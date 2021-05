RoundUp: ¿Qué veremos la temporada que viene en Madrid?

Poco a poco los musicales van regresando a la capital tras la pandemia. Ahora que vamos conociendo algunos de los títulos que llegarán a la cartelera la próxima temporada, hemos decidido crear una lista para que así podáis recordarlos fácilmente.

1. EL REY LEÓN

EL REY LEÓN es ya uno de los emblemáticos símbolos de Madrid. El próximo 23 de septiembre, el sol volverá a brillar y el musical regresará a las tablas del Teatro Lope De Vega en su 10ª temporada.

El espectáculo nos presenta a Simba, un pequeño león heredero al trono que debe luchar contra Scar, su tío, quien pretende matar al padre del cachorro con ayuda de unas hienas y hacerle creer al pequeño que ha sido él, para así poder quedarse con el poder.

2. TINA, EL MUSICAL DE Tina Turner

El musical sobre la biografía de la mítica cantante Tina Turner llegará al Teatro Coliseum el 1 de octubre.

Este show es la historia del regreso de una mujer que se atrevió a desafiar los límites del racismo, sexismo y la discriminación por edad para convertirse en la reina mundial del Rock and Roll. Es una celebración de la resistencia y una inspiración del triunfo sobre la adversidad.

3. GHOST

GHOST regresa al Teatro EDP Gran Vía el día 29 de septiembre.

El musical es un relato de amor eterno protagonizado por Sam y Molly, una pareja de enamorados que ve truncada su felicidad cuando él es asesinado por un ladrón. El espíritu de Sam se resistirá a abandonar el mundo de los vivos y a su gran amor. La necesidad de salvar la vida de Molly hace que él permanezca en forma de fantasma para advertirle del peligro que corre. Su único medio de comunicación es una peculiar vidente con la que puede comunicarse.

4. THE FULL MONTY EL MUSICAL

Esta comedia musical aterrizará en el Teatro Rialto el 22 de octubre.

THE FULL MONTY EL MUSICAL cuenta la historia de seis trabajadores siderúrgicos de Buffalo en paro, con poco dinero y apenas perspectivas, que deciden presentar un acto destriptease en un local después de ver el entusiasmo de sus esposas por una compañía de gira. Celosos y sin trabajo, los hombres inventan una forma atrevida de hacer algo de dinero rápido.

Al prepararse, se encuentran extremadamente expuestos tanto física como emocionalmente. A medida que vencen el miedo, la timidez y los prejuicios, los hombres descubren que son más fuertes como grupo, y la fuerza que encuentran el uno en el otro, les da el valor para hacerlo.

5. KINKY BOOTS

El espectáculo con canciones de la gran Cyndi Lauper se encuentra todavía en fase de casting, pero tras su éxito en Argentina en enero del 2020, la versión dirigida por Ricky Pashkus llegará a España en la próxima temporada.

KINKY BOOTS nos presenta a Charlie Price, un joven forzado a salvar la fábrica de zapatos que su familia tiene en Northern England tras la repentina muerte de su padre. La ayuda le viene de un inesperado ángel, una drag queen llamada Lola. Juntos, este peculiar dúo revitalizará el negocio fallido, mientras resurgen de las sombras de sus padres y transforman una comunidad entera a través del poder de la tolerancia.

6. A CHORUS LINE

El musical dirigido por Antonio Banderas llega a la capital en octubre, concretamente al Teatro Calderón.

El show trata sobre un grupo de bailarines que se encuentra audicionando para conseguir formar parte del cuerpo de baile de un espectáculo de Broadway.

7. LA HISTORIA INTERMINABLE

De este espectáculo todavía no se ha confirmado el teatro ni se ha desvelado el elenco, pero podremos disfrutarlo en otoño.

La Historia Interminable cuenta la historia de Bastian, un niño de 10 años tímido e introvertido pero con un inmenso mundo interior. Sufre acoso en el colegio y su padre es una persona fría y distante, por lo que el niño se refugia en los libros y su imaginación para sobrevivir a una situación tan difícil.

Cuando se esconde en la librería del Sr. Koreander huyendo de unos matones, se cruzará con el mundo de Una Historia Interminable. Será justamente allí donde conocerá la trepidante historia de Atreyu y el mundo de Fantasía.

8. LA LLAMADA

El musical de Javier Calvo y Javier Ambrossi sigue cosechando éxitos y ha comenzado recientemente su 8ª temporada en el Teatro Lara.

María y Susana son dos chicas de 17 años que se encuentran en el campamento de verano cristiano "La brújula", al que acuden desde pequeñas. Ambas sienten una gran admiración por el electro-latino y la fiesta en general, algo que no sigue la línea del campamento de verano. Sin embargo, un día Dios se le aparece a María, y esto cambiará la vida de las dos jóvenes.

9. GREASE

Coincidiendo con el 50º aniversario del musical, GREASE llegará al Teatro Nuevo Alcalá en la próxima temporada.

En el verano de 1959, Sandy y Danny han pasado un romántico y maravilloso verano juntos, pero, cuando las vacaciones se acaban, sus caminos se separan. Inesperadamente, vuelven a verse en el instituto Rydell, pero la actitud de Danny ya no es la misma: ya no es el chico encantador y atento que encandiló a Sandy; ahora es engreído e insensible.

10. ROMEO Y JULIETA, UN AMOR INMORTAL

El musical sobre la mítica obra de Shakespeare llegará al Espacio Raro el 24 de septiembre.

Cuando el amor se encarna en las ramas del destino no hay quien lo detenga. Él se llama Romeo, y es un Montesco; ella, Julieta, una Capuleto. Hijos de dos grandes familias rivales de Verona. Un amor imposible a los ojos de la ciudad. Un amor inevitable y sincero que les convertirá en los amantes mas célebres de la literatura.

11. WE WILL ROCK YOU

El espectáculo con canciones de Queen llegará al Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío el 8 de octubre.

WE WILL ROCK YOU cuenta una historia sobre la búsqueda de sueños y la falta de libertad en una sociedad distópica.

