G.

