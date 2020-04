STAGE TUBE: Gerónimo Rauch interpreta “Is this the world we created?” desde casa

En estos días de confinamiento, los conciertos y actuaciones desde casa son una manera excelente de pasar nuestros días y dejar volar nuestras mentes, por eso más y más artistas se están apuntando a esta tendencia para amenizarnos los días.

Gerónimo Rauch es uno de ellos, y en este vídeo interpreta el tema de Queen "Is this the world we created?" acompañado por Danny Gomez a la guitarra clásica, un soplo de aire fresco más allá del que entra por nuestros balcones que nos ayudará a pasar un día más y a sentirnos más cerca del día en que por fin podamos salir a la calle y abrazar a los nuestros.

Puedes ver el vídeo a continuación:





Related Articles Shows View More Spain Stories