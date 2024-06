THE BOOK OF MORMON supera las 300 funciones en Madrid

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



THE BOOK OF MORMON, uno de los grandes éxitos de la temporada teatral de Madrid, cumplió 300 funciones el pasado sábado 22 de junio en el Teatro Calderón.

El musical, que se representará a lo largo del verano ininterrumpidamente, ha conseguido una gran acogida de público y crítica, llevándose varios premios PTM y Talia esta temporada, reconociendo tanto la producción como el trabajo de sus actores.

En Madrid, BOOK OF MORMON esta protagonizado por Jan Buxaderas como Elder Price, Alejandro Mesa como Elder Cunningham, Nil Carbonell como Elder McKinley, Jimmy Roca como Mafala y Aisha Fay como Nabulungi.

La producción de Madrid es la primera de este musical en castellano a nivel mundial, y desde su estreno no ha parado de recibir el reconocimiento tanto de la crítica como del público, teniendo la máxima puntuación de toda la cartelera madrileña en los diferentes puntos de venta de entradas.

BOOK OF MORMON Cuenta la historia de dos jóvenes misioneros mormones que van a predicar la palabra de Dios a una región peligrosa de Uganda. Creado por Trey Parker y Matt Stone (South Park) y Robert Lopez (AVENUE Q) se estrenó en Nueva York en 2011.

Trey Parker y Matt Stone Tiara viajaron a Nueva York por trabajo y el productor Scott Rudin les recomendó ver el musical AVENUE Q. Conocen Robert Lopez (co creador del mismo), y a partir de es momento comenzaron a trabajar en un musical llamado. ‘THE BOOK OF MORMON: The Musical of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’.

El productor Scott Rudin quería estrenarlo en el Off-Broadway, pero finalmente entraron directamente en Broadway. Rudin alquiló el Eugene O´Neill Theatre y, tras realizar cuatro semanas de ensayos y dos de pases técnicos, comenzaron las funciones previas el 24 de febrero de 2011. En 2013 fue estrenado en el Prince of Wales Theatre de Londres, producido por Sonia Friedman. 13 y 11 años después, sigue en cartel en ambas ciudades.

Comments