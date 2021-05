Salgado Productions publica un vídeo en contra del feminicidio

Con motivo del estado de emergencia por violencia de género proclamado en Puerto Rico el pasado 27 de enero, y de asesinatos más recientes como el de la embarazada Keishla Rodríguez a manos supuestamente del boxeador Félix Verdejo, Luis Salgado (IN THE HEIGHTS, ON YOUR FEET, ROCKY), director de Salgado Productions y de R. Evolución Latina, ha reunido a un grupo de artistas latinoamericanos para denunciar públicamente la violencia de género.

Cada artista se ha apropiado de diferentes lemas que Salgado Productions ha propuesto, como "alto a la violencia", "no al femicidio", "denuncio en contra del maltrato a la mujer", "reclamo la paz", o "somos artistas latin@s que no apoyamos estos actos", y luego los ha personalizado con aquello que quería transmitir de cara a la audiencia.

En el vídeo aparecen estrellas importantes de Broadway como Andrea Burns (IN THE HEIGHTS, PARADE, SONGS FOR A NEW WORLD) y Quiara Alegría Hudes, la conocida guionista IN THE HEIGHTS y autora del libreto del musical. Así mismo, también aparece la cantante Zuleienette Ralat, que nos dedica unos versos con su ukelele: "cantamos sin miedo, pedimos justicia, luchamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte 'nos queremos vivas', que caiga con fuerza el feminicida".

Salgado Productions es una productora que quiere hacer de altavoz ante historias que necesitan ser contadas, y que pretende ayudar a los y las artistas a compartir obras de calidad que inspiren, eduquen y entretengan.