THE BOOK OF MORMON comienza su tercera temporada en Madrid

El próximo 24 de octubre el Teatro Rialto acogerá el estreno de la tercera temporada de THE BOOK OF MORMON, que se muda a la Gran Vía después de dos temporadas de Éxito en el Teatro Calderón.

THE BOOK OF MORMON esta protagonizado por Alexandre Ars como Elder Price, Alejandro Mesa como Elder Cunningham, Albert Bolea como Elder McKinley, Jimmy Roca como Mafala y Aysha Fay como Nabulungi.

La producción de Madrid es la primera de este musical en castellano a nivel mundial, y desde su estreno no ha parado de recibir el reconocimiento tanto de la crítica como del público, teniendo la máxima puntuación de toda la cartelera madrileña en los diferentes puntos de venta de entradas.

THE BOOK OF MORMON sigue a Elder Price, un misionero entusiasta y ambicioso, y a Elder Cunningham, su compañero, inseguro, pero de buen corazón. Juntos son enviados a una aldea en Uganda para compartir su fe con los habitantes locales.

Al llegar, descubren que la comunidad enfrenta problemas graves y que su mensaje religioso no resulta tan fácil de aceptar. Allí conocen a Nabulungi, una joven que sueña con un futuro mejor y se convierte en su aliada. Mientras Elder Price empieza a dudar de su misión, Elder Cunningham decide adaptar las enseñanzas del Libro de Mormón “de una manera diferente a la oficial”, lo que desencadena resultados inesperados tanto para los misioneros como para la aldea.

THE BOOK OF MORMON ha sido elegido el MEJOR MUSICAL de 2024, según los Premios Talía, Broadway World y Premios de Teatro Musical. Hasta la fecha, ningún otro musical había recibido tan unánime reconocimiento de los 3 premios que anualmente otorga el sector, la crítica y el público.

Creado por Trey Parker y Matt Stone (South Park) y Robert Lopez (AVENUE Q) se estrenó en Nueva York en 2011.

Trey Parker y Matt Stone Tiara viajaron a Nueva York por trabajo y el productor Scott Rudin les recomendó ver el musical AVENUE Q. Conocen Robert Lopez (co creador del mismo), y a partir de es momento comenzaron a trabajar en un musical llamado. ‘THE BOOK OF MORMON: The Musical of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’.

El productor Scott Rudin quería estrenarlo en el Off-Broadway, pero finalmente entraron directamente en Broadway. Rudin alquiló el Eugene O´Neill Theatre y, tras realizar cuatro semanas de ensayos y dos de pases técnicos, comenzaron las funciones previas el 24 de febrero de 2011. En 2013 fue estrenado en el Prince of Wales Theatre de Londres, producido por Sonia Friedman. 13 y 11 años después, sigue en cartel en ambas ciudades.